Тест: Угадайте советский мультфильм по описанию дома

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Советские мультфильмы – это добрые, теплые истории, которые учили нас дружбе, находчивости и справедливости. Дома героев этих мультфильмов – не просто декорации, а настоящие отражения их характера и мира. В этом тесте мы предлагаем вам угадать, из какого мультфильма тот или иной дом, по его описанию. Проверьте, как хорошо вы помните эти культовые истории!

1. Этот дом – уютный деревенский, с печкой и самоваром, где живет дружная компания, а почтальон частый гость. А. "Винни-Пух" Б. "Простоквашино" В. "Кот Леопольд" 2. Этот дом главного героя находится на крыше, с веревочной лестницей, где всегда пахнет вареньем и приключениями. А. "Малыш и Карлсон" Б. "Бременские музыканты" В. "Чебурашка и крокодил Гена" 3. Это простой, но уютный дом, с зеленой лужайкой, где герой любит мирно жить, но его тревожат непрошеные гости. А. "Кот Леопольд" Б. "Винни-Пух" В. "Летучий корабль" 4. Этот дом – часть сказочного леса, где живет медлительный, но добрый герой, любящий мед и философские размышления. А. "Бременские музыканты" Б. "Винни-Пух" В. "Простоквашино" 5. Это строение – часть большого города, с балконом, где собираются друзья, чтобы петь песни и мечтать о свободе. А. "Чебурашка и крокодил Гена" Б. "Бременские музыканты" В. " Летучий корабль" 6. Это сказочный дворец, полный роскоши, но героиня мечтает сбежать из него ради любви и свободы.

Правильные ответы А. "Летучий корабль" Б. "Каникулы в Простоквашино" В. "Малыш и Карлсон" Правильные ответы 1. Б. "Простоквашино"

2. А. "Малыш и Карлсон"

3. А. "Кот Леопольд"

4. Б. "Винни-Пух"

5. Б. "Бременские музыканты"

6. А. "Летучий корабль"

Результаты 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток советских мультфильмов!

4–5 правильных ответов – Отличный результат, вы почти эксперт по мультфильмам!

3 и меньше – Пора пересмотреть любимую классику и освежить воспоминания!