Как оптические часы меняют нашу реальность?

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер

Лента новостей

Вторник 15 июля

20:26Как оптические часы меняют нашу реальность? 18:52Не делайте это никогда: назван самый опасный тренд в ТикТоке 18:50"До конца не понимаем": шансонье Кемеровский высказался о поступке Пугачевой 17:12Громкий скандал в мире шоу-бизнеса: названы предатели родины зарабатывающие на русских 16:20Как установить эмоциональную связь: секреты зрительного контакта 15:29Невосполнимая утрата: ушел из жизни культовый вдохновитель жанрового кино 15:07Скорбим: ушла из жизни легенда отечественного рока – ее одна потеря для страны 14:19Оборвалась нить анимационного волшебства: ушел из жизни великий создатель любимых мультфильмов 13:44Сын без утайки рассказал об оставленных королем шансона Михаилом Кругом ценностях 13:32Ушел из жизни популярный актер, режиссер и телевизионный продюсер 13:05Не испортить отдых. Вопрос здоровья 12:23Пересадка запрещена, но газон постричь можно: что стоит делать в саду 15 июля 2025 года согласно лунному календарю 11:06Тест по советским фильмам: Угадайте, кто сказал эту фразу! 10:5215 июля: табу на тряпку или можно навести чистоту? Узнай, чтобы не навлечь беду! 10:08Невосполнимая утрата: мир спорта прощается с выдающейся личностью 04:09Читаем в июле: актуальные новинки русских и зарубежных писателей 00:17Остерегайтесь этого 15 июля, в день Берегини, чтобы не потерять все деньги 21:08Тест: Узнай любимый фильм СССР по кадру с объятиями 20:08Самое массивное слияние черных дыр: как ученые поймали гравитационные волны 19:08Не стало легенды кинематографа: мир потерял еще одну звезду с громким именем 18:24Тест: Угадай советский мультфильм по дате его выпуска 17:07Мир прощается с легендой телевидения: ушла целая эпоха 16:09Мелочи, которые укрепляют любовь: почему совместное мытье посуды делает отношения крепче? 15:22Тест: Как хорошо вы помните уроки всемирной истории? 13:39"Я на них наложил": 73-летний Олег Газманов высказался о введенных против него санкциях 13:20Тест: угадай советский фильм по описанию главного героя 13:03"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной 12:46Названа дата конца света: это предсказывала еще бабушка Ванга 12:38Собянин: До 2027 года в Москве будет построено еще несколько пешеходных мостов 12:30Ушел выдающийся российский актер, режиссер и сценарист: страна потеряла заметную фигуру в мире искусства 11:18Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком 11:06Черные следы на стельках: как быстро и эффективно очистить обувь 10:19Еще Омар Хайям знал, что только так можно добиться желаемого 09:56"Старая кобыла! Сколько можно!": жителям Латвии осточертела Алла Пугачева 09:54Невосполнимая утрата: российский кинематограф прощается с легендой 08:35Тест: угадай советский мультфильм по описанию главного героя 06:40ТЕСТ: вспомни мельчайшие детали советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию" 00:30Категорически нельзя говорить об этом 14 июля 2025 года – в день Летних Кузьминок: можно потерять самое главное 21:41Как достичь взаимопонимания в браке: об этом говорили еще народные мудрецы 18:56 Всего 3 золотых правила, которые сделают жизнь проще: этому учил еще великий Бернард Шоу 13:45"Это надо лечить": 41-летний Александр Панайотов признался в тяжелой зависимости 12:58"Сейчас мне сложно": Таисия Повалий после обыска дома лишилась важных документов 12:43Тест: проверьте, как хорошо вы помните фильм СССР “Не могу сказать прощай” 12:38В Эстонии сообщили о тяжелом состоянии 69-летней Анне Вески 09:47Ушел из жизни выдающийся композитор, написавший музыку к культовому сериалу: мир скорбит о великой потере 04:08Тест: Угадай кино из СССР по кадру с женщиной в красном платье 00:59Почему в день Двенадцати Апостолов, 13 июля 2025 года, ни в коем случае нельзя ссориться с близкими: вернется сторицей 22:56Под анестезией: шоумен Сергей Соседов перенес сложную 13-часовую операцию 21:35 Почему Сократ советовал жениться несмотря ни на что – в чем кроется тайна философа 18:59В доме Александра Панайотова обнаружился набитый сокровищами тайник
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Как оптические часы меняют нашу реальность?

Как оптические часы меняют нашу реальность?
201

Международная группа ученых из шести стран провела масштабный эксперимент, который способен изменить наше понимание времени. За 45 дней они сравнили работу десяти оптических атомных часов, создав основу для нового стандарта измерения секунды. Этот проект не только демонстрирует невероятный технологический прогресс, но и открывает двери для революции в науке – от хронометрии до поиска темной материи.

Масштабный эксперимент: 10 часов, 6 стран, 45 дней

В этом уникальном проекте приняли участие 69 ученых из Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Японии. В течение полутора месяцев они соединили десять оптических атомных часов с помощью спутниковых сигналов и сверхстабильных оптоволоконных линий. Всего было выполнено 38 сравнений частотных соотношений, включая четыре, которые впервые проводились напрямую. Это стало важным шагом к созданию глобальной шкалы времени, основанной на оптических технологиях.

Такой подход позволил ученым не только протестировать точность часов, но и заложить фундамент для перехода от традиционных цезиевых часов, которые сейчас определяют координированное всемирное время (UTC), к более совершенным оптическим системам. Результаты этого эксперимента уже опубликованы в научном журнале Optica, а пересмотр международной системы единиц ожидается к 2030 году.

В чем уникальность оптических часов?

Оптические атомные часы кардинально отличаются от своих предшественников. Если цезиевые часы, используемые для определения секунды с 1967 года, работают на основе микроволнового излучения, то оптические часы используют лазеры для возбуждения атомов. Это обеспечивает невероятную точность: ошибка в одну секунду могла бы накопиться только спустя миллиарды лет.

Для реализации их потенциала требуется регулярное сравнение разных устройств, так как они используют различные атомы — например, стронций или иттербий. Чтобы добиться максимальной точности, ученые применили оптоволоконные линии связи, которые в 100 раз точнее спутниковых сигналов. Такие линии связали лаборатории во Франции, Германии и Италии, а в некоторых странах, например в Великобритании и Германии, использовались многожильные волокна для еще большего снижения погрешности.

Зачем сравнивать часы?

Сравнение оптических часов — это не просто техническая задача, а ключ к созданию нового стандарта времени. Разные часы, использующие разные атомы, могут давать незначительные расхождения в результатах. Ученые выявили, что не все измерения совпали с ожиданиями, но использование нескольких методов связи — спутниковых и оптоволоконных — позволило понять причины этих отклонений.

Такой подход, названный "распределенным лабораторным стендом", имеет значение не только для хронометрии. Он открывает возможности для фундаментальных исследований, таких как поиск темной материи или проверка теорий относительности. Точное измерение времени может помочь ученым обнаружить мельчайшие изменения в физических константах, которые могут указывать на новые явления в природе.

Что это значит для будущего?

  • Переход к оптическим часам — это не просто смена технологии, а шаг к новой эре в измерении времени.
  • Повышение точности навигации. GPS и другие спутниковые системы зависят от точного времени. Оптические часы сделают их еще надежнее.
  • Прорывы в науке. Более точное измерение времени поможет в исследованиях фундаментальной физики, включая поиск темной материи и проверку законов природы.
  • Глобальная синхронизация. Новая шкала времени на основе оптических часов позволит создать более точную и универсальную систему хронометрии для всего мира.

Путь к новой секунде

Хотя эксперимент завершился, впереди еще много работы. Ученые продолжают анализировать данные и совершенствовать технологии, чтобы к 2030 году международное сообщество могло принять новую дефиницию секунды. Этот проект показал, что оптические часы не только технически возможны, но и готовы стать основой для глобальной системы измерения времени.

