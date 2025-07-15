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Вторник 15 июля

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Не делайте это никогда: назван самый опасный тренд в ТикТоке

Не делайте это никогда: назван самый опасный тренд в ТикТоке
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В погоне за лайками и популярностью в ТикТоке подростки идут на смертельный риск. Узнайте, какой челлендж признан самым опасным и почему его выполнение может стоить жизни.

ТикТок — это площадка для безграничного творчества, веселья и мгновенной славы. Миллионы пользователей по всему миру ежедневно создают и потребляют контент, участвуя в вирусных трендах и челленджах. К сожалению, не все из этих трендов безопасны. Некоторые из них не просто нелепы, а по-настоящему опасны для здоровья и жизни. Эксперты и медики бьют тревогу, предупреждая о тренде, который уже привел к трагическим последствиям и который никогда нельзя повторять.

Смертельная погоня за лайками: в чем суть опаснейшего челленджа?

Среди множества безумных идей, которые рождаются в социальных сетях, один тренд выделяется своей чудовищной опасностью. Речь идет о так называемом “Blackout Challenge” (также известном как “Choking Challenge” или “Pass Out Challenge”).

Суть этого “челленджа” заключается в намеренном перекрытии доступа кислорода к мозгу с целью испытать состояние эйфории или “отключения” в момент потери сознания. Участники используют различные методы: сдавливание грудной клетки, удушение руками, ремнями, шарфами или другими предметами. Все это фиксируется на видео для последующей публикации в ТикТоке.

Почему это смертельно опасно? Предупреждают медики

Врачи и специалисты в области здравоохранения не устают повторять: выполнение “Blackout Challenge” — это игра со смертью. Мозг человека чрезвычайно чувствителен к недостатку кислорода. Даже кратковременное кислородное голодание может привести к:

  • Повреждению клеток мозга: это может вызвать долгосрочные неврологические проблемы.
  • Потере сознания и падениям: неконтролируемое падение может стать причиной серьезных травм головы, переломов или других повреждений.
  • Инсульту: из-за резкого изменения кровотока.
  • Необратимым повреждениям мозга: при более длительном отсутствии кислорода.
  • Смерти: к сожалению, есть задокументированные случаи летального исхода среди подростков, пытавшихся выполнить этот челлендж.

Организм не имеет защитных механизмов против намеренного удушения. Потеря сознания не является безопасным состоянием, а напротив — сигналом о критической опасности для жизни.

Почему подростки идут на такой риск?

Причины участия в столь опасных трендах кроются в психологии подросткового возраста:

  • Погоня за популярностью: желание получить много просмотров, лайков, комментариев и стать “вирусным”.
  • Давление сверстников: страх быть “не таким”, желание принадлежать к группе.
  • Недооценка риска: уверенность в том, что “со мной этого не случится”, или непонимание истинной степени опасности.
  • Любопытство: желание испытать необычные ощущения.

Социальные сети создают иллюзию безопасности и безнаказанности, подталкивая на совершение безрассудных поступков.

Ваш главный “челлендж”: не делайте этого никогда и расскажите другим!

Обращение ко всем пользователям ТикТока и других платформ: НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь выполнить “Blackout Challenge” или любые другие действия, связанные с ограничением дыхания или кислородным голоданием. Ваша жизнь и здоровье — самая большая ценность, и никакие лайки в мире не стоят того, чтобы ими рисковать.

Особенно важно:

  • Родителям и педагогам: говорите с детьми об опасности таких трендов. Объясните, что стоит за красивой картинкой в интернете, и какие реальные угрозы несет этот челлендж.
  • Пользователям платформы: если вы видите видео с выполнением “Blackout Challenge” или призывами к нему, немедленно пожалуйтесь на такой контент администрации ТикТока. Помогая удалить эти видео, вы можете спасти чью-то жизнь.

ТикТок может быть увлекательным миром, но он требует осознанного и ответственного подхода. Отличайте веселые и безопасные тренды от тех, что несут смертельную угрозу. Берегите себя и своих близких.

Шоу-бизнес в Telegram

15 июля 2025, 18:52
Фото: "ДНИ.РУ"
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