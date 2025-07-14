Тест: Как хорошо вы помните уроки всемирной истории?

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер

Лента новостей

Понедельник 14 июля

15:22Тест: Как хорошо вы помните уроки всемирной истории? 13:39"Я на них наложил": 73-летний Олег Газманов высказался о введенных против него санкциях 13:20Тест: угадай советский фильм по описанию главного героя 13:03"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной 12:46Названа дата конца света: это предсказывала еще бабушка Ванга 12:38Собянин: До 2027 года в Москве будет построено еще несколько пешеходных мостов 12:30Ушел выдающийся российский актер, режиссер и сценарист: страна потеряла заметную фигуру в мире искусства 11:18Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком 11:06Черные следы на стельках: как быстро и эффективно очистить обувь 10:19Еще Омар Хайям знал, что только так можно добиться желаемого 09:56"Старая кобыла! Сколько можно!": жителям Латвии осточертела Алла Пугачева 09:54Невосполнимая утрата: российский кинематограф прощается с легендой 08:35Тест: угадай советский мультфильм по описанию главного героя 06:40ТЕСТ: вспомни мельчайшие детали советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию" 00:30Категорически нельзя говорить об этом 14 июля 2025 года – в день Летних Кузьминок: можно потерять самое главное 21:41Как достичь взаимопонимания в браке: об этом говорили еще народные мудрецы 18:56 Всего 3 золотых правила, которые сделают жизнь проще: этому учил еще великий Бернард Шоу 13:45"Это надо лечить": 41-летний Александр Панайотов признался в тяжелой зависимости 12:58"Сейчас мне сложно": Таисия Повалий после обыска дома лишилась важных документов 12:43Тест: проверьте, как хорошо вы помните фильм СССР “Не могу сказать прощай” 12:38В Эстонии сообщили о тяжелом состоянии 69-летней Анне Вески 09:47Ушел из жизни выдающийся композитор, написавший музыку к культовому сериалу: мир скорбит о великой потере 04:08Тест: Угадай кино из СССР по кадру с женщиной в красном платье 00:59Почему в день Двенадцати Апостолов, 13 июля 2025 года, ни в коем случае нельзя ссориться с близкими: вернется сторицей 22:56Под анестезией: шоумен Сергей Соседов перенес сложную 13-часовую операцию 21:35 Почему Сократ советовал жениться несмотря ни на что – в чем кроется тайна философа 18:59В доме Александра Панайотова обнаружился набитый сокровищами тайник 18:165 остросюжетных романов с любовной линией для тех, кому чужды сентиментальности 15:33Названы три продукта, способные избавить от бессонницы в два счета 12:26Об этом несовершенстве человека упоминал еще Конфуций: актуально до сих пор 11:27На выступлении Алексея Воробьева случилось ЧП из-за разгулявшейся стихии 09:06Ушла из жизни знаменитая певица: мир потерял еще одну яркую звезду 06:24В группе Hi-Fi появился новый солист? 04:30"Словила кайф": сочная Бузова устроила жаркие танцы под проливным дождем 03:52Омар Хайям рассказал, от каких людей надо бежать без оглядки – есть всего один признак 00:35Что нельзя делать 12 июля, в день Петра и Павла, чтобы не поругаться с семьей 20:29Сможет ли Тигран Кеосаян выйти из комы? Молчание его жены напугало поклонников 19:22"Не очень получалось": 41-летний Гоман после развода объяснил отказ от любовных отношений 18:38Тест:узнай советский шедевр по кадру с травмированным героем 18:32"Пусть видят, какая есть": 69-летняя Лариса Долина вышла в люди без грамма макияжа 18:02Воробьев рассказал о внедрении ИИ для обеспечения безопасности на железной дороге в Подмосковье 17:05Нельзя сажать эти 4 дерева на своем участке – опасно: об этом предупреждал еще известный селекционер Мичурин 16:31Цветок на завязи кабачка: удалять или оставить? Как не навредить урожаю 15:42Все великие философы сошлись в едином мнении: вот что действительно важно 15:33Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА 15:28Легенде “Спокойной ночи, малыши!” срочно потребовалась скорая помощь: тревожные вести об Ангелине Вовк 14:36Роковая случайность: ушел из жизни великий комик, актер и стендап-артист 13:51Уделяйте 5 минут этим практикам, и вы улучшите настроение 13:15Не стало важного для страны журналиста – трагическая новость пришла ранним утром 12:17Тест: Проверьте, какая оценка была у вас в школе по географии
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: Как хорошо вы помните уроки всемирной истории?

Тест: Как хорошо вы помните уроки всемирной истории?
115

Всемирная история – это захватывающее путешествие сквозь века, полное великих открытий, эпических сражений и выдающихся личностей, которые изменили мир. Уроки истории учили нас понимать прошлое, чтобы лучше ориентироваться в настоящем. В этом тесте мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните ключевые события и фигуры всемирной истории. Сможете ли вы правильно ответить на вопросы о важных моментах и героях прошлого?

1. Какое событие ознаменовало начало Великой французской революции?

Этот день стал символом борьбы за свободу, когда народ штурмовал крепость-тюрьму, положив начало масштабным переменам во Франции. Какое событие произошло 14 июля 1789 года?

