"До конца не понимаем": шансонье Кемеровский высказался о поступке Пугачевой

"Глухонемая любовь", "По тебе скучаю", "Ладони" – эти и многие хиты написал Евгений Кемеровский. За кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" он признался, что есть у него классная песня и для Аллы Пугачевой. Дело за малым – дождаться ее возвращения в родные палестины.

Напомним, после событий февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз.

Но Евгений Кемеровский все равно с теплом и по-доброму говорит об этой Народной артисте Советского Союза. "Алла Борисовна сделал для всех нас столько!.. – убежден Кемеровский. – Я думаю, мы даже до конца еще не понимаем, скольким ей обязаны. Это великая певица XX и XXI века, это великая женщина!"

"Да, она уехала, – продолжает Евгений Иванович. – Но у нее же маленькие дети, причем в таком возрасте! Не забывайте про это! И я не слышал, что она что-то плохое про нас говорила. Возможно, просто журналисты какие-то ее слова переврали и исказили. Что же касается ее мужа, то он же юморист! Зачем к его словам серьезно относиться?!"

Кемеровский надеется, что Пугачева тоже споет его песню, как пели Ирина Аллегрова, Таисия Повалий, Катя Лель и Любовь Успенская. "Я могу ей отдать "Опустевший вокзал", еще какие-то песни", – признался шансонье.