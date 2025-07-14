Названа дата конца света: это предсказывала еще бабушка Ванга

Что предсказывают ясновидящие на 2025 год для мира, Европы, Америки и России? Подробности в нашей статье.

В мире не утихают споры и волнения вокруг пророчеств знаменитой болгарской ясновидящей — бабушки Ванги. Ее слова, сказанные десятилетия назад, до сих пор будоражат умы и воспринимаются многими как предвестники грядущих событий. Особое внимание в последнее время приковано к предсказаниям, касающимся 2025 года. Более того, некоторые интерпретации ее видений и откровений других известных ясновидящих, таких как Эдгар Кейси, указывают на этот период как на некую переломную точку в истории человечества.

По мнению последователей и исследователей наследия Ванги, именно 2025 год ознаменует начало конца света. Однако не стоит впадать в панику — речь идет не о мгновенной гибели всего живого. Как утверждала сама провидица, жизнь человечества на Земле продлится еще очень долго — вплоть до 5079 года. Таким образом, 2025-й видится скорее как начало эпохи кардинальных изменений и испытаний, а не финал.

Грядущие испытания и природные катаклизмы

Согласно приписываемым Ванге предсказаниям, 2025 год будет отмечен серьезными природными потрясениями. В числе ожидаемых катаклизмов — мощные наводнения. Особую тревогу внушают предсказания о больших пожарах, которые, как говорила ясновидящая, следует ожидать весной и летом. Эти слова служат предупреждением: к этим природным катаклизмам стоит отнестись серьезно и по возможности заранее к ним подготовиться.

Трудности для Запада: карма и апокалиптические изменения

Пророчества Ванги на 2025 год несут тревожные вести для Европы и Америки. По ее видениям, эти регионы ждут непростые времена и катастрофические события. Именно 2025 год она называла "начальной точкой апокалиптических изменений" для западного мира.

Эти негативные трансформации, по интерпретации ее слов, коснутся в первую очередь западных государств, поскольку именно они, как считала Ванга, находятся в глубоком "долговом минусе" перед историей. Упоминаются такие тяжелые кармические факторы, как уничтожение индейцев, разграбление колоний, а также непомерно высокий государственный долг. Считается, что эти действия прошлого и настоящего "запустят кармическое колесо", которое приведет к серьезным последствиям для ЕС и США.

Россия: светоч и опора

На фоне этих глобальных потрясений предсказания Ванги для России звучат более оптимистично. Провидица верила, что Россия сможет выстоять и более того — восстановит свой политический и экономический потенциал. По ее словам, всему миру придется признать очевидное: нашу страну невозможно победить на поле боя.

Ванга видела в России особую миссию. Вместе с другими ясновидящими, такими как Эдгар Кейси, она предсказывала, что Россия станет неким светочем и резонатором для остального мира, играя ключевую роль в грядущих глобальных процессах. Ее знаменитая фраза, адресованная своим болгарским посетителям, звучит как напутствие и предостережение: "Россия — ваша мать, и от нее вам нельзя отделяться".