Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером

Лента новостей

Вторник 15 июля

18:52Не делайте это никогда: назван самый опасный тренд в ТикТоке 18:50"До конца не понимаем": шансонье Кемеровский высказался о поступке Пугачевой 17:12Громкий скандал в мире шоу-бизнеса: названы предатели родины зарабатывающие на русских 16:20Как установить эмоциональную связь: секреты зрительного контакта 15:29Невосполнимая утрата: ушел из жизни культовый вдохновитель жанрового кино 15:07Скорбим: ушла из жизни легенда отечественного рока – ее одна потеря для страны 14:19Оборвалась нить анимационного волшебства: ушел из жизни великий создатель любимых мультфильмов 13:44Сын без утайки рассказал об оставленных королем шансона Михаилом Кругом ценностях 13:32Ушел из жизни популярный актер, режиссер и телевизионный продюсер 13:05Не испортить отдых. Вопрос здоровья 12:23Пересадка запрещена, но газон постричь можно: что стоит делать в саду 15 июля 2025 года согласно лунному календарю 11:06Тест по советским фильмам: Угадайте, кто сказал эту фразу! 10:5215 июля: табу на тряпку или можно навести чистоту? Узнай, чтобы не навлечь беду! 10:08Невосполнимая утрата: мир спорта прощается с выдающейся личностью 04:09Читаем в июле: актуальные новинки русских и зарубежных писателей 00:17Остерегайтесь этого 15 июля, в день Берегини, чтобы не потерять все деньги 21:08Тест: Узнай любимый фильм СССР по кадру с объятиями 20:08Самое массивное слияние черных дыр: как ученые поймали гравитационные волны 19:08Не стало легенды кинематографа: мир потерял еще одну звезду с громким именем 18:24Тест: Угадай советский мультфильм по дате его выпуска 17:07Мир прощается с легендой телевидения: ушла целая эпоха 16:09Мелочи, которые укрепляют любовь: почему совместное мытье посуды делает отношения крепче? 15:22Тест: Как хорошо вы помните уроки всемирной истории? 13:39"Я на них наложил": 73-летний Олег Газманов высказался о введенных против него санкциях 13:20Тест: угадай советский фильм по описанию главного героя 13:03"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной 12:46Названа дата конца света: это предсказывала еще бабушка Ванга 12:38Собянин: До 2027 года в Москве будет построено еще несколько пешеходных мостов 12:30Ушел выдающийся российский актер, режиссер и сценарист: страна потеряла заметную фигуру в мире искусства 11:18Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком 11:06Черные следы на стельках: как быстро и эффективно очистить обувь 10:19Еще Омар Хайям знал, что только так можно добиться желаемого 09:56"Старая кобыла! Сколько можно!": жителям Латвии осточертела Алла Пугачева 09:54Невосполнимая утрата: российский кинематограф прощается с легендой 08:35Тест: угадай советский мультфильм по описанию главного героя 06:40ТЕСТ: вспомни мельчайшие детали советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию" 00:30Категорически нельзя говорить об этом 14 июля 2025 года – в день Летних Кузьминок: можно потерять самое главное 21:41Как достичь взаимопонимания в браке: об этом говорили еще народные мудрецы 18:56 Всего 3 золотых правила, которые сделают жизнь проще: этому учил еще великий Бернард Шоу 13:45"Это надо лечить": 41-летний Александр Панайотов признался в тяжелой зависимости 12:58"Сейчас мне сложно": Таисия Повалий после обыска дома лишилась важных документов 12:43Тест: проверьте, как хорошо вы помните фильм СССР “Не могу сказать прощай” 12:38В Эстонии сообщили о тяжелом состоянии 69-летней Анне Вески 09:47Ушел из жизни выдающийся композитор, написавший музыку к культовому сериалу: мир скорбит о великой потере 04:08Тест: Угадай кино из СССР по кадру с женщиной в красном платье 00:59Почему в день Двенадцати Апостолов, 13 июля 2025 года, ни в коем случае нельзя ссориться с близкими: вернется сторицей 22:56Под анестезией: шоумен Сергей Соседов перенес сложную 13-часовую операцию 21:35 Почему Сократ советовал жениться несмотря ни на что – в чем кроется тайна философа 18:59В доме Александра Панайотова обнаружился набитый сокровищами тайник 18:165 остросюжетных романов с любовной линией для тех, кому чужды сентиментальности
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"До конца не понимаем": шансонье Кемеровский высказался о поступке Пугачевой

"До конца не понимаем": шансонье Кемеровский высказался о поступке Пугачевой
260

"Глухонемая любовь", "По тебе скучаю", "Ладони" – эти и многие хиты написал Евгений Кемеровский. За кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" он признался, что есть у него классная песня и для Аллы Пугачевой. Дело за малым – дождаться ее возвращения в родные палестины.

