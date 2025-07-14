Категорически нельзя говорить об этом 14 июля 2025 года – в день Летних Кузьминок: можно потерять самое главное

Ежегодно 14 июля православная церковь чтит память святых братьев Космы и Дамиана, которые пострадали за свой уникальный дар целительства. В народной традиции этот день известен под более простым и звучным названием – Летние Кузьминки. Такое именование закрепилось благодаря созвучию имени одного из святых (Косма) с народным именем Кузьма, а также потому, что дата памяти приходится на самый разгар лета, в период активных полевых и огородных работ. В 2025 году этот день выпадает на понедельник.
Праздник Летние Кузьминки объединяет в себе духовное начало, связанное с почитанием святых, и глубокие народные традиции, уходящие корнями в крестьянскую жизнь. Давайте узнаем больше об истории этого дня, его обычаях и приметах, дошедших до наших дней.
История святых Космы и Дамиана
Святые бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан (в русской народной традиции их часто называют Кузьма и Демьян) жили на рубеже III и IV веков в Малой Азии. С раннего детства они были отданы на обучение врачебному искусству. Считается, что Господь наделил их особым даром исцеления и чудотворения, который они безвозмездно использовали, помогая множеству людей. Их слава распространилась далеко за пределы их родных мест.
Согласно преданию, одним из тех, кого исцелили братья, был даже языческий император Карин. В благодарность за исцеление, и несмотря на то, что Косма и Дамиан отказывались приносить жертвы языческим идолам, он отдал приказ не преследовать их. Таким образом, братья смогли продолжать свою врачебную деятельность, не опасаясь гонений со стороны властей.
Однако их милосердие и растущая популярность вызвали черную зависть у их собственного старого врача-наставника. Под предлогом совместного сбора целебных трав он заманил братьев высоко в горы, где вероломно убил их, а тела сбросил в реку.
Православная церковь чтит память святых мучеников Космы и Дамиана дважды в год. Помимо летней даты 14 июля, есть также осенняя — 14 ноября. Именно поэтому на Руси закрепились названия Летние Кузьминки и Осенние Кузьминки, и с каждым из этих дней связано множество уникальных обычаев и народных примет.
Летние Кузьминки: традиции и обычаи 14 июля
В день Летних Кузьминок жизнь в деревнях кипела особой энергией, сочетающей труд и праздничное общение.
- Утренняя молитва: верующие с утра отправлялись в церковь, чтобы вознести молитвы святым Косме и Дамиану. Особые просьбы традиционно касались здоровья (как своего, так и близких), просветления ума (для учебы и принятия решений) и защиты семейного очага от невзгод.
- Женский праздник: в старину Летние Кузьминки особенно почитались как женский праздник, наполненный душевным теплом, заботой и единением.
- Бабьи посиделки и мирская каша: одной из главных традиций дня были так называемые “бабьи посиделки”. Это были уютные собрания женщин, где царила атмосфера дружбы и взаимопомощи. Утром женщины сообща варили общую (мирскую) кашу, принося для этого продукты из своих запасов. Эту кашу затем щедро раздавали всем: угощали родственников, соседей, случайных путников и нуждающихся. Время за общим столом было наполнено душевными разговорами, народными песнями и веселым смехом.
- Трудовое утро: важно отметить, что отдых и веселье приходили после трудов. Летние Кузьминки выпадают на пик сельскохозяйственных работ, особенно сенокоса. Поэтому перед посиделками женщины много трудились: косили траву, пололи грядки, собирали первые корнеплоды, которые уже поспели к этому времени.
- Ягодные лакомства и романтические игры: к середине июля поспевали первые летние ягоды – малина и крыжовник. Из них варили ароматное варенье, которое, по народным поверьям, было особенно вкусным и полезным именно 14 июля. Незамужние девушки использовали ягоды и веточки крыжовника для милых романтических игр. Слегка уколов понравившегося парня веточкой ягоды, девушка будто бы “прикалывала” его к себе, намекая на симпатию и возможное знакомство.
Приметы погоды на Летние Кузьминки
В этот день особое внимание уделялось приметам, связанным с погодой, которые могли предсказать, какой будет оставшаяся часть лета и предстоящая осень:
- Если на деревьях (особенно на березах) начинала желтеть листва, это считалось верным признаком скорой и ранней осени.
- Если усиливался ветер в течение дня, это предвещало скорый дождь.
- Если с самого утра кричали сороки, а пауки активно спускались по паутинкам, это обещало наступление теплых и солнечных дней.
Что можно и нельзя делать 14 июля
Согласно народным традициям и приметам, в день Летних Кузьминок существовали определенные правила поведения:
- Что нельзя делать:
- Категорически запрещалось говорить о плохом, жаловаться на судьбу, особенно женщинам. Считалось, что сетования на мужей, близких или жизненные трудности могут привлечь еще больше несчастий и лишить собственного благополучия и самого главного -семьи.
- Не рекомендовалось заниматься уборкой и стиркой. Эти дела считались неподобающими для такого праздничного и наполненного теплом дня.
- Стоило воздержаться от крупных покупок.
- Запрещалось сквернословить и завидовать другим, чтобы не навлечь беду на себя.
- Что можно и нужно делать:
- Наоборот, день полагалось провести на воздухе, занимаясь работой в огороде или саду, если это необходимо (труд в этот день считался угодным).
- Разрешались и приветствовались застолья и бабьи посиделки, где можно было собраться с близкими и подругами.
- Для незамужних девушек традиционно допускались гадания на суженого.