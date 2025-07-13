"Это надо лечить": 41-летний Александр Панайотов признался в тяжелой зависимости

"Я вез с собой в Витебск один огромный чемодан, в который помешается килограммов пятьдесят вещей и который крайне редко куда-то беру, в основном в туры", – ответил Александр Панайотов на вопрос "Дни.ру" о количестве привезенных в Витебск на три дня дизайнерских костюмов и рубашек.
По словам музыканта, вещей дома в Москве у него так много, что приходится арендовать дополнительные складские помещения. "Пока что туда еще все влезает, но места уже мало, – вздыхает артист. – Я старюсь не повторяться в образах, поэтому все время покупаю или шью что-то новое".
"К сожалению, на наряды у меня уходит очень много денег, – не скрывает Панайотов. – Это тяжелая зависимость, которую надо лечить, возможно, пойти к психологу. Кто-то ест много, кто-то страдает от алкоголизма, а у меня зависимость от покупок. Хотя я понимаю, что удивляю людей не нарядами, а, прежде всего, голосом. Но это какая-то личная внутренняя потребность, наверное. Слава Богу, супруга мою страсть к моде разделяет, хотя нарядов у нее гораздо меньше, чем у меня (улыбается)".