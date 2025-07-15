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Вторник 15 июля

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Остерегайтесь этого 15 июля, в день Берегини, чтобы не потерять все деньги

Остерегайтесь этого 15 июля, в день Берегини, чтобы не потерять все деньги
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Узнайте о значении церковного праздника Ризоположения и народных традициях Дня Берегини 15 июля. Что можно и категорически нельзя делать в этот день по приметам, и какие погодные знаки стоит заметить.

Ежегодно 15 июля православные верующие отмечают один из важных церковных праздников – Ризоположение Пресвятой Богородицы. Этот день имеет глубокие исторические и духовные корни. Параллельно в народном календаре эта дата известна как День Берегини, вобравший в себя множество древних примет, традиций и строгих запретов. Узнаем, что можно и нельзя делать 15 июля и на что стоит обратить внимание.

Церковный праздник: Ризоположение Пресвятой Богородицы во Влахерне

Православный праздник Ризоположения связан с удивительной историей одной из величайших христианских реликвий – Ризы Пресвятой Богородицы. По преданию, это часть одежды, которую носила сама Божия Матерь при земной жизни.

Риза была обретена в V веке в Назарете братьями Галвином и Кандидом во время их паломничества и затем перевезена в Константинополь. В 485 году святыня была торжественно перенесена в специально построенный храм Божией Матери на берегу Влахернского залива. Именно в честь этого знаменательного события и был установлен праздник, который мы отмечаем 15 июля.

В этот день верующие также вспоминают ряд других святых, в том числе Иувеналия и Фотия.

Народный календарь: День Берегини и Петрова Матка

В народной традиции 15 июля известно как День Берегини. Издревле Берегиней называли славянскую богиню, покровительницу земли и урожая, оберегающую скот, помогающую наливаться плодам и наделяющую травы целебной силой. С приходом христианства на Руси культ древней богини постепенно трансформировался, а её функции покровительницы приняли на себя Пресвятая Богородица и другие святые.

Есть у этого дня и еще одно название – Петрова матка. Оно связано с тем, что 15 июля является третьим днем после великого праздника апостолов Петра и Павла, который всегда отмечается 12 июля.

Что можно делать 15 июля

Народная мудрость гласит: “Богородица ризу шила и положила”. Несмотря на ассоциации с рукоделием, в этот день сложились свои особые дозволенные действия:

  • Устраивать застолья: поскольку Петров пост завершился 12 июля, праздник Ризы был хорошим поводом собраться за столом.
  • Освящать скот: раньше было принято приглашать священников для освящения домашних животных и места их содержания – хлева.
  • Проводить ритуалы на урожай: Женщины ходили в поле с льняным полотенцем, “заговаривали” его на изобилие и верили, что накрытый этим полотенцем стол обеспечит богатый урожай хлеба.
  • Просить счастья у березы: девушки подходили к берёзам – деревьям, которые считались оберегами от бед и сглаза – и обращались к ним с просьбой о счастье.
  • Заботиться о здоровье: день Берегини считался одним из самых удачных для оздоровительных процедур – заваривания травяных чаев, омоложения, парения в бане.
  • Завершать начатые дела: верили, что всё, что было начато раньше и завершается 15 июля, будет спориться в руках и принесет хороший результат.

Что нельзя делать 15 июля: главные запреты

Согласно народным поверьям, в день Ризоположения и Берегини существовали строгие запреты, нарушение которых могло навлечь неприятности:

  • Работать в поле и заниматься рукоделием: считалось, что такая работа может “зашить” кошелек и привести к безденежью.
  • Совсем бездельничать и лениться: хотя тяжелый труд в поле был под запретом, полная лень тоже не приветствовалась. Повседневные домашние дела не отменялись. Усердие, напротив, обещало удачу и благополучие, а лень – беды.
  • Совершать крупные покупки: верили, что вещи, купленные в этот день, долго не прослужат.
  • Затевать переезд или даже перестановку: считалось, что это может принести проблемы в делах, незапланированные траты и нарушить гармонию в доме.
  • Браться за новые дела, не закончив старые: новые начинания вряд ли ждал успех, скорее их пришлось бы отложить.
  • Ругаться и ссориться: конфликты в этот день могли обернуться долгими обидами и сложностями с примирением. Женщинам даже советовали поменьше говорить, чтобы избежать случайностей.
  • Выходить на рыбалку и охоту: в этот день старались не вредить природе – даже траву боялись стоптать.
  • Врать: было поверье, что ложь 15 июля может обернуться сильной зубной болью как наказанием.

Народные приметы погоды на 15 июля

Наши предки внимательно наблюдали за природой 15 июля, чтобы предсказать погоду:

  • Сазаны активно плещутся в воде – к теплым и ясным дням.
  • Западный ветер в этот день – принесет дожди.
  • Появление желтых листьев на деревьях в середине июля – предвестник ранней осени и зимы.
  • Туман, стелющийся по воде утром – день выдастся жарким.
  • Если дорога после дождя быстро высыхает – впереди еще много ненастных дней.
  • Утренняя роса на кончиках травинок, не опадающая долго – днем пойдёт дождь.
  • Днем почти не видно муравьев – на несколько дней зарядят дожди.
  • Крылатые муравьи, кружащиеся роем в воздухе днем – к сильному ливню.

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15 июля 2025, 00:17
Фото: "ДНИ.РУ"
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