Напомним, после событий февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз.

Но Евгений Кемеровский все равно с теплом и по-доброму говорит об этой Народной артисте Советского Союза. "Алла Борисовна сделал для всех нас столько!.. – убежден Кемеровский. – Я думаю, мы даже до конца еще не понимаем, скольким ей обязаны. Это великая певица XX и XXI века, это великая женщина!"

"Да, она уехала, – продолжает Евгений Иванович. – Но у нее же маленькие дети, причем в таком возрасте! Не забывайте про это! И я не слышал, что она что-то плохое про нас говорила. Возможно, просто журналисты какие-то ее слова переврали и исказили. Что же касается ее мужа, то он же юморист! Зачем к его словам серьезно относиться?!"

Фото: Дни.ру

Кемеровский надеется, что Пугачева тоже споет его песню, как пели Ирина Аллегрова, Таисия Повалий, Катя Лель и Любовь Успенская. "Я могу ей отдать "Опустевший вокзал", еще какие-то песни", – признался шансонье.

Шоу-бизнес в Telegram

15 июля 2025, 18:50
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Поклонники в шоке: к пострадавшему на концерте Филиппу Киркорову вызвали "скорую"

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Не Кадышева: диктор Березин назвал имя самого богатого артиста на российской сцене
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Не делайте это никогда: назван самый опасный тренд в ТикТоке

Не делайте это никогда: назван самый опасный тренд в ТикТоке
В погоне за лайками и популярностью в ТикТоке подростки идут на смертельный риск. Узнайте, какой челлендж признан самым опасным и почему его выполнение может стоить жизни. ТикТок — это площадка для безграничного творчества, веселья и мгновенной славы.

Громкий скандал в мире шоу-бизнеса: названы предатели родины зарабатывающие на русских

Громкий скандал в мире шоу-бизнеса: названы предатели родины зарабатывающие на русских
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией возмущен рекомендациями песен артистов, осудивших СВО, в российских сервисах. Кто из уехавших или критикующих звезд продолжает присутствовать в культурном поле и зарабатывать в России? Громкий скандал разгорается вокруг присутствия в российском медиапространстве артистов, публично осудивших специальную военную операцию.

Как установить эмоциональную связь: секреты зрительного контакта

Как установить эмоциональную связь: секреты зрительного контакта
Как сделать беседу с человеком, который вам интересен, более глубокой и запоминающейся? Особенно если это свидание, где каждая деталь имеет значение. Нейробиологи, изучающие работу мозга, раскрывают простой, но мощный прием, который может изменить ваши разговоры. Речь идет о зрительном контакте, а точнее – о взгляде в левый глаз собеседника. Этот метод, предложенный доктором Тарой Сварт, экспертом в области нейробиологии, помогает создать эмоциональную связь, которая ощущается на инстинктивном уровне. Почему взгляд в левый глаз так важен? Доктор Тара Сварт, специалист по науке о мозге, утверждает, что фокусировка на левом глазу собеседника способна запустить в мозге естественную реакцию, которая усиливает эмоциональную связь.

Невосполнимая утрата: ушел из жизни культовый вдохновитель жанрового кино

Невосполнимая утрата: ушел из жизни культовый вдохновитель жанрового кино
14 июля 2025 года ушел из жизни культовый деятель мира жанрового кино, чья страсть к фильмам категории B и Z вдохновила целые поколения. Его неиссякаемый энтузиазм и преданность другому кино – дерзкому, необычному и часто недооцененному – сделали его иконой для поклонников фантастики и ужасов. Основатель легендарного журнала Mad Movies, он превратил свою любовь к кинематографу в миссию, открывшую многим мир смелых и нестандартных историй. Ранние годы: любовь к киноЖан-Пьер Пюттерс родился в 1946 году в Париже и вырос в районе Монпарнас, где местные кинотеатры с их двойными сеансами стали для него вторым домом.

Скорбим: ушла из жизни легенда отечественного рока – ее одна потеря для страны

Скорбим: ушла из жизни легенда отечественного рока – ее одна потеря для страны
Ушел из жизни основатель знаменитой рок-группы "Сечень" Илья Махотин, музыкант и поэт, создавший уникальный жанр СкомоРок. Вспоминаем его достижения и наследие. Отечественная музыкальная сцена переживает глубокую скорбь.

Выбор читателей

14/07ПндНевосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком 14/07ПндНевосполнимая утрата: российский кинематограф прощается с легендой 14/07ПндМир прощается с легендой телевидения: ушла целая эпоха 14/07Пнд"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной 15/07ВтрОстерегайтесь этого 15 июля, в день Берегини, чтобы не потерять все деньги 14/07ПндУшел выдающийся российский актер, режиссер и сценарист: страна потеряла заметную фигуру в мире искусства