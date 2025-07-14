Тест: Узнай любимый фильм СССР по кадру с объятиями

Вопросы
А) Волга-Волга
Б) Бриллиантовая рука
В) Полосатый рейс
А) Пять вечеров
Б) Прощание
В) Журналист
А) Высота
Б) Девчата
В) Королева бензоколонки
А) Золотой теленок
Б) Двенадцать стульев
В) Невероятные приключения итальянцев в России
А) Верные друзья
Б) Летят журавли
В) Доживем до понедельника
А) Летят журавли
Б) Баллада о солдате
В) Судьба человека
А) Сорок первый
Б) Машенька
В) Оптимистическая трагедия
А) Долгая дорога в дюнах
Б) Не могу сказать прощай
В) А если это любовь?
А) Прощай, шпана замоскворецкая…
Б) Завтра была война
В) Последнее объятие
Правильные ответы
Проверьте свои знания и вспомните эти теплые моменты!
- Б) Бриллиантовая рука
- В) Журналист
- Б) Девчата
- Б) Двенадцать стульев
- Б) Любить
- Б) Баллада о солдате
- Б) Машенька
- Б) Не могу сказать прощай
- В) Последнее объятие
Надеюсь, тест понравился и подарил приятные воспоминания об этих замечательных фильмах!