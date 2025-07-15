Невосполнимая утрата: ушел из жизни культовый вдохновитель жанрового кино

14 июля 2025 года ушел из жизни культовый деятель мира жанрового кино, чья страсть к фильмам категории B и Z вдохновила целые поколения. Его неиссякаемый энтузиазм и преданность другому кино – дерзкому, необычному и часто недооцененному – сделали его иконой для поклонников фантастики и ужасов. Основатель легендарного журнала Mad Movies, он превратил свою любовь к кинематографу в миссию, открывшую многим мир смелых и нестандартных историй.

Ранние годы: любовь к кино

Жан-Пьер Пюттерс родился в 1946 году в Париже и вырос в районе Монпарнас, где местные кинотеатры с их двойными сеансами стали для него вторым домом. Самоучка, он с юности впитывал в себя вестерны, пеплумы, военные фильмы и, конечно, хорроры. Эта страсть определила его жизненный путь, превратив его в неутомимого исследователя кинематографических сокровищ.

В 1972 году Пюттерс основал Mad Movies — фэнзин, который стал настоящей библией для любителей жанрового кино.

В эпоху, когда интернет еще не существовал, журнал открывал читателям мир фильмов ужасов, научной фантастики и низкобюджетных шедевров. С характерным юмором и дерзкой подачей, под псевдонимом Дядюшка Мэд, Пюттерс рассказывал о культовых картинах, спецэффектах и мастерах категории B. Спустя полвека Mad Movies остается живым, хотя и изменившимся, но все еще хранящим дух своего создателя.

Книги, журналы и продюсирование

Пюттерс был не только журналистом, но и писателем, продюсером и даже актером. Его книги, такие как Ze Craignos Monsters (1991–2014) и 101 monstres ringards (1999), с любовью и юмором описывали странных существ фантастического кино. В 2011 году он выпустил Ça l'affiche mal!, посвященное китчевым ганским киноплакатам. В 1979 году он открыл книжный магазин Movies 2000, ставший меккой для фанатов, а в 1986 году основал журнал Impact, посвященный боевикам и триллерам. В 2013 году появилась Metaluna — журнал и продюсерская компания, продолжившая его миссию.

Как продюсер, вместе с Фабрисом Ламбо под брендом Metaluna Productions, Пюттерс создал документальные фильмы, такие как Marvel 14: Супергерои против цензуры и Super 8 Madness, а также хоррор-антологию The Theatre Bizarre. Он даже появлялся на экране, сыграв эпизодические роли в фильмах Огрофф и Демон времени.

Избранные работы

Ze Craignos Monsters (1991–2014) — культовая серия книг.

101 monstres ringards (1999).

Ça l'affiche mal! (2011) — исследование ганских киноплакатов.

«Безумные фильмы», легенда (2012) — автобиография.

Основание Mad Movies (1972), Impact (1986), Metaluna (2013).

Продюсирование: The Theatre Bizarre, Super 8 Madness.

Жан-Пьер Пюттерс навсегда останется символом страсти к кино, которое осмеливается быть другим.

Наследие и уход

В 2012 году Пюттерс выпустил автобиографию Безумные фильмы, легенда: Безумие, моя жизнь!, где с теплотой и каламбурами рассказал о своем пути. Его работы дали жанровому кино во Франции признание, выведя его из тени. Он вдохновил поколения киноманов, показав, что даже самые странные фильмы достойны любви.

14 июля 2025 года Жан-Пьер Пюттерс ушел из жизни в возрасте 79 лет. Его смерть стала невосполнимой утратой для франкоязычного кинематографического сообщества. Пюттерс оставил после себя наследие, которое продолжает жить в Mad Movies.