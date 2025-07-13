"Сейчас мне сложно": Таисия Повалий после обыска дома лишилась важных документов

Тест: проверьте, как хорошо вы помните фильм СССР “Не могу сказать прощай”

“Не могу сказать прощай” – одна из самых пронзительных и драматичных историй о настоящей любви в советском кинематографе. Фильм, который заставляет сопереживать, верить в человеческую силу духа и преданность. Вы помните судьбу Сергея, Лиды и Марты? Знаете детали этой невероятной борьбы за жизнь и любовь? Предлагаем вам проверить свои знания о фильме, вспомнив ключевые моменты, поступки героев и символические детали этой глубокой истории. ВопросыГде Сергей получил тяжелую травму, которая изменила его жизнь?А) На заводе, работая на станкеБ) В лесу, при валке деревьевВ) В аварии на транспортеС кем из девушек – Лидой или Мартой – Сергей познакомился первым и начал встречаться до несчастного случая?А) С ЛидойБ) С МартойВ) Он встречался с обеими одновременноКак поступила Марта после того, как узнала о тяжелой травме Сергея?А) Осталась рядом и помогала емуБ) Уехала, оставив егоВ) Привезла врачей из МосквыКем работала Лида, прежде чем приехать в деревню к Сергею?А) МедсестройБ) УчительницейВ) БиблиотекаремЧто было первым маленьким, но очень важным признаком восстановления двигательных функций у Сергея, который заметила Лида?А) Он смог пошевелить пальцами рукиБ) Он смог пошевелить пальцами ногиВ) Он смог самостоятельно сестьКакую фразу постоянно повторяет мать Сергея, выражая свое отчаяние и нежелание видеть Лиду рядом с сыном?А) “Он же калека теперь!”Б) “Уезжай, девонька, не ломай себе жизнь!”В) “Не мучь его, иди своей дорогой!”Когда Марта попыталась вернуться к Сергею, что из перечисленного она привезла с собой, пытаясь показать свою заботу?А) Дорогие лекарстваБ) Специальное инвалидное креслоВ) Экзотические фруктыЧто делала Лида каждый день, чтобы разрабатывать ноги Сергея и пытаться поставить его на ноги?А) Водила его в бассейнБ) Делала ему массаж и гимнастикуВ) Применяла народные средстваВ чем заключается главный контраст между любовью Лиды и чувствами Марты к Сергею?А) Любовь Лиды – это жертвенность и преданность, Марты – эгоизм и расчетБ) Любовь Лиды – это страсть, Марты – дружбаВ) Любовь Лиды – это рациональный выбор, Марты – порывЧем завершается фильм, символизируя победу Лиды и Сергея над обстоятельствами?А) Сергей полностью выздоравливает и бежитБ) Сергей идет на костылях, поддерживаемый ЛидойВ) Они уезжают в город на лечениеОтветыБ) В лесу, при валке деревьевБ) С МартойБ) Уехала, оставив егоВ) БиблиотекаремБ) Он смог пошевелить пальцами ногиБ) “Уезжай, девонька, не ломай себе жизнь!” (и другие варианты, но этот наиболее узнаваем)В) Экзотические фруктыБ) Делала ему массаж и гимнастикуА) Любовь Лиды – это жертвенность и преданность, Марты – эгоизм и расчетБ) Сергей идет на костылях, поддерживаемый ЛидойНадеемся, вам понравился тест! Этот фильм оставляет глубокое впечатление и учит ценить настоящие чувства.