Тест по советским фильмам: Угадайте, кто сказал эту фразу!

15 июля: табу на тряпку или можно навести чистоту? Узнай, чтобы не навлечь беду!

15 июля – особый день, сочетающий церковный праздник Ризоположения и народный День Берегини. Разбираемся, разрешает ли традиция заниматься домашними делами и уборкой, и какие советы дают приметы. Можно ли убирать сегодня: советы по уборке на 15 июля 2025 годаКаждый год определенные даты в православном и народном календарях окружены особыми правилами и запретами, касающимися бытовых дел, в том числе уборки.