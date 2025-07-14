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Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком

Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком
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11 июля 2025 года российская культура понесла тяжелую утрату. В возрасте 87 лет ушел из жизни выдающийся скульптор, поэт, писатель и заслуженный художник Российской Федерации. Его творчество, пронизанное глубокой оригинальностью и любовью к искусству, оставило неизгладимый след в истории отечественной скульптуры, литературы и исследований русской культуры.

Творческий путь: от Урала до Москвы

Владимир Буйначев родился 10 января 1938 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончив в 1967 году Московское высшее художественно-промышленное училище, он посвятил свою жизнь искусству. С 1979 года он руководил творческими группами скульпторов при экспериментальном скульптурном комбинате Объединения московских скульпторов, внося значительный вклад в развитие отечественной монументальной скульптуры.

Его работы отличались уникальным стилем, сочетавшим выразительность, иронию и глубокую человечность. Памятник Александру Пушкину, созданный в 1999 году и установленный в парке искусств "Музеон" на Крымском валу, стал одной из самых узнаваемых работ мастера. В этом произведении Буйначев стремился показать Пушкина не как монумент, а как живого человека, близкого каждому.

Среди других значимых работ скульптора.

  • Покорители космоса (Уральск): монументальная композиция, посвященная освоению космоса.
  • Легенда о любви (Заречный): скульптура, воплощающая романтическую тему.
  • Стояли насмерть (Бишкек, Киргизия): работа, отражающая героизм и стойкость.
  • Святой Георгий (Москва): монумент, символизирующий мужество и победу.
  • Победительница (Москва): скульптура, прославляющая триумф и силу.
  • Пегас (Москва): композиция, вдохновленная мифологическим образом.
  • Всадник (Москва): работа, передающая динамику и энергию.
  • Потому, что лето (Москва): скульптура, наполненная легкостью и теплом.
  • Литературное наследие: открытие "Слова о полку Игореве".

Помимо скульптуры, Владимир Буйначев прославился как поэт и писатель. Его книга Новое прочтение "Слова о полку Игореве", изданная в 1998 году, вызвала широкий резонанс в научных кругах. В ней он обосновал смелую гипотезу, что автором древнерусского памятника литературы был сам князь Игорь. Эта работа продемонстрировала его глубокий интерес к русской культуре и истории, а также способность находить новые смыслы в наследии прошлого.

Человек и мастер: вдохновение для поколений

Владимир Буйначев был не только выдающимся художником, но и наставником, чьи размышления о скульптуре, пластике и искусстве вдохновляли молодых мастеров. Его выставки поражали разнообразием: от ироничных и легких работ до глубоко серьезных композиций. Он также внес значительный вклад в сохранение наследия других скульпторов, в частности, восстановив работы мастера Цаплина, которые сегодня можно увидеть в Третьяковской галерее.

Его уход стал тяжелым ударом для российской художественной среды. Коллеги вспоминают его как человека, который умел побеждать камень, но не смог одолеть время. Его работы, полные жизни и смысла, останутся вечным напоминанием о таланте, который преобразил пространство российских городов и обогатил культурное наследие.

Владимир Буйначев прожил яркую и насыщенную жизнь, посвятив себя искусству, которое стало его способом говорить о вечном — о красоте, истории и человеческой душе. Его скульптуры и литературные труды продолжат вдохновлять, как звезда, сияющая в культурном небосклоне России.

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14 июля 2025, 11:18
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Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов
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