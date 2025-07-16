Тест: Узнай советский фильм, зашифрованный в этом фразеологизме

Инструкция: прочитайте фразеологизм и выберите один из предложенных вариантов ответа, который, по вашему мнению, соответствует зашифрованному фильму.
Вопросы
1. Фразеологизм: “Оказаться не в своей тарелке.”
А) “Бриллиантовая рука”
Б) “Ирония судьбы, или С лёгким паром!”
В) “Джентльмены удачи”
Г) “Москва слезам не верит”
2. Фразеологизм: “На воре и шапка горит.”
А) “Операция "Ы" и другие приключения Шурика”
Б) “Иван Васильевич меняет профессию”
В) “Джентльмены удачи”
Г) “Бриллиантовая рука”
3. Фразеологизм: “Выйти сухим из воды.”
А) “Служебный роман”
Б) “Москва слезам не верит”
В) “Джентльмены удачи”
Г) “Афоня”
4. Фразеологизм: “Из грязи в князи.”
А) “Осенний марафон”
Б) “Собачье сердце”
В) “Москва слезам не верит”
Г) “Белое солнце пустыни”
5. Фразеологизм: “Как белка в колесе.”
А) “Девчата”
Б) “Операция «Ы» и другие приключения Шурика”
В) “Гараж”
Г) “Служебный роман”
Ключ к ответам
1. Б) “Ирония судьбы, или С лёгким паром!” (Главный герой буквально оказывается не в своей квартире, не в своем городе, не в своей жизни, попав в непредвиденную ситуацию.)
2. Г) “Бриллиантовая рука” (Главный герой, Семен Семеныч Горбунков, по ошибке оказывается замешан в контрабанде, и его постоянные попытки скрыть “преступление” вызывают у него жгучее чувство вины, будто “шапка горит” на воре.)
3. В) “Джентльмены удачи” (Главные герои, бывшие заключенные, постоянно находятся на грани разоблачения и стремятся “выбраться” из криминальной ситуации, оставаясь на свободе.)
4. В) “Москва слезам не верит” (Фильм охватывает историю нескольких десятилетий, в течение которых главная героиня проходит путь от простой рабочей до успешного директора, буквально “из грязи в князи”.)
5. Г) “Служебный роман” (Герои фильма, работающие в статистическом учреждении, постоянно заняты рутинной работой, крутятся в круговороте бумаг и обязанностей, как “белки в колесе”.)
Результаты
5 из 5: Вы – настоящий профессор советского кино и мастер слова! Ваши знания и интуиция на высшем уровне.
3-4 из 5: Отличный результат! Вы прекрасно ориентируетесь в классике и понимаете глубину русского языка.
1-2 из 5: Неплохо! Вы на верном пути, но есть повод пересмотреть любимые фильмы и освежить знания фразеологизмов.
Менее 1: Не расстраивайтесь! Это прекрасный повод устроить себе киномарафон по советским шедеврам и пополнить свой словарный запас!
Надеемся, вам понравился этот увлекательный и познавательный тест! Поделитесь своими результатами и вызовите друзей!