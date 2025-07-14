Тест: угадай советский мультфильм по описанию главного героя

1. Этот персонаж живет на крыше, всегда готов к приключениям и называет себя "мужчиной в самом расцвете сил". Он дружит с мальчиком и часто попадает в забавные ситуации.
А) "Винни-Пух"
Б) "Малыш и Карлсон"
В) "Котенок по имени Гав"
2. Этот герой — неуклюжий, но добродушный медведь, который живет в лесу и дружит с поросенком. Его философские размышления и поиски меда приводят к смешным приключениям.
А) "Винни-Пух"
Б) "Трое из Простоквашино"
В) "Медвежонок и Тигр"
3. Этот находчивый мальчик организует свою жизнь в деревне, пишет письма родителям и решает проблемы с помощью своих четвероногих друзей.
А) "Винни-Пух"
Б) "Приключения Васи Куролесова"
В) "Трое из Простоквашино"
4. Этот персонаж — рыжий кот в шляпе, который живет в уютном доме и старается подружиться с двумя мышами, несмотря на их проказы.
А) "Кот Леопольд"
Б) "Котенок по имени Гав"
В) "Том и Джерри"
5. Этот герой — талантливый музыкант, который вместе с друзьями отправляется в путешествие, чтобы петь и веселиться, несмотря на преграды.
А) "Летучий корабль"
Б) "Бременские музыканты"
В) "Приключения Васи Куролесова"
6. Этот любопытный и немного наивный персонаж попадает в приключения на Луне, где сталкивается с капиталистами и учится дружбе.
А) "Незнайка на Луне"
Б) "Приключения капитана Врунгеля"
В) "Доктор Дулиттл"
Правильные ответы:
1. Б) "Малыш и Карлсон"
2. А) "Винни-Пух"
3. В) "Трое из Простоквашино"
4. А) "Кот Леопольд"
5. Б) "Бременские музыканты"
6. А) "Незнайка на Луне"
Результаты:
- 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток советских мультфильмов! Ваша память хранит каждого героя!
- 4–5 правильных ответов – Отличный результат, вы почти эксперт! Пора пересмотреть пару мультфильмов для полного погружения.
- 3 и меньше – Время устроить марафон советской анимации и попробовать снова!