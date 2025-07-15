15 июля: табу на тряпку или можно навести чистоту? Узнай, чтобы не навлечь беду!

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Вторник 15 июля

11:06Тест по советским фильмам: Угадайте, кто сказал эту фразу! 10:5215 июля: табу на тряпку или можно навести чистоту? Узнай, чтобы не навлечь беду! 10:08Невосполнимая утрата: мир спорта прощается с выдающейся личностью 04:09Читаем в июле: актуальные новинки русских и зарубежных писателей 00:17Остерегайтесь этого 15 июля, в день Берегини, чтобы не потерять все деньги 21:08Тест: Узнай любимый фильм СССР по кадру с объятиями 20:08Самое массивное слияние черных дыр: как ученые поймали гравитационные волны 19:08Не стало легенды кинематографа: мир потерял еще одну звезду с громким именем 18:24Тест: Угадай советский мультфильм по дате его выпуска 17:07Мир прощается с легендой телевидения: ушла целая эпоха 16:09Мелочи, которые укрепляют любовь: почему совместное мытье посуды делает отношения крепче? 15:22Тест: Как хорошо вы помните уроки всемирной истории? 13:39"Я на них наложил": 73-летний Олег Газманов высказался о введенных против него санкциях 13:20Тест: угадай советский фильм по описанию главного героя 13:03"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной 12:46Названа дата конца света: это предсказывала еще бабушка Ванга 12:38Собянин: До 2027 года в Москве будет построено еще несколько пешеходных мостов 12:30Ушел выдающийся российский актер, режиссер и сценарист: страна потеряла заметную фигуру в мире искусства 11:18Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком 11:06Черные следы на стельках: как быстро и эффективно очистить обувь 10:19Еще Омар Хайям знал, что только так можно добиться желаемого 09:56"Старая кобыла! Сколько можно!": жителям Латвии осточертела Алла Пугачева 09:54Невосполнимая утрата: российский кинематограф прощается с легендой 08:35Тест: угадай советский мультфильм по описанию главного героя 06:40ТЕСТ: вспомни мельчайшие детали советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию" 00:30Категорически нельзя говорить об этом 14 июля 2025 года – в день Летних Кузьминок: можно потерять самое главное 21:41Как достичь взаимопонимания в браке: об этом говорили еще народные мудрецы 18:56 Всего 3 золотых правила, которые сделают жизнь проще: этому учил еще великий Бернард Шоу 13:45"Это надо лечить": 41-летний Александр Панайотов признался в тяжелой зависимости 12:58"Сейчас мне сложно": Таисия Повалий после обыска дома лишилась важных документов 12:43Тест: проверьте, как хорошо вы помните фильм СССР “Не могу сказать прощай” 12:38В Эстонии сообщили о тяжелом состоянии 69-летней Анне Вески 09:47Ушел из жизни выдающийся композитор, написавший музыку к культовому сериалу: мир скорбит о великой потере 04:08Тест: Угадай кино из СССР по кадру с женщиной в красном платье 00:59Почему в день Двенадцати Апостолов, 13 июля 2025 года, ни в коем случае нельзя ссориться с близкими: вернется сторицей 22:56Под анестезией: шоумен Сергей Соседов перенес сложную 13-часовую операцию 21:35 Почему Сократ советовал жениться несмотря ни на что – в чем кроется тайна философа 18:59В доме Александра Панайотова обнаружился набитый сокровищами тайник 18:165 остросюжетных романов с любовной линией для тех, кому чужды сентиментальности 15:33Названы три продукта, способные избавить от бессонницы в два счета 12:26Об этом несовершенстве человека упоминал еще Конфуций: актуально до сих пор 11:27На выступлении Алексея Воробьева случилось ЧП из-за разгулявшейся стихии 09:06Ушла из жизни знаменитая певица: мир потерял еще одну яркую звезду 06:24В группе Hi-Fi появился новый солист? 04:30"Словила кайф": сочная Бузова устроила жаркие танцы под проливным дождем 03:52Омар Хайям рассказал, от каких людей надо бежать без оглядки – есть всего один признак 00:35Что нельзя делать 12 июля, в день Петра и Павла, чтобы не поругаться с семьей 20:29Сможет ли Тигран Кеосаян выйти из комы? Молчание его жены напугало поклонников 19:22"Не очень получалось": 41-летний Гоман после развода объяснил отказ от любовных отношений 18:38Тест:узнай советский шедевр по кадру с травмированным героем
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15 июля: табу на тряпку или можно навести чистоту? Узнай, чтобы не навлечь беду!

15 июля: табу на тряпку или можно навести чистоту? Узнай, чтобы не навлечь беду!
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15 июля – особый день, сочетающий церковный праздник Ризоположения и народный День Берегини. Разбираемся, разрешает ли традиция заниматься домашними делами и уборкой, и какие советы дают приметы.

Можно ли убирать сегодня: советы по уборке на 15 июля 2025 года

Каждый год определенные даты в православном и народном календарях окружены особыми правилами и запретами, касающимися бытовых дел, в том числе уборки. Не является исключением и 15 июля. Этот день сочетает в себе важный церковный праздник – Ризоположение Пресвятой Богородицы – и древние народные традиции, связанные с Днем Берегини. Многих интересует: а можно ли заниматься уборкой в такой день? Давайте разберемся, что говорят народные поверья и как лучше поступить.

15 июля: праздничный день с особыми правилами

Как мы уже знаем из предыдущих материалов, 15 июля имеет двойное значение. Это день памяти о перенесении Ризы Пресвятой Богородицы во Влахернский храм — праздник, посвященный одной из великих христианских реликвий. Одновременно в народной традиции этот день известен как День Берегини, покровительницы земли, урожая и домашнего очага. Такое сочетание накладывает свой отпечаток на то, какие действия считаются уместными, а какие – нет.

Народные приметы: работать или отдыхать?

Согласно народным поверьям, связанным с Днем Берегини и Петрова Матка (еще одно название дня), существовали определенные ограничения на некоторые виды работ. В частности:

  • Категорически запрещалось работать в поле. Это было связано с почитанием земли и растений в этот день.
  • Не рекомендовалось заниматься рукоделием (шить, вязать и т.д.). Считалось, что таким образом можно “зашить” или “завязать” свой кошелек, привлекая финансовые трудности.

Однако, что касается повседневных домашних дел, в том числе уборки, народные приметы не накладывали на них полного запрета. Напротив, полная лень в этот день, согласно поверьям, не приветствовалась и могла привлечь беды и финансовые сложности. Усердие же, напротив, обещало удачу.

Таким образом, ответ на вопрос “можно ли убираться 15 июля?” звучит так: да, повседневные домашние дела и рутинная уборка вполне допустимы и даже в некоторой степени приветствуются, но стоит избегать специфических, особо запрещенных видов работ и масштабных преобразований.

Советы по уборке на 15 июля 2025 года, основанные на традициях

Исходя из народных поверий этого дня, можно сформулировать несколько рекомендаций по поддержанию чистоты в доме 15 июля:

  1. Сосредоточьтесь на рутине: отложите генеральную уборку, мытье окон во всем доме или масштабную чистку ковров. Займитесь привычными делами – протрите пыль, помойте посуду, подметите пол, приведите в порядок вещи, которые всегда должны быть на своих местах.
  2. Не начинайте новые грандиозные проекты: по приметам, браться за совершенно новые дела, особенно не закончив старые, в этот день нежелательно – результат может разочаровать, и работа будет отложена. Это касается и новых, масштабных затей по наведению идеального порядка.
  3. Избегайте перестановок: народные поверья прямо указывают, что даже просто переставлять мебель в доме 15 июля не стоит, чтобы не привлечь проблемы. Отложите такие планы на другой день.
  4. Не занимайтесь рукоделием во время уборки: если ваша уборка включает починку одежды, штопку или другие виды рукоделия, лучше перенести их на другое время, помня о примете про “зашитый кошелек”.
  5. Делайте все спокойно и мирно: приметы категорически запрещают ругаться и ссориться в этот день. Уборка должна проходить в атмосфере спокойствия и доброжелательности, без выяснения отношений и взаимных претензий.
  6. Не ленитесь полностью: полное бездействие в этот день нежелательно. Даже небольшой объем домашних дел будет лучше, чем полное отсутствие активности, поскольку усердие привлекает хорошее.

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15 июля 2025, 10:52
Фото: "ДНИ.РУ"
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