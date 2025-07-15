Пересадка запрещена, но газон постричь можно: что стоит делать в саду 15 июля 2025 года согласно лунному календарю

Как использовать лунный календарь 15 июля 2025 года для планирования садовых и огородных работ? Узнайте общие принципы влияния Луны и рекомендации для этого дня, а также о том, что стоит сделать, а от чего лучше воздержаться.

Середина июля — это активный период для садоводов и огородников. Многие культуры требуют внимания, созревает урожай, а растения нуждаются в поддержке. 15 июля — один из таких дней, который, согласно народным наблюдениям и советам, подходит для определенных сезонных дел на участке. Главное правило дня — заниматься полезными работами, но не перегружать растения активными вмешательствами.

Работы в огороде 15 июля

Для тех, кто еще не успел, 15 июля считается удачным днем для посадки картофеля. Особенно это актуально для ультраранних сортов, которые успеют сформировать урожай до окончания сезона. Отмечается, что клубни приживутся особенно хорошо, если грядка перед этим использовалась под сидераты или зелень. Также можно собрать спелые овощи и зелень для сушки или заморозки.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями и кустарниками

В середине июля многие плодовые и ягодные культуры уже завершили или завершают плодоношение. Чтобы поддержать растения и помочь им восстановиться, 15 июля можно подкормить их жидкими удобрениями. Считается, что влажная почва и мягкая энергия дня благоприятствуют максимально эффективному усвоению питательных веществ корнями.

Сегодня также можно аккуратно обрезать отмершие ветки и собрать оставшиеся ягоды. Такие действия пойдут на пользу растениям и подготовят их к следующей волне роста.

Забота о цветах на клумбах и газоне

Растения в кашпо и на клумбах хорошо отреагируют на подкормки и освежающую поливку. Стрижка газона в этот день пройдет особенно хорошо — трава будет расти равномерно и станет гуще.

Главное правило дня: без “активных вмешательств”

Несмотря на список рекомендованных работ, ключевой совет на 15 июля — не перегружать растения слишком активными действиями. Это означает, что стоит избегать:

Масштабной пересадки взрослых растений.

Сильной, формирующей или омолаживающей обрезки.

Любых процедур, которые могут вызвать серьезный стресс у растений.

Фокус дня — на поддержке, сборе урожая и легких уходовых процедурах, которые принесут пользу без риска повредить.