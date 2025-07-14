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Понедельник 14 июля

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Тест: угадай советский мультфильм по описанию главного героя

Тест: угадай советский мультфильм по описанию главного героя
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Советские мультфильмы – это настоящая сокровищница, полная ярких героев, запоминающихся приключений и добрых историй, которые учили нас дружбе, смелости и справедливости. Главные герои этих мультфильмов – настоящие символы детства. В этом тесте мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните культовых персонажей и мультфильмы. Сможете ли вы угадать мультфильм по описанию главного героя?

1. Этот персонаж живет на крыше, всегда готов к приключениям и называет себя "мужчиной в самом расцвете сил". Он дружит с мальчиком и часто попадает в забавные ситуации.

А) "Винни-Пух"

Б) "Малыш и Карлсон"

В) "Котенок по имени Гав"

2. Этот герой — неуклюжий, но добродушный медведь, который живет в лесу и дружит с поросенком. Его философские размышления и поиски меда приводят к смешным приключениям.

А) "Винни-Пух"

Б) "Трое из Простоквашино"

В) "Медвежонок и Тигр"

3. Этот находчивый мальчик организует свою жизнь в деревне, пишет письма родителям и решает проблемы с помощью своих четвероногих друзей.

А) "Винни-Пух"

Б) "Приключения Васи Куролесова"

В) "Трое из Простоквашино"

4. Этот персонаж — рыжий кот в шляпе, который живет в уютном доме и старается подружиться с двумя мышами, несмотря на их проказы.

А) "Кот Леопольд"

Б) "Котенок по имени Гав"

В) "Том и Джерри"

5. Этот герой — талантливый музыкант, который вместе с друзьями отправляется в путешествие, чтобы петь и веселиться, несмотря на преграды.

А) "Летучий корабль"

Б) "Бременские музыканты"

В) "Приключения Васи Куролесова"

6. Этот любопытный и немного наивный персонаж попадает в приключения на Луне, где сталкивается с капиталистами и учится дружбе.

А) "Незнайка на Луне"

Б) "Приключения капитана Врунгеля"

В) "Доктор Дулиттл"


Правильные ответы:

1. Б) "Малыш и Карлсон"

2. А) "Винни-Пух"

3. В) "Трое из Простоквашино"

4. А) "Кот Леопольд"

5. Б) "Бременские музыканты"

6. А) "Незнайка на Луне"


Результаты:

  • 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток советских мультфильмов! Ваша память хранит каждого героя!
  • 4–5 правильных ответов – Отличный результат, вы почти эксперт! Пора пересмотреть пару мультфильмов для полного погружения.
  • 3 и меньше – Время устроить марафон советской анимации и попробовать снова!

Шоу-бизнес в Telegram

14 июля 2025, 08:35
Фото: кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: Угадай кино из СССР по кадру с женщиной в красном платье

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

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