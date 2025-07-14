Тест: Как хорошо вы помните уроки всемирной истории?

1. Какое событие ознаменовало начало Великой французской революции?
Этот день стал символом борьбы за свободу, когда народ штурмовал крепость-тюрьму, положив начало масштабным переменам во Франции. Какое событие произошло 14 июля 1789 года?
А) Штурм Бастилии
Б) Провозглашение Наполеона императором
В) Подписание Декларации прав человека
2. Этот правитель объединил Рим под своей властью, положив конец гражданским войнам, и стал основателем империи, которая просуществовала века. Кто стал первым римским императором?
А) Юлий Цезарь
Б) Октавиан Август
В) Нерон
3. Эта затяжная война получила свое название из-за своей продолжительности и включала такие события, как подвиг Жанны д’Арк. Как называлась эта война?
А) Война Алой и Белой розы
Б) Столетняя война
В) Тридцатилетняя война
4. Этот город-государство был известен своими пирамидами, астрономическими обсерваториями и развитой письменностью. Какой город был важным центром майя?
А) Теотиуакан
Б) Чичен-Ица
В) Куско
5. Это изобретение позволило массово печатать книги, что способствовало распространению идей Возрождения и Реформации. Что изобрел Иоганн Гутенберг?
А) Печатный станок
Б) Паровой двигатель
В) Телескоп
6. Этот лидер использовал ненасильственное сопротивление, чтобы добиться независимости Индии от британского владычества. Кто был этим лидером?
А) Махатма Ганди
Б) Джавахарлал Неру
В) Субхас Чандра Бос
7. Этот акт капитуляции, подписанный на борту военного корабля, завершил глобальный конфликт в 1945 году. Когда Япония подписала акт о капитуляции?
А) 2 сентября 1945 года
Б) 6 августа 1945 года
В) 15 августа 1945 года
Правильные ответы:
1. А) Штурм Бастилии
2. Б) Октавиан Август
3. Б) Столетняя война
4. Б) Чичен-Ица
5. А) Печатный станок
6. А) Махатма Ганди
7. А) 2 сентября 1945 года
Результаты:
- 7 правильных ответов – Вы настоящий знаток всемирной истории! Ваша память хранит ключевые события прошлого!
- 5–6 правильных ответов – Отличный результат, вы почти эксперт! Пора освежить пару фактов из учебника.
- 4 и меньше – Время открыть книгу по всемирной истории и попробовать снова!