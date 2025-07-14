ТЕСТ: вспомни мельчайшие детали советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером

Лента новостей

Понедельник 14 июля

06:40ТЕСТ: вспомни мельчайшие детали советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию" 00:30Категорически нельзя говорить об этом 14 июля 2025 года – в день Летних Кузьминок: можно потерять самое главное 21:41Как достичь взаимопонимания в браке: об этом говорили еще народные мудрецы 18:56 Всего 3 золотых правила, которые сделают жизнь проще: этому учил еще великий Бернард Шоу 13:45"Это надо лечить": 41-летний Александр Панайотов признался в тяжелой зависимости 12:58"Сейчас мне сложно": Таисия Повалий после обыска дома лишилась важных документов 12:43Тест: проверьте, как хорошо вы помните фильм СССР “Не могу сказать прощай” 12:38В Эстонии сообщили о тяжелом состоянии 69-летней Анне Вески 09:47Ушел из жизни выдающийся композитор, написавший музыку к культовому сериалу: мир скорбит о великой потере 04:08Тест: Угадай кино из СССР по кадру с женщиной в красном платье 00:59Почему в день Двенадцати Апостолов, 13 июля 2025 года, ни в коем случае нельзя ссориться с близкими: вернется сторицей 22:56Под анестезией: шоумен Сергей Соседов перенес сложную 13-часовую операцию 21:35 Почему Сократ советовал жениться несмотря ни на что – в чем кроется тайна философа 18:59В доме Александра Панайотова обнаружился набитый сокровищами тайник 18:165 остросюжетных романов с любовной линией для тех, кому чужды сентиментальности 15:33Названы три продукта, способные избавить от бессонницы в два счета 12:26Об этом несовершенстве человека упоминал еще Конфуций: актуально до сих пор 11:27На выступлении Алексея Воробьева случилось ЧП из-за разгулявшейся стихии 09:06Ушла из жизни знаменитая певица: мир потерял еще одну яркую звезду 06:24В группе Hi-Fi появился новый солист? 04:30"Словила кайф": сочная Бузова устроила жаркие танцы под проливным дождем 03:52Омар Хайям рассказал, от каких людей надо бежать без оглядки – есть всего один признак 00:35Что нельзя делать 12 июля, в день Петра и Павла, чтобы не поругаться с семьей 20:29Сможет ли Тигран Кеосаян выйти из комы? Молчание его жены напугало поклонников 19:22"Не очень получалось": 41-летний Гоман после развода объяснил отказ от любовных отношений 18:38Тест:узнай советский шедевр по кадру с травмированным героем 18:32"Пусть видят, какая есть": 69-летняя Лариса Долина вышла в люди без грамма макияжа 18:02Воробьев рассказал о внедрении ИИ для обеспечения безопасности на железной дороге в Подмосковье 17:05Нельзя сажать эти 4 дерева на своем участке – опасно: об этом предупреждал еще известный селекционер Мичурин 16:31Цветок на завязи кабачка: удалять или оставить? Как не навредить урожаю 15:42Все великие философы сошлись в едином мнении: вот что действительно важно 15:33Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА 15:28Легенде “Спокойной ночи, малыши!” срочно потребовалась скорая помощь: тревожные вести об Ангелине Вовк 14:36Роковая случайность: ушел из жизни великий комик, актер и стендап-артист 13:51Уделяйте 5 минут этим практикам, и вы улучшите настроение 13:15Не стало важного для страны журналиста – трагическая новость пришла ранним утром 12:17Тест: Проверьте, какая оценка была у вас в школе по географии 12:14Джастин Бибер готовится выпустить новый альбом на фоне разговоров о разводе с женой 11:42Ушла из жизни яркая молодая вокалистка – еще одна трагическая утрата для всей страны 11:19Проверьте у себя этот симптом, возможно, вы живете в хроническом стрессе 11:15Тест: Угадайте советский фильм по фразе 11:09Не Кадышева: диктор Березин назвал имя самого богатого артиста на российской сцене 10:1115 цитат о деньгах, которые вдохновят вас на финансовую свободу 10:10С 1 июля полностью запретили установку таких натяжных потолков – их заставят снять 09:34Ушел из жизни знаменитый художник, мир потерял еще один талант 09:30Собянин: Обновление жилого фонда в Москве будет поэтапным и планомерным 09:17Тест: Угадайте советский мультфильм по фразе 09:02Ушел из жизни прославленный врач-хирург – эта утрата стала болезненным ударом для россиян 06:47Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР по 1 кадру со строителями 03:39Омар Хайям дал cамое точное определение зрелой любви – эти слова могут вас спасти
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

ТЕСТ: вспомни мельчайшие детали советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

ТЕСТ: вспомни мельчайшие детали советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
217

"Иван Васильевич меняет профессию" – это не просто фильм, это машина времени в мир советской комедии, царского пира и незабываемых цитат. Мы знаем его почти наизусть, но замечали ли вы все детали? Проверьте свою память и любовь к этому шедевру Леонида Гайдая!

