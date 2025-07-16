До 108 лет: Ирина Нельсон исключила из рациона мешающие жить долго продукты

Ирине Нельсон идет 54-й год. Но, кажется. время не имеет власти над основательницей и многолетней солисткой группы REFLEX. В чем могли убедиться зрители церемонии закрытия фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". А за кулисами с вечно молодой певицей встретился корреспондент "Дни.ру",

Как-то Ирина Нельсон сказала, что мечтает прожить 108 лет. Поэтому с 1998 года она начала активно уделять внимание здоровью – исключила мешающие жить долго продукты из рациона. Артистка, в частности, отказалась от употребления мяса, рыбы и яиц и стала сторонницей веганства.

"Существует большое множество уровней питания, – пояснила звезда. – Но к этому нужно быть готовым. И нельзя, например, к вегетарианству относиться как к диете. Потому что должен поменяться метаболизм (обмен веществ – Прим. ред.) – без этого нельзя переходить к новой форме питания".

При этом колбасы и сыра Ирине никогда не хочется. "Мои эмоции спокойны в этом плане, – пояснила она. – Мне могут нравиться запахи, но я понимаю, что это просто запах приправ, а не самой основы блюда. Не зря раньше специи были на вес золота!"

"Не все люди знают о своих возможностях, о ресурсах тела и сознания, – говорит Ирина. – И тут важно, какой срок жизни каждый из нас сам себя отмеривает. А если мы хотим долго и счастливо, то выбираем здоровый образ жизни – здоровье тела, психики и нашего сознания".