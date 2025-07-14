Категорически нельзя говорить об этом 14 июля 2025 года – в день Летних Кузьминок: можно потерять самое главное

Ежегодно 14 июля православные вспоминают святых Косму и Дамиана, а в народе отмечают Летние Кузьминки. Узнайте об истории святых, старинных обычаях, приметах погоды и о том, что можно и нельзя делать в этот день.

Ежегодно 14 июля православная церковь чтит память святых братьев Космы и Дамиана, которые пострадали за свой уникальный дар целительства. В народной традиции этот день известен под более простым и звучным названием – Летние Кузьминки. Такое именование закрепилось благодаря созвучию имени одного из святых (Косма) с народным именем Кузьма, а также потому, что дата памяти приходится на самый разгар лета, в период активных полевых и огородных работ. В 2025 году этот день выпадает на понедельник.

Праздник Летние Кузьминки объединяет в себе духовное начало, связанное с почитанием святых, и глубокие народные традиции, уходящие корнями в крестьянскую жизнь. Давайте узнаем больше об истории этого дня, его обычаях и приметах, дошедших до наших дней.

История святых Космы и Дамиана

Святые бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан (в русской народной традиции их часто называют Кузьма и Демьян) жили на рубеже III и IV веков в Малой Азии. С раннего детства они были отданы на обучение врачебному искусству. Считается, что Господь наделил их особым даром исцеления и чудотворения, который они безвозмездно использовали, помогая множеству людей. Их слава распространилась далеко за пределы их родных мест.

Согласно преданию, одним из тех, кого исцелили братья, был даже языческий император Карин. В благодарность за исцеление, и несмотря на то, что Косма и Дамиан отказывались приносить жертвы языческим идолам, он отдал приказ не преследовать их. Таким образом, братья смогли продолжать свою врачебную деятельность, не опасаясь гонений со стороны властей.

Однако их милосердие и растущая популярность вызвали черную зависть у их собственного старого врача-наставника. Под предлогом совместного сбора целебных трав он заманил братьев высоко в горы, где вероломно убил их, а тела сбросил в реку.

Православная церковь чтит память святых мучеников Космы и Дамиана дважды в год. Помимо летней даты 14 июля, есть также осенняя — 14 ноября. Именно поэтому на Руси закрепились названия Летние Кузьминки и Осенние Кузьминки, и с каждым из этих дней связано множество уникальных обычаев и народных примет.

Летние Кузьминки: традиции и обычаи 14 июля

В день Летних Кузьминок жизнь в деревнях кипела особой энергией, сочетающей труд и праздничное общение.

Утренняя молитва: верующие с утра отправлялись в церковь, чтобы вознести молитвы святым Косме и Дамиану. Особые просьбы традиционно касались здоровья (как своего, так и близких), просветления ума (для учебы и принятия решений) и защиты семейного очага от невзгод.

верующие с утра отправлялись в церковь, чтобы вознести молитвы святым Косме и Дамиану. Особые просьбы традиционно касались здоровья (как своего, так и близких), просветления ума (для учебы и принятия решений) и защиты семейного очага от невзгод. Женский праздник: в старину Летние Кузьминки особенно почитались как женский праздник, наполненный душевным теплом, заботой и единением.

в старину Летние Кузьминки особенно почитались как женский праздник, наполненный душевным теплом, заботой и единением. Бабьи посиделки и мирская каша: одной из главных традиций дня были так называемые “бабьи посиделки”. Это были уютные собрания женщин, где царила атмосфера дружбы и взаимопомощи. Утром женщины сообща варили общую (мирскую) кашу, принося для этого продукты из своих запасов. Эту кашу затем щедро раздавали всем: угощали родственников, соседей, случайных путников и нуждающихся. Время за общим столом было наполнено душевными разговорами, народными песнями и веселым смехом.

одной из главных традиций дня были так называемые “бабьи посиделки”. Это были уютные собрания женщин, где царила атмосфера дружбы и взаимопомощи. Утром женщины сообща варили общую (мирскую) кашу, принося для этого продукты из своих запасов. Эту кашу затем щедро раздавали всем: угощали родственников, соседей, случайных путников и нуждающихся. Время за общим столом было наполнено душевными разговорами, народными песнями и веселым смехом. Трудовое утро: важно отметить, что отдых и веселье приходили после трудов. Летние Кузьминки выпадают на пик сельскохозяйственных работ, особенно сенокоса. Поэтому перед посиделками женщины много трудились: косили траву, пололи грядки, собирали первые корнеплоды, которые уже поспели к этому времени.

важно отметить, что отдых и веселье приходили после трудов. Летние Кузьминки выпадают на пик сельскохозяйственных работ, особенно сенокоса. Поэтому перед посиделками женщины много трудились: косили траву, пололи грядки, собирали первые корнеплоды, которые уже поспели к этому времени. Ягодные лакомства и романтические игры: к середине июля поспевали первые летние ягоды – малина и крыжовник. Из них варили ароматное варенье, которое, по народным поверьям, было особенно вкусным и полезным именно 14 июля. Незамужние девушки использовали ягоды и веточки крыжовника для милых романтических игр. Слегка уколов понравившегося парня веточкой ягоды, девушка будто бы “прикалывала” его к себе, намекая на симпатию и возможное знакомство.

Приметы погоды на Летние Кузьминки

В этот день особое внимание уделялось приметам, связанным с погодой, которые могли предсказать, какой будет оставшаяся часть лета и предстоящая осень:

Если на деревьях (особенно на березах) начинала желтеть листва, это считалось верным признаком скорой и ранней осени.

Если усиливался ветер в течение дня, это предвещало скорый дождь.

Если с самого утра кричали сороки, а пауки активно спускались по паутинкам, это обещало наступление теплых и солнечных дней.

Что можно и нельзя делать 14 июля

Согласно народным традициям и приметам, в день Летних Кузьминок существовали определенные правила поведения: