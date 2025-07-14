34-й "Славянский базар в Витебске" завершил свою работу. Когда-то на этом фестивале искусств блистала и Алла Пугачева, которая даже удостоилась "звезды" на Аллее славы перед витебским Летним амфитеатром.

Пугачева приезжала в Витебск много раз – пела тут, в частности, в 1998, 2006, 2016 годах. Но несколько лет она предпочитает проводить лето в Юрмале. Там и не так жарко, да и на русофобском фестивале Лаймы Вайкуле, который в этом году пройдет с 25 по 27 июля, певица любит пообниматься с иностранными агентами, пообщаться с предателями России, поддержать наших врагов.

А как относятся к ней в Латвии? Корреспондент "Дни.ру" задал этот вопрос гостям "Славянского базара" из Прибалтики. "Пусть и Пугачева, и Леонтьев сидят там, куда они уехали (в Израиле, на Кипре и Америке – Прим. ред.), – говорят латвийский зрители, которые специально приехали на концерты фестиваля искусств в Витебск. – Старые кобылы, хватит им на сцене выступать. Пугачева нам не нравится. Ну попел, попел человек, сколько уже можно! Дайте молодым дорогу! Мне, например, очень нравится Руслан Алехно".

Напомним, после событий февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз.