ТЕСТ: вспомни мельчайшие детали советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Категорически нельзя говорить об этом 14 июля 2025 года – в день Летних Кузьминок: можно потерять самое главное

Ежегодно 14 июля православные вспоминают святых Косму и Дамиана, а в народе отмечают Летние Кузьминки. Узнайте об истории святых, старинных обычаях, приметах погоды и о том, что можно и нельзя делать в этот день. Ежегодно 14 июля православная церковь чтит память святых братьев Космы и Дамиана, которые пострадали за свой уникальный дар целительства.