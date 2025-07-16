Ни в коем разе: Роспотребнадзор назвал самые опасные суши, которые нельзя покупать

Суши и роллы давно и прочно вошли в рацион многих россиян, став любимым блюдом для быстрого перекуса или ужина. Однако за внешней привлекательностью этих восточных деликатесов могут скрываться серьезные риски для здоровья, особенно если речь идет о некачественной продукции. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Роспотребнадзор – регулярно напоминает об опасностях и дает четкие указания, какие суши категорически нельзя покупать, чтобы не нанести вред своему организму.
Скрытая угроза: где таится главная опасность?
Главная угроза, по мнению экспертов Роспотребнадзора, кроется в местах, не предназначенных для приготовления и продажи пищевых продуктов, требующих строжайшего соблюдения санитарных норм. Речь идет о:
- "Островках" в торговых центрах, киосках и палатках: особенно тех, где отсутствует полноценный водопровод и канализация. Без проточной воды невозможно обеспечить должную гигиену рук персонала, оборудования и продуктов.
- Стрит-фуд точках, сомнительных ларьках: места, где нет условий для правильной обработки сырой рыбы и морепродуктов, а также для поддержания необходимого температурного режима хранения.
В таких условиях риски получить пищевое отравление, заразиться кишечной инфекцией или паразитами возрастают многократно.
Температура, чистота, свежесть: три кита безопасности
Суши и роллы – это блюда, которые содержат сырую рыбу и рис, а значит, являются идеальной средой для размножения бактерий при малейшем нарушении условий хранения. Роспотребнадзор акцентирует внимание на следующих критических факторах, которые часто игнорируются недобросовестными продавцами:
- Нарушение температурного режима: сырая рыба и морепродукты должны храниться при строго определенных низких температурах. Если суши лежат на витрине без надлежащего охлаждения или доставляются в жаркую погоду без термосумки, риск размножения патогенных микроорганизмов резко возрастает.
- Антисанитария: отсутствие перчаток, головных уборов у персонала, грязные поверхности, неопрятная униформа – все это прямые признаки несоблюдения санитарных норм, что может привести к загрязнению продуктов.
- Несвежие или просроченные ингредиенты: попытка сэкономить на качестве или использовать продукты с истекшим сроком годности – верный путь к отравлению.
Признаки "плохих" суши: на что обратить внимание?
Помимо условий продажи, сами суши и роллы могут подать вам тревожные сигналы. Роспотребнадзор призывает быть максимально внимательными к следующим признакам:
Рыба:
- Яркий, неестественный цвет: Может указывать на использование красителей для маскировки несвежести.
- Заветренный вид: Признак того, что рыба долго лежала на воздухе.
- Потеря упругости: Рыба должна быть эластичной, а не дряблой или рассыпающейся.
Рис:
- Липкий или, наоборот, разваливающийся: Неправильно приготовленный рис часто теряет свою консистенцию.
- Заветренный: если рис выглядит сухим и потемневшим.
- Запах: кислый, аммиачный, затхлый – верный признак порчи продукта. Свежие суши должны пахнуть морем и рисом, а не "рыбой".
Упаковка и маркировка:
- Поврежденная или подозрительная упаковка: признак неправильного хранения или транспортировки.
- Отсутствие маркировки: если на упаковке нет даты изготовления, срока годности, полного состава или информации о производителе – категорически откажитесь от покупки. Это нарушение закона и прямой риск.
Ешьте суши безопасно!
Любовь к суши и роллам не должна подвергать ваше здоровье опасности. Чтобы наслаждаться любимым блюдом без последствий, всегда отдавайте предпочтение проверенным заведениям с хорошей репутацией, которые имеют все необходимые условия для приготовления и хранения скоропортящихся продуктов. Внимательно осматривайте внешний вид блюда, оценивайте запах и обязательно проверяйте маркировку на упаковке. Ваше здоровье – в ваших руках!