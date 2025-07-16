Тест: Угадайте советский мультфильм по описанию дома

1. Этот дом – уютный деревенский, с печкой и самоваром, где живет дружная компания, а почтальон частый гость.
А. "Винни-Пух"
Б. "Простоквашино"
В. "Кот Леопольд"
2. Этот дом главного героя находится на крыше, с веревочной лестницей, где всегда пахнет вареньем и приключениями.
А. "Малыш и Карлсон"
Б. "Бременские музыканты"
В. "Чебурашка и крокодил Гена"
3. Это простой, но уютный дом, с зеленой лужайкой, где герой любит мирно жить, но его тревожат непрошеные гости.
А. "Кот Леопольд"
Б. "Винни-Пух"
В. "Летучий корабль"
4. Этот дом – часть сказочного леса, где живет медлительный, но добрый герой, любящий мед и философские размышления.
А. "Бременские музыканты"
Б. "Винни-Пух"
В. "Простоквашино"
5. Это строение – часть большого города, с балконом, где собираются друзья, чтобы петь песни и мечтать о свободе.
А. "Чебурашка и крокодил Гена"
Б. "Бременские музыканты"
В. " Летучий корабль"
6. Это сказочный дворец, полный роскоши, но героиня мечтает сбежать из него ради любви и свободы.
Правильные ответы
А. "Летучий корабль"
Б. "Каникулы в Простоквашино"
В. "Малыш и Карлсон"
Правильные ответы
- 1. Б. "Простоквашино"
- 2. А. "Малыш и Карлсон"
- 3. А. "Кот Леопольд"
- 4. Б. "Винни-Пух"
- 5. Б. "Бременские музыканты"
- 6. А. "Летучий корабль"
Результаты
- 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток советских мультфильмов!
- 4–5 правильных ответов – Отличный результат, вы почти эксперт по мультфильмам!
- 3 и меньше – Пора пересмотреть любимую классику и освежить воспоминания!