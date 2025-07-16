Ученые опровергли миф о том, что дети хуже переносят жару, но есть нюанс

Лето, жара, активные тренировки – кажется, что дети в таких условиях рискуют больше взрослых. Но новое исследование ученых из Австралии переворачивает привычные представления. Оказывается, дети не так уязвимы к перегреву и обезвоживанию, как считалось раньше.

Что выяснили ученые?

Исследование, проведенное Heat and Health Research Centre Университета Сиднея совместно с Университетом Канберры, протестировало 68 детей 10–16 лет и 24 взрослых. Участники выполняли упражнения на беговой дорожке в условиях жары — до 40 °C при влажности 30 %. Каждому предстояло пройти три 45-минутные тренировки с разной интенсивностью, учитывающей их физическую подготовку, вес и площадь поверхности тела. До и после измерялись температура тела и потери веса, чтобы оценить степень обезвоживания.

Результаты удивили

Температура тела у детей поднималась не выше, чем у взрослых, даже при интенсивных нагрузках.

Потери жидкости и риск перегрева у детей и взрослых оказались одинаковыми при 30 °C и 40 °C.

Калькулятор потоотделения, разработанный для взрослых, с точностью до ±0,25 кг/ч предсказал потери жидкости у детей в 80 % случаев.

Эти данные опровергают миф, что дети хуже справляются с жарой из-за особенностей терморегуляции.

Главная опасность: незаметная жажда

Хотя физиологически дети справляются с жарой не хуже взрослых, есть важный нюанс. Дети реже ощущают жажду и могут не замечать обезвоживания. Это создает риск, если не контролировать их питьевой режим. Ученые подчеркивают: во время тренировок детям нужно напоминать пить воду, даже если они не просят.

Чтобы помочь родителям и тренерам, ученые адаптировали онлайн-калькулятор потоотделения для детей. Он учитывает рост, вес, уровень активности и температуру воздуха. Пока инструмент работает для бега и велоспорта, но скоро его расширят для других видов активности. Это позволяет точно рассчитать, сколько воды нужно ребенку во время тренировок.

Как это меняет подход к детскому спорту?

Новые данные подтверждают рекомендации Американской академии педиатрии: при правильном питьевом режиме дети не более уязвимы к жаре, чем взрослые. Теперь родители и тренеры могут увереннее планировать тренировки в жаркую погоду. Главное — следить за своевременным увлажнением, чтобы поддерживать здоровье и работоспособность юных спортсменов. С этими знаниями летние тренировки станут безопаснее и эффективнее. Контролируйте питьевой режим, используйте современные инструменты, и жара не станет помехой для активного детства.