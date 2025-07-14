Не стало легенды кинематографа: мир потерял еще одну звезду с громким именем

Планета оплакивает ушедший талант, который останется в сердцах миллионов навеки.

В истории кино есть имена, которые остаются в сердцах миллионов навсегда. Одно из таких имен — Б. Сароджа Деви, актриса, чья творческая энергия и обаяние озаряли экраны на протяжении десятилетий. Ее уход стал событием, объединившим поклонников в светлой памяти о великой артистке, чье наследие останется вечным.

Биография

Бангалор Сароджа Деви родилась 7 января 1938 года в городе Бангалор, в семье полицейского Бхаираппы и домохозяйки Рудраммы. С ранних лет будущая звезда проявляла интерес к классическим танцам, чему способствовала поддержка отца. Уже в 17 лет она дебютировала в кино, сыграв главную роль в фильме "Mahakavi Kalidasa" (1955), который стал началом ее блистательного пути.

Сароджа Деви работала в четырех крупнейших киноиндустриях Индии — на языках каннада, тамильском, телугу и хинди. Она быстро стала любимицей публики, а ее выразительная игра принесла ей прозвища "Абхинайя Сарасвати" и "Kannadathu Paingili" — "Соловей каннадского кино".

Основные этапы творческого пути

Дебют: "Mahakavi Kalidasa" (1955) — первый успех и признание.

Покорение южного кинематографа: "Nadodi Mannan" (1958) — взлет в тамильском кино.

Героины эпохи: партнерство с ведущими актерами, включая М. Г. Рамачандрана, Др. Раджкумара, Н. Т. Раму Рао.

Рекордсменка: 161 фильм подряд в главной роли за 29 лет — уникальное достижение в мировой киноиндустрии.

Международное признание: участие в фильмах на четырех языках и признание за пределами Индии.

Фильмография (выборочно)

Год Фильм Язык Роль/Отличие 1955 Mahakavi Kalidasa Каннада Дебют 1958 Nadodi Mannan Тамильский Прорыв в тамильском кино 1959 Paigham Хинди Первый фильм в Болливуде 1961 Sasural Хинди Хит 1963 Sri Krishnarjuna Yudham Телугу Классика 1964 Beti Bete Хинди Популярная драма 1969 Mallammana Pavada Каннада Сотрудничество с Др. Раджкумаром 1977 Babruvahana Каннада Юбилейный фильм 1984 Yarivanu Каннада 161-й фильм в главной роли 2019 Natasaarvabhowma Каннада Камео

Достижения и награды

Год Награда/Звание Учреждение/Страна 1969 Padma Shri Правительство Индии 1992 Padma Bhushan Правительство Индии 2008 Lifetime Achievement Award Правительство Индии 2009 Kalaimamani Lifetime Achievement Award Правительство Тамилнаду 2009 Dr Rajkumar Lifetime Achievement Award Правительство Карнатаки 2001, 2009 NTR National Award Правительство Андхра-Прадеш 1988 Rajyotsava Award Правительство Карнатаки 1969 Tamil Nadu State Film Award за "Kula Vilakku" Правительство Тамилнаду

За что ее любил народ

Многогранность: Сароджа Деви одинаково блистала в романтических, драматических и социальных ролях.

Честность и искренность: ее игра всегда была наполнена неподдельными эмоциями, что делало каждую роль незабываемой.

Трудолюбие: более 200 фильмов, 161 из которых — в главной роли, без единой поддержки — уникальный пример преданности искусству14.

Вклад в развитие культуры: она была не только актрисой, но и символом женской силы и достоинства на экране.

Близость к зрителю: ее героини были понятны и любимы миллионами, а сама актриса оставалась скромной и открытой.

Наследие

Имя Б. Сароджи Деви вписано золотыми буквами в историю индийского кино. Ее творческий путь вдохновляет молодых артистов, а фильмы продолжают находить отклик в сердцах новых поколений. Светлая память о великой актрисе будет жить в каждом, кто хоть раз видел ее на экране