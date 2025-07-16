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ТЕСТ: Узнай советский фильм по ошибке в речи героя

ТЕСТ: Узнай советский фильм по ошибке в речи героя
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Иногда, говоря неправильно, герои советских фильмов становятся еще более любимыми и народными. Их забавные или неловкие ошибки в речи мгновенно уходят в народ и превращаются в крылатые фразы. Насколько хорошо вы помните эти моменты и их правильное звучание? Проверьте свои знания русского языка (и советского кино!) в этом тесте, угадав фильм по цитате с ошибкой и выбрав верный вариант.

Вопросы

  1. Фраза из фильма: “Чей туфля? Мой!”
    Как эта фраза должна звучать правильно?
    А) Чей туфель? Мой!
    Б) Чья туфля? Моя!

  2. Фраза из фильма: “Не виноватая я, он сам пришел!”
    Как эта фраза должна звучать правильно?
    А) Не виновата я, он сам пришел!
    Б) Не виноватый я, он сам пришел!

  3. Фраза из фильма: “Все! Кина не будет! Электричество кончилось!”
    Как эта фраза должна звучать правильно?
    А) Все! Кином не будет!
    Б) Все! Кино не будет!

  4. Фраза из фильма: “А вдоль дороги мертвые с косами стоять! И – тишина…”
    Как эта фраза должна звучать правильно?
    А) А вдоль дороги мертвые с косами стояли!
    Б) А вдоль дороги мертвые с косами стоят!

  5. Фраза из фильма: “Руссо туристо! Облико морале!”
    Как должна звучать правильно часть “Облико морале”?
    А) Облик морали!
    Б) Облика морале!

  6. Фраза из фильма: “Кушать подано, садитесь жрать пожалуйста!”
    Как должна звучать правильно часть “садитесь жрать пожалуйста” в вежливом контексте?
    А) Садитесь есть, пожалуйста!
    Б) Садитесь жрать!

  7. Фраза из фильма: “Я не могу пойти на эту компромиссу!”
    Как эта фраза должна звучать правильно?
    А) Я не могу пойти на этот компромисс!
    Б) Я не могу пойти на эту компромисс!

  8. Фраза из фильма: “Мы будем посмотреть!”
    Как эта фраза должна звучать правильно?
    А) Мы будем смотреть!
    Б) Мы посмотрим!

  9. Фраза из фильма: “Я вас внимательно слушал, молодой человек!” (с характерным ударением на “а” в слове “слушал”)
    Как должно звучать правильно слово “слушал”?
    А) слУшал
    Б) слушАл

Правильные ответы

Проверьте, удалось ли вам исправить ошибки!

  1. Б) Чья туфля? Моя! (Фильм: Джентльмены удачи)
  2. А) Не виновата я, он сам пришел! (Фильм: Бриллиантовая рука)
  3. Б) Все! Кино не будет! (Фильм: Джентльмены удачи)
  4. Б) А вдоль дороги мертвые с косами стоят! (Фильм: Неуловимые мстители)
  5. А) Облик морали! (Фильм: Бриллиантовая рука)
  6. А) Садитесь есть, пожалуйста! (Фильм: Джентльмены удачи)
  7. А) Я не могу пойти на этот компромисс! (Фильм: Безымянная звезда)
  8. А) Мы будем смотреть! (Фильм: Чапаев)
  9. А) слУшал (Фильм: Место встречи изменить нельзя)

Надеемся, тест был интересным и познавательным!

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16 июля 2025, 04:45
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: Угадай кино из СССР по кадру с женщиной в красном платье

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

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