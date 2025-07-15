Сын без утайки рассказал об оставленных королем шансона Михаилом Кругом ценностях

Праздничный гала-концерт "Шансон ТВ – все звезды" стал финальным аккордом 34-го Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Сред выступающих был и 23-летний Александр Круг – сын ныне покойного шансонье Михаила Круга. Он приезжал в Витебск в прошлом году и так был удивлен теплым приемом, что решил вернуться.

Когда в ночь на 1 июля 2002 года был убит Михаил Круг, Саше шел всего второй месяц от роду. И, конечно, помнить отца он не может. Зато постоянно чувствует его незримую поддержку.

"Отец приходит ко мне во сне в тот момент, когда в жизни все плохо, – уверяет Александр. – Подсказывает, поддерживает, в последний раз сказал мне, что, мол не переживай, все получится. Я давно понял, что папа стал моим ангелом-хранителем". Александр даже внешне очень похож на отца – комплекцией, улыбкой, харизмой, голосом.

Он рассказал, что главную материальную ценность, связанную с легендарным отцом, для него представляют наручные часы Михаила Круга и его же солнцезащитные брендовые очки Versace. Это своего рода обереги для молодого талантливого парня!

Несколько лет назад на экраны вышел биографический сериал "Легенда о Круге", главную роль в котором сыграл актер и музыкант Юрий Кузнецов-Таежный. Александр Круг картину эту видел.

"Юра прекрасно сыграл там, – говорит Александр. – Он внешне похож на отца и мы с ним дружим. Хотя, конечно, в фильме есть неточности, про которые знает семья, но даже с ними сериал стал культовый, его смотрят",