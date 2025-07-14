Не стало легенды кинематографа: мир потерял еще одну звезду с громким именем

В истории кино есть имена, которые остаются в сердцах миллионов навсегда. Одно из таких имен — Б. Сароджа Деви, актриса, чья творческая энергия и обаяние озаряли экраны на протяжении десятилетий. Ее уход стал событием, объединившим поклонников в светлой памяти о великой артистке, чье наследие останется вечным.
Биография
Бангалор Сароджа Деви родилась 7 января 1938 года в городе Бангалор, в семье полицейского Бхаираппы и домохозяйки Рудраммы. С ранних лет будущая звезда проявляла интерес к классическим танцам, чему способствовала поддержка отца. Уже в 17 лет она дебютировала в кино, сыграв главную роль в фильме "Mahakavi Kalidasa" (1955), который стал началом ее блистательного пути.
Сароджа Деви работала в четырех крупнейших киноиндустриях Индии — на языках каннада, тамильском, телугу и хинди. Она быстро стала любимицей публики, а ее выразительная игра принесла ей прозвища "Абхинайя Сарасвати" и "Kannadathu Paingili" — "Соловей каннадского кино".
Основные этапы творческого пути
Дебют: "Mahakavi Kalidasa" (1955) — первый успех и признание.
Покорение южного кинематографа: "Nadodi Mannan" (1958) — взлет в тамильском кино.
Героины эпохи: партнерство с ведущими актерами, включая М. Г. Рамачандрана, Др. Раджкумара, Н. Т. Раму Рао.
Рекордсменка: 161 фильм подряд в главной роли за 29 лет — уникальное достижение в мировой киноиндустрии.
Международное признание: участие в фильмах на четырех языках и признание за пределами Индии.
Фильмография (выборочно)
|Год
|Фильм
|Язык
|Роль/Отличие
|1955
|Mahakavi Kalidasa
|Каннада
|Дебют
|1958
|Nadodi Mannan
|Тамильский
|Прорыв в тамильском кино
|1959
|Paigham
|Хинди
|Первый фильм в Болливуде
|1961
|Sasural
|Хинди
|Хит
|1963
|Sri Krishnarjuna Yudham
|Телугу
|Классика
|1964
|Beti Bete
|Хинди
|Популярная драма
|1969
|Mallammana Pavada
|Каннада
|Сотрудничество с Др. Раджкумаром
|1977
|Babruvahana
|Каннада
|Юбилейный фильм
|1984
|Yarivanu
|Каннада
|161-й фильм в главной роли
|2019
|Natasaarvabhowma
|Каннада
|Камео
Достижения и награды
|Год
|Награда/Звание
|Учреждение/Страна
|1969
|Padma Shri
|Правительство Индии
|1992
|Padma Bhushan
|Правительство Индии
|2008
|Lifetime Achievement Award
|Правительство Индии
|2009
|Kalaimamani Lifetime Achievement Award
|Правительство Тамилнаду
|2009
|Dr Rajkumar Lifetime Achievement Award
|Правительство Карнатаки
|2001, 2009
|NTR National Award
|Правительство Андхра-Прадеш
|1988
|Rajyotsava Award
|Правительство Карнатаки
|1969
|Tamil Nadu State Film Award за "Kula Vilakku"
|Правительство Тамилнаду
За что ее любил народ
Многогранность: Сароджа Деви одинаково блистала в романтических, драматических и социальных ролях.
Честность и искренность: ее игра всегда была наполнена неподдельными эмоциями, что делало каждую роль незабываемой.
Трудолюбие: более 200 фильмов, 161 из которых — в главной роли, без единой поддержки — уникальный пример преданности искусству14.
Вклад в развитие культуры: она была не только актрисой, но и символом женской силы и достоинства на экране.
Близость к зрителю: ее героини были понятны и любимы миллионами, а сама актриса оставалась скромной и открытой.
Наследие
Имя Б. Сароджи Деви вписано золотыми буквами в историю индийского кино. Ее творческий путь вдохновляет молодых артистов, а фильмы продолжают находить отклик в сердцах новых поколений. Светлая память о великой актрисе будет жить в каждом, кто хоть раз видел ее на экране