Шоу-бизнес в Telegram

15 июля 2025, 20:26
Фото: Freepik
securitylab.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Это надо лечить": 41-летний Александр Панайотов признался в тяжелой зависимости

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Во время пожара под Москвой раздался взрыв

Самое массивное слияние черных дыр: как ученые поймали гравитационные волны

Не делайте это никогда: назван самый опасный тренд в ТикТоке

Не делайте это никогда: назван самый опасный тренд в ТикТоке
В погоне за лайками и популярностью в ТикТоке подростки идут на смертельный риск. Узнайте, какой челлендж признан самым опасным и почему его выполнение может стоить жизни. ТикТок — это площадка для безграничного творчества, веселья и мгновенной славы.

"До конца не понимаем": шансонье Кемеровский высказался о поступке Пугачевой

"До конца не понимаем": шансонье Кемеровский высказался о поступке Пугачевой
"Глухонемая любовь", "По тебе скучаю", "Ладони" – эти и многие хиты написал Евгений Кемеровский. За кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" он признался, что есть у него классная песня и для Аллы Пугачевой. Дело за малым – дождаться ее возвращения в родные палестины. Напомним, после событий февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную.

Громкий скандал в мире шоу-бизнеса: названы предатели родины зарабатывающие на русских

Громкий скандал в мире шоу-бизнеса: названы предатели родины зарабатывающие на русских
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией возмущен рекомендациями песен артистов, осудивших СВО, в российских сервисах. Кто из уехавших или критикующих звезд продолжает присутствовать в культурном поле и зарабатывать в России? Громкий скандал разгорается вокруг присутствия в российском медиапространстве артистов, публично осудивших специальную военную операцию.

Как установить эмоциональную связь: секреты зрительного контакта

Как установить эмоциональную связь: секреты зрительного контакта
Как сделать беседу с человеком, который вам интересен, более глубокой и запоминающейся? Особенно если это свидание, где каждая деталь имеет значение. Нейробиологи, изучающие работу мозга, раскрывают простой, но мощный прием, который может изменить ваши разговоры. Речь идет о зрительном контакте, а точнее – о взгляде в левый глаз собеседника. Этот метод, предложенный доктором Тарой Сварт, экспертом в области нейробиологии, помогает создать эмоциональную связь, которая ощущается на инстинктивном уровне. Почему взгляд в левый глаз так важен? Доктор Тара Сварт, специалист по науке о мозге, утверждает, что фокусировка на левом глазу собеседника способна запустить в мозге естественную реакцию, которая усиливает эмоциональную связь.

Невосполнимая утрата: ушел из жизни культовый вдохновитель жанрового кино

Невосполнимая утрата: ушел из жизни культовый вдохновитель жанрового кино
14 июля 2025 года ушел из жизни культовый деятель мира жанрового кино, чья страсть к фильмам категории B и Z вдохновила целые поколения. Его неиссякаемый энтузиазм и преданность другому кино – дерзкому, необычному и часто недооцененному – сделали его иконой для поклонников фантастики и ужасов. Основатель легендарного журнала Mad Movies, он превратил свою любовь к кинематографу в миссию, открывшую многим мир смелых и нестандартных историй. Ранние годы: любовь к киноЖан-Пьер Пюттерс родился в 1946 году в Париже и вырос в районе Монпарнас, где местные кинотеатры с их двойными сеансами стали для него вторым домом.

Выбор читателей

14/07ПндНевосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком 14/07ПндНевосполнимая утрата: российский кинематограф прощается с легендой 14/07ПндМир прощается с легендой телевидения: ушла целая эпоха 14/07Пнд"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной 15/07ВтрОстерегайтесь этого 15 июля, в день Берегини, чтобы не потерять все деньги 14/07ПндУшел выдающийся российский актер, режиссер и сценарист: страна потеряла заметную фигуру в мире искусства