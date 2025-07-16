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Тест: Угадайте советский мультфильм по описанию дома

Тест: Угадайте советский мультфильм по описанию дома
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Советские мультфильмы – это добрые, теплые истории, которые учили нас дружбе, находчивости и справедливости. Дома героев этих мультфильмов – не просто декорации, а настоящие отражения их характера и мира. В этом тесте мы предлагаем вам угадать, из какого мультфильма тот или иной дом, по его описанию. Проверьте, как хорошо вы помните эти культовые истории!

1. Этот дом – уютный деревенский, с печкой и самоваром, где живет дружная компания, а почтальон частый гость.

А. "Винни-Пух"

Б. "Простоквашино"

В. "Кот Леопольд"

2. Этот дом главного героя находится на крыше, с веревочной лестницей, где всегда пахнет вареньем и приключениями.

А. "Малыш и Карлсон"

Б. "Бременские музыканты"

В. "Чебурашка и крокодил Гена"

3. Это простой, но уютный дом, с зеленой лужайкой, где герой любит мирно жить, но его тревожат непрошеные гости.

А. "Кот Леопольд"

Б. "Винни-Пух"

В. "Летучий корабль"

4. Этот дом – часть сказочного леса, где живет медлительный, но добрый герой, любящий мед и философские размышления.

А. "Бременские музыканты"

Б. "Винни-Пух"

В. "Простоквашино"

5. Это строение – часть большого города, с балконом, где собираются друзья, чтобы петь песни и мечтать о свободе.

А. "Чебурашка и крокодил Гена"

Б. "Бременские музыканты"

В. " Летучий корабль"

6. Это сказочный дворец, полный роскоши, но героиня мечтает сбежать из него ради любви и свободы.


Правильные ответы

А. "Летучий корабль"

Б. "Каникулы в Простоквашино"

В. "Малыш и Карлсон"

Правильные ответы

  • 1. Б. "Простоквашино"
  • 2. А. "Малыш и Карлсон"
  • 3. А. "Кот Леопольд"
  • 4. Б. "Винни-Пух"
  • 5. Б. "Бременские музыканты"
  • 6. А. "Летучий корабль"


Результаты

  • 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток советских мультфильмов!
  • 4–5 правильных ответов – Отличный результат, вы почти эксперт по мультфильмам!
  • 3 и меньше – Пора пересмотреть любимую классику и освежить воспоминания!

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16 июля 2025, 20:03
Фото: кадр из мультфильма "Чебурашка и крокодил Гена"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: Узнай любимый фильм СССР по кадру с объятиями

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

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