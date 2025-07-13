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Воскресенье 13 июля

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Ушел из жизни выдающийся композитор, написавший музыку к культовому сериалу: мир скорбит о великой потере

Ушел из жизни выдающийся композитор, написавший музыку к культовому сериалу: мир скорбит о великой потере
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У знаменитости осталась большая семья.

Стало известно об уходе выдающегося композитора 78-летнего Марка Сноу (настоящее имя Мартин Фултерман) — американского музыканта. Он оставил глубокий след в мире кино и телевидения, особенно благодаря созданию музыкальной темы к культовому сериалу "Секретные материалы".

Биография

  • Дата и место рождения: 26 августа 1946 года, Нью-Йорк, США.

  • Настоящее имя: Мартин Фултерман.

  • Образование: начал музыкальное образование в 10 лет, освоив фортепиано, ударные инструменты и гобой. Учился в Высшей школе музыки и искусств Нью-Йорка, затем в знаменитой Джульярдской школе — одном из ведущих учебных заведений в области искусства и музыки, расположенном в Линкольн-центре Нью-Йорка.

  • Музыкальная карьера: дебютировал как композитор в сериале Аарона Спеллинга "Новички". Его талант привлек внимание Криса Картера, создателя "Секретных материалов", с которым Сноу начал плодотворное сотрудничество.

Основные достижения и вклад

  • "Секретные материалы": Сноу написал музыку более чем к 200 эпизодам сериала (всего 218 эпизодов, 11 сезонов, 1993–2018 годы). Его главная тема стала неожиданным суперхитом, вошедшим в топ-10 музыкальных чартов в Европе, включая Англию, Ирландию и Францию в 1996 году.

  • Другие проекты: музыка к сериалам "Тайны Смолвиля", "Говорящая с призраками", "Голубая кровь", "От Харта к Харту", "Ти Джей Хукер" и др. Также писал музыку для телефильмов и мини-сериалов, включая "Кое-что об Амелии", "Американская история", "Самая старая вдова Конфедерации расскажет все", "Дети пыли" и "Хелтер Скелтер".

  • Инновации: один из первых композиторов, полностью перешедших к электронной музыке, создавая саундтреки с использованием синтезаторов и сэмплеров в домашней студии.

Награды и номинации

Год/ПериодНаграда/НоминацияЗа что
15-кратный номинантПремия «Эмми»В том числе 6 номинаций за "Секретные материалы" и 5 за другие проекты
1996–2000ASCAP Film & Television AwardsЛучший сериал, наиболее часто исполняемый саундтрек, самый кассовый фильм (киноверсия СМ)
1990Номинация на премию "Джини"За звуковую дорожку к "Маленьким похитителям"
2005Премия "Золотая нота" от ASCAPЗа беспрецедентный успех и вклад в телевидение и кино
2014Премия за достижения в карьере от Академии телевиденияЗа выдающийся вклад в музыкальное искусство на телевидении

Марк Сноу — один из самых влиятельных и разносторонних композиторов телевидения и кино своего времени. Его музыка, особенно к "Секретным материалам", стала неотъемлемой частью культурного наследия 1990-х и последующих лет. Он оставил после себя богатое музыкальное наследие, которое продолжит вдохновлять новые поколения.

Сноу ушел из жизни, оставив жену, трех дочерей и внуков.

Шоу-бизнес в Telegram

13 июля 2025, 09:47
Фото: freepik.com
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