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Футбольный мир скорбит: ушел из жизни великий спортсмен

Футбольный мир скорбит: ушел из жизни великий спортсмен
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16 июля 2025 года футбольный мир понес невосполнимую утрату, в возрасте 77 лет ушел из жизни легендарный футболист. Его имя навсегда вписано в историю как символ мастерства, скромности и преданности, а его наследие продолжает вдохновлять поколения спортсменов.

Футбольный путь: от Уайаллы до вершин

Барри Робран родился 25 сентября 1947 года в городе Уайалла, Южная Австралия, в семье Колина и Глэд Робран. С юных лет он проявлял выдающиеся способности не только в австралийском футболе, но и в крикете, баскетболе, настольном теннисе, беге по пересеченной местности и бейсболе. Учась в Технической школе Уайаллы, он стал старостой выпускного класса в 1964 году, уже тогда демонстрируя лидерские качества.

В 1966 году Барри переехал в Аделаиду, чтобы играть в юниорской лиге за "Норт Аделаида", вдохновленный своим кумиром Доном Линднером. Его дебют в Национальной футбольной лиге Южной Австралии (SANFL) в 1967 году стал началом блистательной карьеры. В первом же сезоне он получил награду Best and Fairest клуба, разделив ее с Линднером, и занял третье место в голосовании за медаль Магарея. Уже тогда его универсальность на поле — от роли центрального полузащитника до рак-ровера — привлекла внимание болельщиков и скаутов.

Карьера Робрана достигла пика в 1968, 1970 и 1973 годах, когда он трижды завоевал медаль Магарея — высшую индивидуальную награду SANFL. Он сыграл ключевую роль в чемпионских титулах "Норт Аделаида" в 1971 и 1972 годах, а также в исторической победе клуба над "Карлтоном" в чемпионате Австралии 1972 года. Несмотря на многочисленные предложения от клубов Викторианской футбольной лиги (VFL), Барри остался верен родной Южной Австралии, однажды подписав формальный контракт с Карлтоном лишь для того, чтобы прекратить настойчивые уговоры рекрутеров.

Основные достижения Робрана как игрока

  • Трехкратный обладатель медали Магарея (1968, 1970, 1973).
  • Чемпион SANFL с Норт Аделаида (1971, 1972).
  • Победа в чемпионате Австралии над Карлтоном (1972).
  • 201 матч за "Норт Аделаида" и 17 матчей за сборную Южной Австралии.

Тренер и наставник: от поля к наставничеству

После тяжелой травмы колена в 1974 году, которая ограничила его возможности, Барри продолжал играть до 1980 года, демонстрируя невероятное мастерство даже в условиях физических ограничений. В 1983 году он присоединился к футбольному клубу "Уокервилл", где играл и тренировал, помогая своим сыновьям Мэтью и Джонатану развивать их футбольные карьеры. Хотя его тренерская деятельность в "Норт Аделаида" в течение трех лет не принесла значительных успехов, его влияние на молодых игроков было огромным.

Робран стал наставником для нового поколения, передавая свой опыт и философию игры, основанную на честности, трудолюбии и уважении к соперникам. Его скромность и нежелание привлекать внимание вне поля сделали его примером для подражания.

Наследие: символ Южной Австралии

Барри Робран был больше, чем просто футболистом. Его называли лучшим игроком, никогда не игравшим в AFL, и это звание подчеркивает его уникальное место в истории австралийского футбола. В 1996 году он стал одним из первых членов Зала славы австралийского футбола, а в 2001 году был удостоен статуса легенды — первым из игроков Южной Австралии и первым, кто никогда не выступал в VFL/AFL. В 2002 году он вошел в Зал славы футбола Южной Австралии, а в 2012 году получил статус легенды в Зале спортивной славы Южной Австралии, встав в один ряд с такими фигурами, как Дональд Брэдмен.

В 1981 году за заслуги перед футболом Барри был удостоен звания члена Ордена Британской империи. Его образ увековечен в картине Джейми Купера Игра, которая создала Австралию (2008), а в 2014 году на стадионе "Аделаида Овал" была установлена его статуя — первая для футболиста Южной Австралии.

Барри Робран ушел из жизни 16 июля 2025 года, оставив после себя наследие, которое продолжает вдохновлять. Причина смерти не уточняется, но его уход стал тяжелой потерей для футбольного сообщества. Его жизнь — это история преданности, мастерства и скромности, а его вклад в австралийский футбол останется вечным. Пусть имя Барри Робрана навсегда останется символом величия и любви к игре.

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16 июля 2025, 10:24
Фото: Freepik
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