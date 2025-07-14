Тест: Угадай советский мультфильм по дате его выпуска

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер

Лента новостей

Понедельник 14 июля

20:08Самое массивное слияние черных дыр: как ученые поймали гравитационные волны 19:08Не стало легенды кинематографа: мир потерял еще одну звезду с громким именем 18:24Тест: Угадай советский мультфильм по дате его выпуска 17:07Мир прощается с легендой телевидения: ушла целая эпоха 16:09Мелочи, которые укрепляют любовь: почему совместное мытье посуды делает отношения крепче? 15:22Тест: Как хорошо вы помните уроки всемирной истории? 13:39"Я на них наложил": 73-летний Олег Газманов высказался о введенных против него санкциях 13:20Тест: угадай советский фильм по описанию главного героя 13:03"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной 12:46Названа дата конца света: это предсказывала еще бабушка Ванга 12:38Собянин: До 2027 года в Москве будет построено еще несколько пешеходных мостов 12:30Ушел выдающийся российский актер, режиссер и сценарист: страна потеряла заметную фигуру в мире искусства 11:18Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком 11:06Черные следы на стельках: как быстро и эффективно очистить обувь 10:19Еще Омар Хайям знал, что только так можно добиться желаемого 09:56"Старая кобыла! Сколько можно!": жителям Латвии осточертела Алла Пугачева 09:54Невосполнимая утрата: российский кинематограф прощается с легендой 08:35Тест: угадай советский мультфильм по описанию главного героя 06:40ТЕСТ: вспомни мельчайшие детали советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию" 00:30Категорически нельзя говорить об этом 14 июля 2025 года – в день Летних Кузьминок: можно потерять самое главное 21:41Как достичь взаимопонимания в браке: об этом говорили еще народные мудрецы 18:56 Всего 3 золотых правила, которые сделают жизнь проще: этому учил еще великий Бернард Шоу 13:45"Это надо лечить": 41-летний Александр Панайотов признался в тяжелой зависимости 12:58"Сейчас мне сложно": Таисия Повалий после обыска дома лишилась важных документов 12:43Тест: проверьте, как хорошо вы помните фильм СССР “Не могу сказать прощай” 12:38В Эстонии сообщили о тяжелом состоянии 69-летней Анне Вески 09:47Ушел из жизни выдающийся композитор, написавший музыку к культовому сериалу: мир скорбит о великой потере 04:08Тест: Угадай кино из СССР по кадру с женщиной в красном платье 00:59Почему в день Двенадцати Апостолов, 13 июля 2025 года, ни в коем случае нельзя ссориться с близкими: вернется сторицей 22:56Под анестезией: шоумен Сергей Соседов перенес сложную 13-часовую операцию 21:35 Почему Сократ советовал жениться несмотря ни на что – в чем кроется тайна философа 18:59В доме Александра Панайотова обнаружился набитый сокровищами тайник 18:165 остросюжетных романов с любовной линией для тех, кому чужды сентиментальности 15:33Названы три продукта, способные избавить от бессонницы в два счета 12:26Об этом несовершенстве человека упоминал еще Конфуций: актуально до сих пор 11:27На выступлении Алексея Воробьева случилось ЧП из-за разгулявшейся стихии 09:06Ушла из жизни знаменитая певица: мир потерял еще одну яркую звезду 06:24В группе Hi-Fi появился новый солист? 04:30"Словила кайф": сочная Бузова устроила жаркие танцы под проливным дождем 03:52Омар Хайям рассказал, от каких людей надо бежать без оглядки – есть всего один признак 00:35Что нельзя делать 12 июля, в день Петра и Павла, чтобы не поругаться с семьей 20:29Сможет ли Тигран Кеосаян выйти из комы? Молчание его жены напугало поклонников 19:22"Не очень получалось": 41-летний Гоман после развода объяснил отказ от любовных отношений 18:38Тест:узнай советский шедевр по кадру с травмированным героем 18:32"Пусть видят, какая есть": 69-летняя Лариса Долина вышла в люди без грамма макияжа 18:02Воробьев рассказал о внедрении ИИ для обеспечения безопасности на железной дороге в Подмосковье 17:05Нельзя сажать эти 4 дерева на своем участке – опасно: об этом предупреждал еще известный селекционер Мичурин 16:31Цветок на завязи кабачка: удалять или оставить? Как не навредить урожаю 15:42Все великие философы сошлись в едином мнении: вот что действительно важно 15:33Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: Угадай советский мультфильм по дате его выпуска

Тест: Угадай советский мультфильм по дате его выпуска
242

Советская мультипликация подарила нам множество шедевров, которые любят дети и взрослые до сих пор. Каждый из этих мультфильмов – это не только история, но и часть определенной эпохи, отраженная в годе его создания. Насколько хорошо вы ориентируетесь во времени и помните, когда впервые увидели свет любимые герои? Проверьте свои знания в этом тесте, угадав популярный советский мультфильм по году его выпуска!