Вопросы:

1. Какую конкретную вещь из своего имущества Шпак больше всего оплакивает и требует вернуть после проникновения Милославского?

А) Ковер

Б) Магнитофон “Грюндиг”

В) Шубу из норки

2. Какую должность занимает Иван Васильевич Бунша?

А) Управдом

Б) Директор магазина

В) Инженер

3. В какой момент Иван Грозный произносит знаменитую фразу “Красота-то какая! Лепота!”?

А) Глядя на Москву с балкона квартиры Шурика

Б) Увидев картину в квартире Шпака

В) Во время пира в царских палатах

4. Какой предмет, созданный Шуриком, Иван Грозный принимает за “адскую машину”?

А) Паяльник

Б) Транзисторный приемник

В) Пылесос

5. Какую фразу, ставшую крылатой, произносит Милославский, когда его берут с поличным?

  • А) “Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!”
  • Б) “Все, что нажито непосильным трудом…”
  • В) “Я к вам пишу — чего же боле?”

Ответы:

Проверьте свои знания!

  1. Б) Магнитофон “Грюндиг”
  2. А) Управдом
  3. А) Глядя на Москву с балкона квартиры Шурика
  4. В) Пылесос
  5. А) “Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!”

Надеемся, вам понравился этот тест и, возможно, захотелось пересмотреть любимый фильм!

Шоу-бизнес в Telegram

14 июля 2025, 06:40
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме Иван Васильевич меняет профессию

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

По теме

ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по припеву звучащей там песни

Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме Иван Васильевич меняет профессию

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Категорически нельзя говорить об этом 14 июля 2025 года – в день Летних Кузьминок: можно потерять самое главное

Категорически нельзя говорить об этом 14 июля 2025 года – в день Летних Кузьминок: можно потерять самое главное
Ежегодно 14 июля православные вспоминают святых Косму и Дамиана, а в народе отмечают Летние Кузьминки. Узнайте об истории святых, старинных обычаях, приметах погоды и о том, что можно и нельзя делать в этот день. Ежегодно 14 июля православная церковь чтит память святых братьев Космы и Дамиана, которые пострадали за свой уникальный дар целительства.

Как достичь взаимопонимания в браке: об этом говорили еще народные мудрецы

Как достичь взаимопонимания в браке: об этом говорили еще народные мудрецы
Парадоксальное русское изречение хранит в себе вековую мудрость о супружеском единстве. Узнайте, как знаменитая фраза раскрывает секрет взаимопонимания в браке. Русский язык богат на меткие и порой весьма острые выражения, и многие из них дошли до нас как квинтэссенция народной мудрости, накопленной веками наблюдений за человеческой природой и отношениями.

Всего 3 золотых правила, которые сделают жизнь проще: этому учил еще великий Бернард Шоу

Всего 3 золотых правила, которые сделают жизнь проще: этому учил еще великий Бернард Шоу
Хотите меньше стресса и больше ясности? Знаменитый писатель Бернард Шоу сформулировал всего три простых правила "не", следуя которым, вы сделаете свою жизнь значительно легче и приятнее. Жизнь часто кажется нам сложной, запутанной и полной проблем.

"Это надо лечить": 41-летний Александр Панайотов признался в тяжелой зависимости

"Это надо лечить": 41-летний Александр Панайотов признался в тяжелой зависимости
Александр Панайотов в этом году входит в состав жюри конкурса молодых исполнителей "Витебск-2026", который проходит в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Каждый день он меняет наряды и образы, восхищая коллег, журналистов и поклонников стилем и вкусом. "Я вез с собой в Витебск один огромный чемодан, в который помешается килограммов пятьдесят вещей и который крайне редко куда-то беру, в основном в туры", – ответил Александр Панайотов на вопрос "Дни.

"Сейчас мне сложно": Таисия Повалий после обыска дома лишилась важных документов

"Сейчас мне сложно": Таисия Повалий после обыска дома лишилась важных документов
В 1993-м Таисия Повалий стала обладателем гран-при конкурса молодых исполнителей, который традиционно проходит в рамках "Славянского базара в Витебске". А в этом году она сама возглавляет жюри и оценивает молодых исполнителей. Корреспондент "Дни.ру" встретился с любимой в России и Беларуси исполнительницей. С 2022 года Таисия Повалий живет и работает в России.

Выбор читателей

13/07ВскУшел из жизни выдающийся композитор, написавший музыку к культовому сериалу: мир скорбит о великой потере 12/07Сбт Почему Сократ советовал жениться несмотря ни на что – в чем кроется тайна философа 13/07ВскВ Эстонии сообщили о тяжелом состоянии 69-летней Анне Вески 12/07СбтУшла из жизни знаменитая певица: мир потерял еще одну яркую звезду 12/07СбтПод анестезией: шоумен Сергей Соседов перенес сложную 13-часовую операцию 13/07Вск"Сейчас мне сложно": Таисия Повалий после обыска дома лишилась важных документов