Тест по советским фильмам: Угадайте, кто сказал эту фразу!

1. Из какого фильма эта фраза: "Тостующийся пьет до дна!"
А. "Иван Васильевич меняет профессию"
Б. "Кавказская пленница"
В. "Бриллиантовая рука"
2. В каком фильме звучит: "А вдоль дороги мертвые с косами стоят... И тишина!"
А. "Джентльмены удачи"
Б. "Операция Ы и другие приключения Шурика"
В. "12 стульев"
3. Из какого фильма эта цитата: "Я не трус, но я боюсь!"
А. "Бриллиантовая рука"
Б. "Кавказская пленница"
В. "Полосатый рейс"
4. В каком фильме герой говорит: "Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить – еще лучше!"
А. "Кавказская пленница"
Б. "Иван Васильевич меняет профессию"
В. "Москва слезам не верит"
5. Из какого фильма эта фраза: "Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!"
А. "Джентльмены удачи"
Б. "Иван Васильевич меняет профессию"
В. "Служебный роман"
6. В каком фильме звучит: "Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет поработать?"
А. "Операция Ы и другие приключения Шурика"
Б. "Бриллиантовая рука"
В. "12 стульев"
Правильные ответы
- 1. Б. "Кавказская пленница"
- 2. А. "Джентльмены удачи"
- 3. А. "Бриллиантовая рука"
- 4. А. "Кавказская пленница"
- 5. А. "Джентльмены удачи"
- 6. А. "Операция Ы и другие приключения Шурика"
Результаты
- 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток советского кино!
- 4–5 правильных ответов – Отличный результат, вы почти эксперт!
- 3 и меньше – Пора пересмотреть классику и попробовать снова!