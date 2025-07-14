ТЕСТ: вспомни мельчайшие детали советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Вопросы:
1. Какую конкретную вещь из своего имущества Шпак больше всего оплакивает и требует вернуть после проникновения Милославского?
А) Ковер
Б) Магнитофон “Грюндиг”
В) Шубу из норки
2. Какую должность занимает Иван Васильевич Бунша?
А) Управдом
Б) Директор магазина
В) Инженер
3. В какой момент Иван Грозный произносит знаменитую фразу “Красота-то какая! Лепота!”?
А) Глядя на Москву с балкона квартиры Шурика
Б) Увидев картину в квартире Шпака
В) Во время пира в царских палатах
4. Какой предмет, созданный Шуриком, Иван Грозный принимает за “адскую машину”?
А) Паяльник
Б) Транзисторный приемник
В) Пылесос
5. Какую фразу, ставшую крылатой, произносит Милославский, когда его берут с поличным?
- А) “Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!”
- Б) “Все, что нажито непосильным трудом…”
- В) “Я к вам пишу — чего же боле?”
Ответы:
Проверьте свои знания!
- Б) Магнитофон “Грюндиг”
- А) Управдом
- А) Глядя на Москву с балкона квартиры Шурика
- В) Пылесос
- А) “Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!”
Надеемся, вам понравился этот тест и, возможно, захотелось пересмотреть любимый фильм!