Вопросы

  1. 1968
    А) Винни-Пух
    Б) Малыш и Карлсон
    В) Крокодил Гена

  2. 1975
    А) Трое из Простоквашино
    Б) Ежик в тумане
    В) Летучий корабль

  3. 1982
    А) Тайна третьей планеты
    Б) Жил-был пес
    В) Падал прошлогодний снег

  4. 1978
    А) Трое из Простоквашино
    Б) Каникулы в Простоквашино
    В) Зима в Простоквашино

  5. 1969
    А) Ну, погоди! (Выпуск 1)
    Б) Винни-Пух
    В) Бременские музыканты

  6. 1981
    А) Остров сокровищ
    Б) Тайна третьей планеты
    В) Приключения кота Леопольда

  7. 1970
    А) Малыш и Карлсон
    Б) Карлсон вернулся
    В) Умка ищет друга

  8. 1974
    А) Как Львенок и Черепаха пели песню
    Б) Чебурашка
    В) Шапокляк

  9. 1979
    А) Летучий корабль
    Б) Приключения капитана Врунгеля (серия)
    В) Винни-Пух и день забот

  10. 1983
    А) Зима в Простоквашино
    Б) Жил-был пес
    В) Падал прошлогодний снег

Правильные ответы

Проверьте свои знания дат.

  1. Б) Малыш и Карлсон
  2. Б) Ежик в тумане
  3. Б) Жил-был пес
  4. А) Трое из Простоквашино
  5. Б) Винни-Пух (Примечание: “Ну, погоди!” и “Бременские музыканты” тоже вышли в 1969, но “Винни-Пух” – один из самых узнаваемых именно для этого года)
  6. Б) Тайна третьей планеты
  7. Б) Карлсон вернулся
  8. А) Как Львенок и Черепаха пели песню
  9. А) Летучий корабль
  10. В) Падал прошлогодний снег

Шоу-бизнес в Telegram

14 июля 2025, 18:24
Фото: кадр из мультфильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте название кино и мультфильмов из СССР по кадру с любителями варенья

По теме

Тест: угадай советский фильм по описанию главного героя

Тест: угадайте героев култовых мультфилом СССР по одной фразе

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Самое массивное слияние черных дыр: как ученые поймали гравитационные волны

Самое массивное слияние черных дыр: как ученые поймали гравитационные волны
Вселенная не перестает удивлять нас своими масштабами и загадками. Недавно ученые зафиксировали событие, которое стало настоящей сенсацией в мире астрофизики: слияние двух гигантских черных дыр, породившее объект невиданной массы. Это открытие, основанное на анализе гравитационных волн, открывает новую страницу в изучении космоса и заставляет пересмотреть наши представления о формировании черных дыр. Вселенная не перестает удивлять нас своими масштабами и загадками.

Не стало легенды кинематографа: мир потерял еще одну звезду с громким именем

Не стало легенды кинематографа: мир потерял еще одну звезду с громким именем
Планета оплакивает ушедший талант, который останется в сердцах миллионов навеки. В истории кино есть имена, которые остаются в сердцах миллионов навсегда.

Мир прощается с легендой телевидения: ушла целая эпоха

Мир прощается с легендой телевидения: ушла целая эпоха
14 июля 2025 года мир понес невосполнимую утрату. В возрасте 76 лет ушел из жизни культовый телеведущий, продюсер и писатель, чьи провокационные шоу и яркая харизма изменили лицо телевидения. Его творчество, сочетавшее дерзость, интеллект и любовь, оставило неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей. Последние годы: борьба с болезнью Тьерри Ардиссон, чье имя стало синонимом смелых телевизионных экспериментов, последние годы жизни боролся с раком печени.

Мелочи, которые укрепляют любовь: почему совместное мытье посуды делает отношения крепче?

Мелочи, которые укрепляют любовь: почему совместное мытье посуды делает отношения крепче?
На первый взгляд это кажется мелочью, но наука утверждает обратное: совместные бытовые дела, такие как уборка кухни, способны укрепить связь между партнерами и повысить уровень счастья в паре. Разберем, почему такие простые привычки так важны, какие плюсы они приносят и как сделать этот процесс еще приятнее. Почему мелочи так важны? Бытовая рутина, такая как мытье посуды, редко ассоциируется с романтикой.

Тест: Как хорошо вы помните уроки всемирной истории?

Тест: Как хорошо вы помните уроки всемирной истории?
Всемирная история – это захватывающее путешествие сквозь века, полное великих открытий, эпических сражений и выдающихся личностей, которые изменили мир. Уроки истории учили нас понимать прошлое, чтобы лучше ориентироваться в настоящем. В этом тесте мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните ключевые события и фигуры всемирной истории. Сможете ли вы правильно ответить на вопросы о важных моментах и героях прошлого? 1.

Выбор читателей

13/07ВскУшел из жизни выдающийся композитор, написавший музыку к культовому сериалу: мир скорбит о великой потере 12/07Сбт Почему Сократ советовал жениться несмотря ни на что – в чем кроется тайна философа 13/07ВскВ Эстонии сообщили о тяжелом состоянии 69-летней Анне Вески 14/07ПндНевосполнимая утрата: российский кинематограф прощается с легендой 12/07СбтПод анестезией: шоумен Сергей Соседов перенес сложную 13-часовую операцию 13/07Вск"Сейчас мне сложно": Таисия Повалий после обыска дома лишилась важных документов