Тест: Угадай советский мультфильм по дате его выпуска

Вопросы
1968
А) Винни-Пух
Б) Малыш и Карлсон
В) Крокодил Гена
1975
А) Трое из Простоквашино
Б) Ежик в тумане
В) Летучий корабль
1982
А) Тайна третьей планеты
Б) Жил-был пес
В) Падал прошлогодний снег
1978
А) Трое из Простоквашино
Б) Каникулы в Простоквашино
В) Зима в Простоквашино
1969
А) Ну, погоди! (Выпуск 1)
Б) Винни-Пух
В) Бременские музыканты
1981
А) Остров сокровищ
Б) Тайна третьей планеты
В) Приключения кота Леопольда
1970
А) Малыш и Карлсон
Б) Карлсон вернулся
В) Умка ищет друга
1974
А) Как Львенок и Черепаха пели песню
Б) Чебурашка
В) Шапокляк
1979
А) Летучий корабль
Б) Приключения капитана Врунгеля (серия)
В) Винни-Пух и день забот
1983
А) Зима в Простоквашино
Б) Жил-был пес
В) Падал прошлогодний снег
Правильные ответы
Проверьте свои знания дат.
- Б) Малыш и Карлсон
- Б) Ежик в тумане
- Б) Жил-был пес
- А) Трое из Простоквашино
- Б) Винни-Пух (Примечание: “Ну, погоди!” и “Бременские музыканты” тоже вышли в 1969, но “Винни-Пух” – один из самых узнаваемых именно для этого года)
- Б) Тайна третьей планеты
- Б) Карлсон вернулся
- А) Как Львенок и Черепаха пели песню
- А) Летучий корабль
- В) Падал прошлогодний снег