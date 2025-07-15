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Громкий скандал в мире шоу-бизнеса: названы предатели родины зарабатывающие на русских

Громкий скандал в мире шоу-бизнеса: названы предатели родины зарабатывающие на русских
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Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией возмущен рекомендациями песен артистов, осудивших СВО, в российских сервисах. Кто из уехавших или критикующих звезд продолжает присутствовать в культурном поле и зарабатывать в России?

Громкий скандал разгорается вокруг присутствия в российском медиапространстве артистов, публично осудивших специальную военную операцию. На этот раз резкой критикой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который назвал "верхом цинизма" рекомендацию песен таких исполнителей, как Алла Пугачева и Светлана Лобода, в популярных российских музыкальных приложениях.

Журналисты взялись выяснить, кто из осудивших специальную военную операцию звезд, несмотря ни на что, продолжает зарабатывать на российской аудитории.

Возмущение, граничащее с гневом: почему их контент все еще в рекомендациях?

Виталий Бородин не скрывает своего недоумения и негодования по поводу того, что российские музыкальные платформы активно продвигают песни артистов, выступивших с осуждением СВО. По его убеждению, это не просто нейтральное присутствие, а прямое действие, "дающее им возможность и дальше зарабатывать на российских слушателях".

Бородин также упомянул другую медийную фигуру – певицу Манижу Сангин, которую он назвал "протеже Пугачевой". Он заявил о ее "тайном возвращении" в Россию и призвал принять меры для запрета ее выступлений на территории страны.

Уехали, но звучат: кейсы Пугачевой и Лободы

Ситуации с Аллой Пугачевой и Светланой Лободой стали, пожалуй, самыми яркими примерами артистов, публично порвавших с прежней позицией и покинувших Россию, но чей контент все еще доступен.

Напомним, Алла Пугачева оставила страну в феврале 2022 года вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми. После того как юморист Максим Галкин* был признан иноагентом (сентябрь 2022), сама Пугачева выразила солидарность с его позицией и обратилась в Минюст с просьбой включить ее в соответствующий список. Ее резонансное обращение в соцсетях от октября 2022, где она, в частности, говорила о своем счастье от ненависти определенных людей, только закрепило ее позицию.

Украинская певица Светлана Лобода, в свою очередь, также уехала из нашей страны после начала спецоперации и неоднократно участвовала в мероприятиях в поддержку Украины. Ее действия привели к тому, что в апреле 2022 года она была включена в список лиц, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет.

Несмотря на эти факты, их песни, как следует из заявления Бородина, по-прежнему активно предлагаются пользователям российских музыкальных платформ.

Кто еще из критиков СВО продолжает работать в России?

Проблема не ограничивается только уехавшими звездами, чьи записи продолжают ротироваться. В России продолжают работать и некоторые артисты, ранее выражавшие критическое отношение к спецоперации:

В числе деятелей культуры, чье отношение к спецоперации вызвало вопросы, но кто тем не менее продолжает оставаться частью российского профессионального поля, можно отметить несколько фигур. Так, Александр Гудков, хорошо знакомый зрителям по участию в "Comedy Woman" и "Вечернем Урганте", ранее публично заявлял о том, что испытывает стыд в связи с началом СВО. Однако его недавнее появление в главной роли в клипе популярной певицы Клавы Коки свидетельствует о сохранении его активности на отечественной сцене.

Схожая ситуация наблюдается вокруг Алексея Кортнева, лидера рок-группы "Несчастный случай". Актриса Яна Поплавская выразила публичное возмущение тем, что в Москве был показан спектакль с его участием, напомнив о его прежних критических высказываниях относительно СВО.

Шоумен Александр Ревва, после публикации в социальных сетях поста с призывом "остановить войну" (который впоследствии был удален), также продолжает давать выступления на территории России.

Продолжающаяся деятельность и присутствие в медиапространстве артистов, ранее выражавших критическую позицию, не остаются без внимания властей. Этот вопрос привлекает пристальное внимание законодателей. Ранее представители Госдумы уже сообщали о намерениях подготовить официальное обращение в Генеральную прокуратуру.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

Шоу-бизнес в Telegram

15 июля 2025, 17:12
Фото: "ДНИ.РУ"
NEWS.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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