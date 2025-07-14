"Я на них наложил": 73-летний Олег Газманов высказался о введенных против него санкциях

Олег Газманов приезжает на "Славянский базар в Витебске" регулярно – и как исполнитель, и как член жюри конкурса молодых исполнителей. В это году он закрывал 34-й фестиваль искусств – пел и сам, и в дуэте с Валерией Шубич из созданного им национального проекта "Родники". А за кулисами популярный артист дал интервью "Дни.ру".

22 июля главный есаул нашей эстрады Олег Газманов отметит 74-й день рождения. Праздновать его будет, традиционно, на сцене в Калининграде, недалеко от которого и родился.

"Мне очень сложно угодить с подарком, – говорит музыкант. – Потому что все, что было нужно, уже сам себе купил. Да и вообще по жизни человек я очень прагматичный – ем мало, к одежде тоже спокойно отношусь. Поэтому для меня самого лучший подарок – это то, что я своими ногами выхожу на сцену, беру в руки микрофон и отражаюсь в глазах людей, которые до сих пор почему-то продолжают на меня ходить".

"Я ощущаю себя лет на сто-двести, – улыбается артист. – И это не возраст в паспорте, а количество впечатлений. Вообще, конечно, уже хочется на пенсию на покой. Но хочется только когда устаешь. А потом отдохнешь – и обратно на сцену тянет. Да и не могу просто так пролежать день на кровати и ничего не делать".

Олег Газманов сам себя называет в шутку "кавалеров всех санкций" – он угодил под них одним из самых первых среди российских звезд. "Австралия, Новая Зеландия, Канада наложили на меня санкции, но я на них наложил тоже, – говорил музыкант. – Для меня главное не то что меня не пускают теперь в Париж или Латвию, а главное, что пускают на "Славянский базар в Витебске". Я писал, пишу, и буду писать для своих людей, для нашей страны. Те же, кто вводят санкции, хотят нас не сдерживать, а попросту уничтожить. Потому что они боятся наших огромных территорий, богатых талантливыми людьми и ресурсами".