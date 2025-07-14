Не стало легенды кинематографа: мир потерял еще одну звезду с громким именем

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер

Лента новостей

Понедельник 14 июля

20:08Самое массивное слияние черных дыр: как ученые поймали гравитационные волны 19:08Не стало легенды кинематографа: мир потерял еще одну звезду с громким именем 18:24Тест: Угадай советский мультфильм по дате его выпуска 17:07Мир прощается с легендой телевидения: ушла целая эпоха 16:09Мелочи, которые укрепляют любовь: почему совместное мытье посуды делает отношения крепче? 15:22Тест: Как хорошо вы помните уроки всемирной истории? 13:39"Я на них наложил": 73-летний Олег Газманов высказался о введенных против него санкциях 13:20Тест: угадай советский фильм по описанию главного героя 13:03"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной 12:46Названа дата конца света: это предсказывала еще бабушка Ванга 12:38Собянин: До 2027 года в Москве будет построено еще несколько пешеходных мостов 12:30Ушел выдающийся российский актер, режиссер и сценарист: страна потеряла заметную фигуру в мире искусства 11:18Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком 11:06Черные следы на стельках: как быстро и эффективно очистить обувь 10:19Еще Омар Хайям знал, что только так можно добиться желаемого 09:56"Старая кобыла! Сколько можно!": жителям Латвии осточертела Алла Пугачева 09:54Невосполнимая утрата: российский кинематограф прощается с легендой 08:35Тест: угадай советский мультфильм по описанию главного героя 06:40ТЕСТ: вспомни мельчайшие детали советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию" 00:30Категорически нельзя говорить об этом 14 июля 2025 года – в день Летних Кузьминок: можно потерять самое главное 21:41Как достичь взаимопонимания в браке: об этом говорили еще народные мудрецы 18:56 Всего 3 золотых правила, которые сделают жизнь проще: этому учил еще великий Бернард Шоу 13:45"Это надо лечить": 41-летний Александр Панайотов признался в тяжелой зависимости 12:58"Сейчас мне сложно": Таисия Повалий после обыска дома лишилась важных документов 12:43Тест: проверьте, как хорошо вы помните фильм СССР “Не могу сказать прощай” 12:38В Эстонии сообщили о тяжелом состоянии 69-летней Анне Вески 09:47Ушел из жизни выдающийся композитор, написавший музыку к культовому сериалу: мир скорбит о великой потере 04:08Тест: Угадай кино из СССР по кадру с женщиной в красном платье 00:59Почему в день Двенадцати Апостолов, 13 июля 2025 года, ни в коем случае нельзя ссориться с близкими: вернется сторицей 22:56Под анестезией: шоумен Сергей Соседов перенес сложную 13-часовую операцию 21:35 Почему Сократ советовал жениться несмотря ни на что – в чем кроется тайна философа 18:59В доме Александра Панайотова обнаружился набитый сокровищами тайник 18:165 остросюжетных романов с любовной линией для тех, кому чужды сентиментальности 15:33Названы три продукта, способные избавить от бессонницы в два счета 12:26Об этом несовершенстве человека упоминал еще Конфуций: актуально до сих пор 11:27На выступлении Алексея Воробьева случилось ЧП из-за разгулявшейся стихии 09:06Ушла из жизни знаменитая певица: мир потерял еще одну яркую звезду 06:24В группе Hi-Fi появился новый солист? 04:30"Словила кайф": сочная Бузова устроила жаркие танцы под проливным дождем 03:52Омар Хайям рассказал, от каких людей надо бежать без оглядки – есть всего один признак 00:35Что нельзя делать 12 июля, в день Петра и Павла, чтобы не поругаться с семьей 20:29Сможет ли Тигран Кеосаян выйти из комы? Молчание его жены напугало поклонников 19:22"Не очень получалось": 41-летний Гоман после развода объяснил отказ от любовных отношений 18:38Тест:узнай советский шедевр по кадру с травмированным героем 18:32"Пусть видят, какая есть": 69-летняя Лариса Долина вышла в люди без грамма макияжа 18:02Воробьев рассказал о внедрении ИИ для обеспечения безопасности на железной дороге в Подмосковье 17:05Нельзя сажать эти 4 дерева на своем участке – опасно: об этом предупреждал еще известный селекционер Мичурин 16:31Цветок на завязи кабачка: удалять или оставить? Как не навредить урожаю 15:42Все великие философы сошлись в едином мнении: вот что действительно важно 15:33Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Не стало легенды кинематографа: мир потерял еще одну звезду с громким именем

Не стало легенды кинематографа: мир потерял еще одну звезду с громким именем
235

Планета оплакивает ушедший талант, который останется в сердцах миллионов навеки.

