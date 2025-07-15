Скорбим: ушла из жизни легенда отечественного рока – ее одна потеря для страны

Ушел из жизни основатель знаменитой рок-группы "Сечень" Илья Махотин, музыкант и поэт, создавший уникальный жанр СкомоРок. Вспоминаем его достижения и наследие.

Отечественная музыкальная сцена переживает глубокую скорбь. В Екатеринбурге скоропостижно завершил свой земной путь выдающийся поэт и музыкант Илья Махотин. Человек, чье имя неразрывно связано с уникальным жанром СкомоРок, сумевший соединить неукротимую энергию рока с исконной самобытностью русского фольклора, оставил после себя богатое наследие.

Печальная весть и прощание

Горькая новость о том, что Ильи Махотина не стало, пришла в ночь на 15 июля. Официальное сообщение, полное боли утраты, появилось на его личной странице и на странице его детища – группы "Сечень" в социально сети ВКонтакте:

"Друзья! Илья ушел из жизни. Талантливый музыкант, поэт, актьор, основатель и бессменный лидер группы "Сечень". Наш друг".

Эту невосполнимую потерю подтвердила и его возлюбленная, Александра Кузьмичева, разделив скорбь совместным фото и словами: "Милый любимый мой Илья".

Жизненный путь маэстро оборвался на 47-м году. Прощание с великим музыкантом назначено на 18 июля. Отпевание пройдет в Церкви Вознесения Господня в 11 часов, а последнее пристанище его тело найдет на Северном кладбище, где в 12:30 состоятся похороны.

Грани таланта и достижения

Илья Махотин был личностью многогранной. Еще в молодости он освоил ремесло кузнеца, став, по сути, творцом и в металле. Этот этап его биографии, символизирующий силу и мастерство, был отмечен участием в документальном фильме "Кузнецы своего счастья".

Его главным призванием стала музыка. В 2000 году он основал группу "Сечень", которая под его руководством стала ярчайшим представителем СкомоРока – жанра, который сам Илья и создал. Его уникальное видение принесло группе признание по всей России и участие в многочисленных фестивалях.

Вот основные вехи и достижения Ильи Махотина, известные из представленных сведений:

Достижение / Роль Примечание Основатель и лидер Группа “Сечень” (с 2000 года) Создатель жанра СкомоРок (соединение рока и русского фольклора) Широкая известность Признание группы “Сечень” по всей России Участие в фестивалях “Рок-Етно-Стан”, “Уральский рубеж”, “Урал-рок” и другие Профессия в молодости Кузнец Актьор Участие в документальном кино

Творческое наследие: проекты и работы

Творчество Ильи Махотина воплотилось прежде всего в музыке его группы “Сечень”. Хотя конкретные названия песен или альбомов в данном источнике не указаны, мы можем отметить ключевые формы его работ и проекты:

Музыкальные проекты:

Группа “Сечень” (как основатель, лидер, поэт и музыкант)

Жанры и направления:

СкомоРок (автор и ведущий представитель)

Фильмография (как актер):

Документальный фильм “Кузнецы своего счастья” (режиссер Евгений Григорьев)

Его песни, полные энергии и народной мудрости, остаются с нами, продолжая звучать в сердцах поклонников и ценителей СкомоРока.

Уход Ильи Махотина – это не просто завершение пути одного человека, это умолкший голос уникального музыкального явления. Его вклад в развитие отечественной рок-сцены, смелое переосмысление фольклорных традиций и создание жанра СкомоРок навсегда вписаны в историю. Память о талантливом музыканте, поэте и многогранной личности сохранится в его музыке и в сердцах тех, кто ценил его творчество. Скорбим вместе с близкими и поклонниками этого большого артиста.