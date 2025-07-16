Ничего не покупайте и сидите дома: как провести 16 июля 2025 года – этому учили нас предки

16 июля в народном календаре – особенный день, известный как Маков день или Стожары. Узнайте о главных запретах этого дня по старым приметам и традициям, чтобы избежать неприятностей и сохранить благополучие.

16 июля в народном календаре отмечен как Маков день или Стожары. Эта дата сочетает в себе почитание православных святых, таких как мученики Мокий и Марк, а также память о перенесении мощей святителя Филиппа, митрополита Московского, с древними народными традициями и поверьями.

Как и любой другой день с богатой историей, 16 июля имеет свои приметы и, что особенно важно, строгие запреты. Соблюдение этих “нельзя” считалось ключом к сохранению удачи и предотвращению проблем.

Маков день и его значение

Название “Маков день” связано с тем, что в этот период (по старому стилю в начале июля) в одних регионах сеяли мак, а в других — уже собирали его семена. Мак широко использовался в народной культуре: в выпечке, как лекарство, а его семена считались мощным оберегом. Например, их насыпали в обувь молодоженам для защиты от сглаза. Подмешивали мак и в корм домашней птице, чтобы куры хорошо неслись.

Второе название, “Стожары”, произошло от слова “стог” и “стожар” — кол, используемый при строительстве стогов сена. В этот день в старину активно заготавливали сено.

Православные верующие в этот день обращаются с молитвами к святым Мокию и Марку, которых считают заступниками и первыми помощниками в трудных ситуациях.

Кроме того, 16 июля в мире отмечают ряд других праздников, порой довольно необычных, например, День хот-дога, Всемирный день змеи или День рисования на асфальте. Однако народный календарь накладывает свои, особые правила на эту дату.

Главные запреты 16 июля: чего стоит избегать

Согласно народным приметам, в Маков день существуют несколько действий, которые категорически не рекомендовалось совершать, чтобы не столкнуться с проблемами:

Не браться за новые дела. Считалось, что любое новое начинание в этот день обречено на провал или принесет разочарование. Результат, скорее всего, огорчит, а само дело будет продвигаться с трудом. Лучше сосредоточиться на завершении того, что уже начато.

Считалось, что любое новое начинание в этот день обречено на провал или принесет разочарование. Результат, скорее всего, огорчит, а само дело будет продвигаться с трудом. Лучше сосредоточиться на завершении того, что уже начато. Не совершать крупные покупки. Примета гласит, что большие траты в Маков день не принесут радости. Деньги будут потрачены впустую, а приобретенная обновка не прослужит долго и не оправдает ожиданий.

Примета гласит, что большие траты в Маков день не принесут радости. Деньги будут потрачены впустую, а приобретенная обновка не прослужит долго и не оправдает ожиданий. Не отправляться в дальний путь. Поездка, начатая 16 июля, сулит неприятности в дороге. Высока вероятность, что придется вернуться с полпути или же конечная цель путешествия не будет достигнута.

Поездка, начатая 16 июля, сулит неприятности в дороге. Высока вероятность, что придется вернуться с полпути или же конечная цель путешествия не будет достигнута. Не пересаживать растения в саду и огороде. Этот запрет касается работы с землей. Считалось, что пересаженные в Маков день растения не приживутся, будут болеть и в конце концов могут погибнуть.

Этот запрет касается работы с землей. Считалось, что пересаженные в Маков день растения не приживутся, будут болеть и в конце концов могут погибнуть. Не повышать голос и не ругаться. В этот день крайне важно избегать ссор и конфликтов. Народная примета утверждает, что если удастся прожить 16 июля, не произнеся ни одного бранного слова, то в семье целый год не будет скандалов. Поэтому стоит стараться избегать ситуаций и людей, которые могут спровоцировать на гнев.

В этот день крайне важно избегать ссор и конфликтов. Народная примета утверждает, что если удастся прожить 16 июля, не произнеся ни одного бранного слова, то в семье целый год не будет скандалов. Поэтому стоит стараться избегать ситуаций и людей, которые могут спровоцировать на гнев. Не одалживать деньги. Этот запрет связан с риском испортить отношения. Верили, что если одолжить кому-то деньги в Маков день, то должник скорее всего не вернет их вовремя или будет отдавать частями, что неизбежно приведет к ссорам и может нажить вам врагов.

Погодные приметы дня

Помимо запретов на определенные действия, в Маков день обращали внимание и на природные явления: