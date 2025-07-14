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Понедельник 14 июля

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Невосполнимая утрата: российский кинематограф прощается с легендой

Невосполнимая утрата: российский кинематограф прощается с легендой
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14 июля 2025 года российский кинематограф понес невосполнимую утрату. В возрасте 92 лет ушел из жизни выдающийся режиссер, народный артист, чьи фильмы стали эпохальными для миллионов зрителей. Его творчество, пронизанное глубоким гуманизмом и художественной смелостью, навсегда изменило отечественное кино, подарив шедевры, которые продолжают вдохновлять и волновать сердца по всему миру.

Жизнь на грани: борьба за здоровье

Александр Наумович Митта, чье имя стало синонимом кинематографического мастерства, последние годы своей жизни боролся с тяжелыми недугами. Шесть лет назад он пережил клиническую смерть, вызванную эмболией, но благодаря усилиям врачей и поддержке близких вернулся к жизни.

Но здоровье продолжало подводить мастера. Транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии, атеросклероз, кисты в мозге и гидроцефалия — эти диагнозы сопровождали его в последние годы. В последние 11 дней режиссер находился в больнице, где медики боролись за его жизнь, но 14 июля 2025 года в 09:30 его сердце остановилось.

Творческий путь: от дебюта до шедевров

Александр Митта родился 28 марта 1933 года. Его карьера началась в 1960-х, когда он, выпускник ВГИКа, заявил о себе как о режиссере с уникальным взглядом. Его фильмы «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Экипаж» (1979) и «Сказка странствий» (1983) стали классикой советского и российского кинематографа. Эти картины, сочетавшие драматическую глубину с визуальной выразительностью, до сих пор пересматриваются и изучаются как эталоны режиссерского искусства. Митта умел создавать истории, которые волновали зрителей, заставляя их сопереживать героям и размышлять о жизни. Режиссура культовых фильмов:

  • "Гори, гори, моя звезда";
  • "Экипаж";
  • "Сказка странствий".

  • "Друг мой, Колька".

Личная жизнь: любовь, неподвластная времени

Жизнь мастера была не только творческим подвигом, но и историей глубокой любви. Более шести десятилетий он был предан своей супруге, художнице Лилии Майоровой, чья экстравагантность и талант покорили его с первого взгляда. Их роман начался в коммунальной квартире, ставшей для них «раем в шалаше», где родился их сын Евгений.

Несмотря на препятствия, включая долгий развод Лилии с первым мужем, их союз оставался нерушимым, основанным на взаимопонимании и творческой гармонии. Лилия отказалась от заманчивых карьерных перспектив ради семьи, и их дом стал приютом для друзей, включая Владимира Высоцкого, ценившего их теплоту и интеллигентность. Любовь супругов вдохновила документальный фильм "Больше чем любовь", а их связь оборвала лишь смерть Лилии в 2022 году, оставив мастера скорбеть о своей музе.

Наследие: кино как искусство и душа

Александр Митта был не просто режиссером — он был художником, для которого кино стало способом говорить о вечных ценностях: любви, мужестве, человеческой стойкости. Его фильмы учили зрителей видеть красоту в обыденном и находить смысл в самых сложных моментах жизни. Даже в последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он оставался верен своему призванию, делясь опытом и вдохновляя молодых кинематографистов.

Уход Александра Наумовича стал тяжелым ударом для коллег, учеников и поклонников. Его сын Евгений поделился в социальных сетях: Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим. Эти слова отражают боль утраты, которую разделяют миллионы людей, выросших на фильмах мастера.

Александр Митта прожил долгую и яркую жизнь, оставив после себя наследие, которое будет жить в каждом кадре его фильмов. Его имя навсегда останется символом творческой страсти, неутомимого поиска и любви к искусству кино. Пусть его шедевры продолжают светить, как звезда, о которой он когда-то рассказал миру.

Шоу-бизнес в Telegram

14 июля 2025, 09:54
Фото: интервью: Центральное Телевидение
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Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова
Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова
Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова
Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова

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