Тест: Узнай советский фильм, зашифрованный в этом фразеологизме

Советское кино – это неисчерпаемый источник мудрости, юмора и бессмертных цитат, которые прочно вошли в нашу речь. Но что, если мы посмотрим на знакомые фильмы через призму народной мудрости? Представляем вам уникальный тест, где каждый культовый советский фильм спрятан за настоящим, широко известным фразеологизмом. Ваша задача – разгадать эту головоломку, вспомнив сюжеты, характеры и ключевые моменты любимых кинолент. Готовы доказать, что вы не просто зритель, а настоящий знаток советского кинематографа?

Инструкция: прочитайте фразеологизм и выберите один из предложенных вариантов ответа, который, по вашему мнению, соответствует зашифрованному фильму.

Вопросы

1. Фразеологизм: “Оказаться не в своей тарелке.”

А) “Бриллиантовая рука”

Б) “Ирония судьбы, или С лёгким паром!”

В) “Джентльмены удачи”

Г) “Москва слезам не верит”

2. Фразеологизм: “На воре и шапка горит.”

А) “Операция "Ы" и другие приключения Шурика”

Б) “Иван Васильевич меняет профессию”

В) “Джентльмены удачи”

Г) “Бриллиантовая рука”

3. Фразеологизм: “Выйти сухим из воды.”

А) “Служебный роман”

Б) “Москва слезам не верит”

В) “Джентльмены удачи”

Г) “Афоня”

4. Фразеологизм: “Из грязи в князи.”

А) “Осенний марафон”

Б) “Собачье сердце”

В) “Москва слезам не верит”

Г) “Белое солнце пустыни”

5. Фразеологизм: “Как белка в колесе.”

А) “Девчата”

Б) “Операция «Ы» и другие приключения Шурика”

В) “Гараж”

Г) “Служебный роман”

Ключ к ответам

1. Б) “Ирония судьбы, или С лёгким паром!” (Главный герой буквально оказывается не в своей квартире, не в своем городе, не в своей жизни, попав в непредвиденную ситуацию.)

2. Г) “Бриллиантовая рука” (Главный герой, Семен Семеныч Горбунков, по ошибке оказывается замешан в контрабанде, и его постоянные попытки скрыть “преступление” вызывают у него жгучее чувство вины, будто “шапка горит” на воре.)

3. В) “Джентльмены удачи” (Главные герои, бывшие заключенные, постоянно находятся на грани разоблачения и стремятся “выбраться” из криминальной ситуации, оставаясь на свободе.)

4. В) “Москва слезам не верит” (Фильм охватывает историю нескольких десятилетий, в течение которых главная героиня проходит путь от простой рабочей до успешного директора, буквально “из грязи в князи”.)

5. Г) “Служебный роман” (Герои фильма, работающие в статистическом учреждении, постоянно заняты рутинной работой, крутятся в круговороте бумаг и обязанностей, как “белки в колесе”.)

Результаты

5 из 5: Вы – настоящий профессор советского кино и мастер слова! Ваши знания и интуиция на высшем уровне.

3-4 из 5: Отличный результат! Вы прекрасно ориентируетесь в классике и понимаете глубину русского языка.

1-2 из 5: Неплохо! Вы на верном пути, но есть повод пересмотреть любимые фильмы и освежить знания фразеологизмов.

Менее 1: Не расстраивайтесь! Это прекрасный повод устроить себе киномарафон по советским шедеврам и пополнить свой словарный запас!

Надеемся, вам понравился этот увлекательный и познавательный тест! Поделитесь своими результатами и вызовите друзей!