В истории кино есть имена, которые остаются в сердцах миллионов навсегда. Одно из таких имен — Б. Сароджа Деви, актриса, чья творческая энергия и обаяние озаряли экраны на протяжении десятилетий. Ее уход стал событием, объединившим поклонников в светлой памяти о великой артистке, чье наследие останется вечным.

Биография

Бангалор Сароджа Деви родилась 7 января 1938 года в городе Бангалор, в семье полицейского Бхаираппы и домохозяйки Рудраммы. С ранних лет будущая звезда проявляла интерес к классическим танцам, чему способствовала поддержка отца. Уже в 17 лет она дебютировала в кино, сыграв главную роль в фильме "Mahakavi Kalidasa" (1955), который стал началом ее блистательного пути.

Сароджа Деви работала в четырех крупнейших киноиндустриях Индии — на языках каннада, тамильском, телугу и хинди. Она быстро стала любимицей публики, а ее выразительная игра принесла ей прозвища "Абхинайя Сарасвати" и "Kannadathu Paingili" — "Соловей каннадского кино".

Основные этапы творческого пути

  • Дебют: "Mahakavi Kalidasa" (1955) — первый успех и признание.

  • Покорение южного кинематографа: "Nadodi Mannan" (1958) — взлет в тамильском кино.

  • Героины эпохи: партнерство с ведущими актерами, включая М. Г. Рамачандрана, Др. Раджкумара, Н. Т. Раму Рао.

  • Рекордсменка: 161 фильм подряд в главной роли за 29 лет — уникальное достижение в мировой киноиндустрии.

  • Международное признание: участие в фильмах на четырех языках и признание за пределами Индии.

Фильмография (выборочно)

ГодФильмЯзыкРоль/Отличие
1955Mahakavi KalidasaКаннадаДебют
1958Nadodi MannanТамильскийПрорыв в тамильском кино
1959PaighamХиндиПервый фильм в Болливуде
1961SasuralХиндиХит
1963Sri Krishnarjuna YudhamТелугуКлассика
1964Beti BeteХиндиПопулярная драма
1969Mallammana PavadaКаннадаСотрудничество с Др. Раджкумаром
1977BabruvahanaКаннадаЮбилейный фильм
1984YarivanuКаннада161-й фильм в главной роли
2019NatasaarvabhowmaКаннадаКамео

Достижения и награды

ГодНаграда/ЗваниеУчреждение/Страна
1969Padma ShriПравительство Индии
1992Padma BhushanПравительство Индии
2008Lifetime Achievement AwardПравительство Индии
2009Kalaimamani Lifetime Achievement AwardПравительство Тамилнаду
2009Dr Rajkumar Lifetime Achievement AwardПравительство Карнатаки
2001, 2009NTR National AwardПравительство Андхра-Прадеш
1988Rajyotsava AwardПравительство Карнатаки
1969Tamil Nadu State Film Award за "Kula Vilakku"Правительство Тамилнаду

За что ее любил народ

  • Многогранность: Сароджа Деви одинаково блистала в романтических, драматических и социальных ролях.

  • Честность и искренность: ее игра всегда была наполнена неподдельными эмоциями, что делало каждую роль незабываемой.

  • Трудолюбие: более 200 фильмов, 161 из которых — в главной роли, без единой поддержки — уникальный пример преданности искусству14.

  • Вклад в развитие культуры: она была не только актрисой, но и символом женской силы и достоинства на экране.

  • Близость к зрителю: ее героини были понятны и любимы миллионами, а сама актриса оставалась скромной и открытой.

Наследие

Имя Б. Сароджи Деви вписано золотыми буквами в историю индийского кино. Ее творческий путь вдохновляет молодых артистов, а фильмы продолжают находить отклик в сердцах новых поколений. Светлая память о великой актрисе будет жить в каждом, кто хоть раз видел ее на экране

Шоу-бизнес в Telegram

14 июля 2025, 19:08
Фото: freepik.com
India TV✓ Надежный источник

Самое массивное слияние черных дыр: как ученые поймали гравитационные волны

Самое массивное слияние черных дыр: как ученые поймали гравитационные волны
Вселенная не перестает удивлять нас своими масштабами и загадками. Недавно ученые зафиксировали событие, которое стало настоящей сенсацией в мире астрофизики: слияние двух гигантских черных дыр, породившее объект невиданной массы. Это открытие, основанное на анализе гравитационных волн, открывает новую страницу в изучении космоса и заставляет пересмотреть наши представления о формировании черных дыр. Вселенная не перестает удивлять нас своими масштабами и загадками.

Тест: Угадай советский мультфильм по дате его выпуска

Тест: Угадай советский мультфильм по дате его выпуска
Советская мультипликация подарила нам множество шедевров, которые любят дети и взрослые до сих пор. Каждый из этих мультфильмов – это не только история, но и часть определенной эпохи, отраженная в годе его создания. Насколько хорошо вы ориентируетесь во времени и помните, когда впервые увидели свет любимые герои? Проверьте свои знания в этом тесте, угадав популярный советский мультфильм по году его выпуска! Вопросы1968А) Винни-ПухБ) Малыш и КарлсонВ) Крокодил Гена1975А) Трое из ПростоквашиноБ) Ежик в туманеВ) Летучий корабль1982А) Тайна третьей планетыБ) Жил-был песВ) Падал прошлогодний снег1978А) Трое из ПростоквашиноБ) Каникулы в ПростоквашиноВ) Зима в Простоквашино1969А) Ну, погоди! (Выпуск 1)Б) Винни-ПухВ) Бременские музыканты1981А) Остров сокровищБ) Тайна третьей планетыВ) Приключения кота Леопольда 1970А) Малыш и КарлсонБ) Карлсон вернулсяВ) Умка ищет друга1974А) Как Львенок и Черепаха пели песнюБ) ЧебурашкаВ) Шапокляк1979А) Летучий корабльБ) Приключения капитана Врунгеля (серия)В) Винни-Пух и день забот1983А) Зима в ПростоквашиноБ) Жил-был песВ) Падал прошлогодний снегПравильные ответыПроверьте свои знания дат.

Мир прощается с легендой телевидения: ушла целая эпоха

Мир прощается с легендой телевидения: ушла целая эпоха
14 июля 2025 года мир понес невосполнимую утрату. В возрасте 76 лет ушел из жизни культовый телеведущий, продюсер и писатель, чьи провокационные шоу и яркая харизма изменили лицо телевидения. Его творчество, сочетавшее дерзость, интеллект и любовь, оставило неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей. Последние годы: борьба с болезнью Тьерри Ардиссон, чье имя стало синонимом смелых телевизионных экспериментов, последние годы жизни боролся с раком печени.

Мелочи, которые укрепляют любовь: почему совместное мытье посуды делает отношения крепче?

Мелочи, которые укрепляют любовь: почему совместное мытье посуды делает отношения крепче?
На первый взгляд это кажется мелочью, но наука утверждает обратное: совместные бытовые дела, такие как уборка кухни, способны укрепить связь между партнерами и повысить уровень счастья в паре. Разберем, почему такие простые привычки так важны, какие плюсы они приносят и как сделать этот процесс еще приятнее. Почему мелочи так важны? Бытовая рутина, такая как мытье посуды, редко ассоциируется с романтикой.

Тест: Как хорошо вы помните уроки всемирной истории?

Тест: Как хорошо вы помните уроки всемирной истории?
Всемирная история – это захватывающее путешествие сквозь века, полное великих открытий, эпических сражений и выдающихся личностей, которые изменили мир. Уроки истории учили нас понимать прошлое, чтобы лучше ориентироваться в настоящем. В этом тесте мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните ключевые события и фигуры всемирной истории. Сможете ли вы правильно ответить на вопросы о важных моментах и героях прошлого? 1.

Выбор читателей

13/07ВскУшел из жизни выдающийся композитор, написавший музыку к культовому сериалу: мир скорбит о великой потере 12/07Сбт Почему Сократ советовал жениться несмотря ни на что – в чем кроется тайна философа 13/07ВскВ Эстонии сообщили о тяжелом состоянии 69-летней Анне Вески 14/07ПндНевосполнимая утрата: российский кинематограф прощается с легендой 12/07СбтПод анестезией: шоумен Сергей Соседов перенес сложную 13-часовую операцию 13/07Вск"Сейчас мне сложно": Таисия Повалий после обыска дома лишилась важных документов