ТЕСТ: Узнай советский фильм по ошибке в речи героя

Вопросы
Фраза из фильма: “Чей туфля? Мой!”
Как эта фраза должна звучать правильно?
А) Чей туфель? Мой!
Б) Чья туфля? Моя!
Фраза из фильма: “Не виноватая я, он сам пришел!”
Как эта фраза должна звучать правильно?
А) Не виновата я, он сам пришел!
Б) Не виноватый я, он сам пришел!
Фраза из фильма: “Все! Кина не будет! Электричество кончилось!”
Как эта фраза должна звучать правильно?
А) Все! Кином не будет!
Б) Все! Кино не будет!
Фраза из фильма: “А вдоль дороги мертвые с косами стоять! И – тишина…”
Как эта фраза должна звучать правильно?
А) А вдоль дороги мертвые с косами стояли!
Б) А вдоль дороги мертвые с косами стоят!
Фраза из фильма: “Руссо туристо! Облико морале!”
Как должна звучать правильно часть “Облико морале”?
А) Облик морали!
Б) Облика морале!
Фраза из фильма: “Кушать подано, садитесь жрать пожалуйста!”
Как должна звучать правильно часть “садитесь жрать пожалуйста” в вежливом контексте?
А) Садитесь есть, пожалуйста!
Б) Садитесь жрать!
Фраза из фильма: “Я не могу пойти на эту компромиссу!”
Как эта фраза должна звучать правильно?
А) Я не могу пойти на этот компромисс!
Б) Я не могу пойти на эту компромисс!
Фраза из фильма: “Мы будем посмотреть!”
Как эта фраза должна звучать правильно?
А) Мы будем смотреть!
Б) Мы посмотрим!
Фраза из фильма: “Я вас внимательно слушал, молодой человек!” (с характерным ударением на “а” в слове “слушал”)
Как должно звучать правильно слово “слушал”?
А) слУшал
Б) слушАл
Правильные ответы
Проверьте, удалось ли вам исправить ошибки!
- Б) Чья туфля? Моя! (Фильм: Джентльмены удачи)
- А) Не виновата я, он сам пришел! (Фильм: Бриллиантовая рука)
- Б) Все! Кино не будет! (Фильм: Джентльмены удачи)
- Б) А вдоль дороги мертвые с косами стоят! (Фильм: Неуловимые мстители)
- А) Облик морали! (Фильм: Бриллиантовая рука)
- А) Садитесь есть, пожалуйста! (Фильм: Джентльмены удачи)
- А) Я не могу пойти на этот компромисс! (Фильм: Безымянная звезда)
- А) Мы будем смотреть! (Фильм: Чапаев)
- А) слУшал (Фильм: Место встречи изменить нельзя)
Надеемся, тест был интересным и познавательным!