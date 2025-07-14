Тест: Как хорошо вы помните уроки всемирной истории?

"Я на них наложил": 73-летний Олег Газманов высказался о введенных против него санкциях

Олег Газманов приезжает на "Славянский базар в Витебске" регулярно – и как исполнитель, и как член жюри конкурса молодых исполнителей. В это году он закрывал 34-й фестиваль искусств – пел и сам, и в дуэте с Валерией Шубич из созданного им национального проекта "Родники". А за кулисами популярный артист дал интервью "Дни.ру". 22 июля главный есаул нашей эстрады Олег Газманов отметит 74-й день рождения.