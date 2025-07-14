"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной

Маргарита Суханкина выступила на "Славянском базаре в Витебске". За кулисами этого фестиваля искусств с золотым голосом группы "Мираж" встретился корреспондент "Дни,ру".

У Маргариты Суханкиной есть двое детей – 15-летняя Валерия и 16-летний Сергей. "Дети занимаются спортом – любят национальную игру городки, – улыбается артистка. – Сережа – крепкий, выше меня уже. Он учился с "двойки" на "тройку", школу ненавидел, и в прошлом году, отучившись девять классов, ушел. Сейчас в колледже, что-то там с автотранспортом связано. Но уже сам зарабатывает деньги – на каникулах устроился, чтобы не сидеть без дела. Ведь при том, что мои дети имеют все, я с детства им внушаю: деньги надо уметь зарабатывать. Сегодня я есть, помогу и поддержку, а завтра меня может не быть".

Дочь же Суханкиной училась на "четыре" и "пять", хотя с выпускными экзаменами и не все получилось из-за волнения. "Теперь она поступила в педагогический колледж – то, о чем она мечтала", – говорит Маргарита.

Детям известных людей приходится несладко – их оценивают, сравнивают, обсуждают. "Я долгое время вообще скрывала от них, что я – известная певица, – говорит Суханкина. – Когда шли где-то по улице и меня узнавали, просили дать автограф, дети не понимали и спрашивали: "Мама, а что эти люди от тебя хотят?" Я отшучивалась, что, мол, это знакомые. А потом один из моих друзей сказал им, что меня показывает в телевизоре. Дети же меня там не видели – я все время старалась переключать, когда показывали программы с моим участием".