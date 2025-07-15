15 июля: табу на тряпку или можно навести чистоту? Узнай, чтобы не навлечь беду!

15 июля – особый день, сочетающий церковный праздник Ризоположения и народный День Берегини. Разбираемся, разрешает ли традиция заниматься домашними делами и уборкой, и какие советы дают приметы.

Можно ли убирать сегодня: советы по уборке на 15 июля 2025 года

Каждый год определенные даты в православном и народном календарях окружены особыми правилами и запретами, касающимися бытовых дел, в том числе уборки. Не является исключением и 15 июля. Этот день сочетает в себе важный церковный праздник – Ризоположение Пресвятой Богородицы – и древние народные традиции, связанные с Днем Берегини. Многих интересует: а можно ли заниматься уборкой в такой день? Давайте разберемся, что говорят народные поверья и как лучше поступить.

15 июля: праздничный день с особыми правилами

Как мы уже знаем из предыдущих материалов, 15 июля имеет двойное значение. Это день памяти о перенесении Ризы Пресвятой Богородицы во Влахернский храм — праздник, посвященный одной из великих христианских реликвий. Одновременно в народной традиции этот день известен как День Берегини, покровительницы земли, урожая и домашнего очага. Такое сочетание накладывает свой отпечаток на то, какие действия считаются уместными, а какие – нет.

Народные приметы: работать или отдыхать?

Согласно народным поверьям, связанным с Днем Берегини и Петрова Матка (еще одно название дня), существовали определенные ограничения на некоторые виды работ. В частности:

Категорически запрещалось работать в поле. Это было связано с почитанием земли и растений в этот день.

Не рекомендовалось заниматься рукоделием (шить, вязать и т.д.). Считалось, что таким образом можно “зашить” или “завязать” свой кошелек, привлекая финансовые трудности.

Однако, что касается повседневных домашних дел, в том числе уборки, народные приметы не накладывали на них полного запрета. Напротив, полная лень в этот день, согласно поверьям, не приветствовалась и могла привлечь беды и финансовые сложности. Усердие же, напротив, обещало удачу.

Таким образом, ответ на вопрос “можно ли убираться 15 июля?” звучит так: да, повседневные домашние дела и рутинная уборка вполне допустимы и даже в некоторой степени приветствуются, но стоит избегать специфических, особо запрещенных видов работ и масштабных преобразований.

Советы по уборке на 15 июля 2025 года, основанные на традициях

Исходя из народных поверий этого дня, можно сформулировать несколько рекомендаций по поддержанию чистоты в доме 15 июля: