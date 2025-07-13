В Эстонии сообщили о тяжелом состоянии 69-летней Анне Вески

"Продлись, счастье", "Крутой поворот", "Радоваться жизни" – эти и другие хиты Анне Веские знают и любят в нашей стране. А как живет сегодня звезда советской и эстонской эстрады?

Первый сольный концерт Анне Вески в Москве состоялся ровно 45 лет назад на сцене Театра эстрады. А в последний раз знаменитая артистка из Таллина выступала в российской столице осенью 2019-го. Тогда она пела под иконами – в зале церковных собор Храма Христа Спасителя.

Планировался ее концерт и в 2022-м. Но на сайте организаторов появилось сообщение: "Дорогие зрители! К сожалению, в сложных эпидемиологических условиях приезд Анне Вески из Эстонии в Россию оказался невозможным. Концерт Анне Вески, запланированный на 11.02.22 в Зале Церковных Соборов — отменяется".

А потом случился февраль 2022 года, и визиты Вески в Россию прекратились. Она выступила в одном из торговых центров в небольшом эстонском городке Силламяэ, где пела песни на русском. Но вскоре Эстонию захлестнула очередная волна русофобии, и петь на русском стало там просто опасно.

"Сегодня состояние Вески тяжелое, – рассказала знакомая с ней журналистка из Таллина. – У нее нет концертов – в небольшой Эстонии их просто негде давать. Ее основная работа всегда была в России. Больше она там не выступает. Главные своих хиты она давно перевела на эстонский, и иногда их исполняет на городских мероприятиях в Эстонии, которых немного, конечно. А на русском если и поет, то на закрытых частных корпоративах".

Три года назад Анне Вески потеряла своего мужа Бено, который работал ее администратором. И уход супруга сильно подкосил исполнительницу. Сегодня Анне живет одна в загородном доме в микрорайоне "Рокка аль Маре" в административном районе Хааберсти Таллина.