ТЕСТ: Узнай советский фильм по ошибке в речи героя

Ничего не покупайте и сидите дома: как провести 16 июля 2025 года – этому учили нас предки

16 июля в народном календаре – особенный день, известный как Маков день или Стожары. Узнайте о главных запретах этого дня по старым приметам и традициям, чтобы избежать неприятностей и сохранить благополучие. 16 июля в народном календаре отмечен как Маков день или Стожары.