А) Штурм Бастилии

Б) Провозглашение Наполеона императором

В) Подписание Декларации прав человека

2. Этот правитель объединил Рим под своей властью, положив конец гражданским войнам, и стал основателем империи, которая просуществовала века. Кто стал первым римским императором?

А) Юлий Цезарь

Б) Октавиан Август

В) Нерон

3. Эта затяжная война получила свое название из-за своей продолжительности и включала такие события, как подвиг Жанны д’Арк. Как называлась эта война?

А) Война Алой и Белой розы

Б) Столетняя война

В) Тридцатилетняя война

4. Этот город-государство был известен своими пирамидами, астрономическими обсерваториями и развитой письменностью. Какой город был важным центром майя?

А) Теотиуакан

Б) Чичен-Ица

В) Куско

5. Это изобретение позволило массово печатать книги, что способствовало распространению идей Возрождения и Реформации. Что изобрел Иоганн Гутенберг?

А) Печатный станок

Б) Паровой двигатель

В) Телескоп

6. Этот лидер использовал ненасильственное сопротивление, чтобы добиться независимости Индии от британского владычества. Кто был этим лидером?

А) Махатма Ганди

Б) Джавахарлал Неру

В) Субхас Чандра Бос

7. Этот акт капитуляции, подписанный на борту военного корабля, завершил глобальный конфликт в 1945 году. Когда Япония подписала акт о капитуляции?

А) 2 сентября 1945 года

Б) 6 августа 1945 года

В) 15 августа 1945 года


Правильные ответы:

1. А) Штурм Бастилии

2. Б) Октавиан Август

3. Б) Столетняя война

4. Б) Чичен-Ица

5. А) Печатный станок

6. А) Махатма Ганди

7. А) 2 сентября 1945 года


Результаты:

  • 7 правильных ответов – Вы настоящий знаток всемирной истории! Ваша память хранит ключевые события прошлого!
  • 5–6 правильных ответов – Отличный результат, вы почти эксперт! Пора освежить пару фактов из учебника.
  • 4 и меньше – Время открыть книгу по всемирной истории и попробовать снова!

Шоу-бизнес в Telegram

14 июля 2025, 15:22
Фото: Freepik
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: узнай популярный советский фильм по кадру с "пенным"

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

По теме

Тест: Угадай кино из СССР по кадру с женщиной в красном платье

Тест: Угадайте советский фильм по фразе

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

"Я на них наложил": 73-летний Олег Газманов высказался о введенных против него санкциях

"Я на них наложил": 73-летний Олег Газманов высказался о введенных против него санкциях
Олег Газманов приезжает на "Славянский базар в Витебске" регулярно – и как исполнитель, и как член жюри конкурса молодых исполнителей. В это году он закрывал 34-й фестиваль искусств – пел и сам, и в дуэте с Валерией Шубич из созданного им национального проекта "Родники". А за кулисами популярный артист дал интервью "Дни.ру". 22 июля главный есаул нашей эстрады Олег Газманов отметит 74-й день рождения.

Тест: угадай советский фильм по описанию главного героя

Тест: угадай советский фильм по описанию главного героя
Советские фильмы – это настоящая сокровищница, полная ярких героев, запоминающихся историй и глубоких эмоций, которые учили нас доброте, мужеству и справедливости. Главные герои этих фильмов стали культовыми, а их образы навсегда остались в наших сердцах. В этом тесте мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните легендарных персонажей. Сможете ли вы угадать фильм по описанию главного героя? 1.

"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной

"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной
Маргарита Суханкина выступила на "Славянском базаре в Витебске". За кулисами этого фестиваля искусств с золотым голосом группы "Мираж" встретился корреспондент "Дни,ру". У Маргариты Суханкиной есть двое детей – 15-летняя Валерия и 16-летний Сергей.

Названа дата конца света: это предсказывала еще бабушка Ванга

Названа дата конца света: это предсказывала еще бабушка Ванга
Что предсказывают ясновидящие на 2025 год для мира, Европы, Америки и России? Подробности в нашей статье. В мире не утихают споры и волнения вокруг пророчеств знаменитой болгарской ясновидящей — бабушки Ванги.

Ушел выдающийся российский актер, режиссер и сценарист: страна потеряла заметную фигуру в мире искусства

Ушел выдающийся российский актер, режиссер и сценарист: страна потеряла заметную фигуру в мире искусства
Знаменитые жена и дочь оплакивают своего безвременно ушедшего 68-летнего мужа и отца. Скорбное известие омрачило мир отечественного кинематографа.

Выбор читателей

13/07ВскУшел из жизни выдающийся композитор, написавший музыку к культовому сериалу: мир скорбит о великой потере 12/07Сбт Почему Сократ советовал жениться несмотря ни на что – в чем кроется тайна философа 13/07ВскВ Эстонии сообщили о тяжелом состоянии 69-летней Анне Вески 12/07СбтПод анестезией: шоумен Сергей Соседов перенес сложную 13-часовую операцию 13/07Вск"Сейчас мне сложно": Таисия Повалий после обыска дома лишилась важных документов 13/07Вск"Это надо лечить": 41-летний Александр Панайотов признался в тяжелой зависимости