Почему в день Двенадцати Апостолов, 13 июля 2025 года, ни в коем случае нельзя ссориться с близкими: вернется сторицей

Народный календарь — это кладезь мудрости и наблюдений наших предков, передаваемых из поколения в поколение. Каждый день в нем отмечен особыми приметами, рекомендациями и, конечно же, запретами.
Эти правила формировались веками и были призваны помочь человеку жить в гармонии с природой, соблюдать духовные устои и избегать неприятностей. 13 июля — не исключение.
В церковном календаре это день, посвященный памяти Собора славных и всехвальных Двенадцати Апостолов (на следующий день после дня первоверховных апостолов Петра и Павла). В народных поверьях этот день также имеет свои строгие “нельзя”.
Почему важно соблюдать народные запреты?
С точки зрения наших предков, соблюдение запретов в определенные дни было не просто суеверием. Это воспринималось как проявление уважения к святому дню, к силам природы и к установленному порядку вещей. Нарушение таких правил могло, по поверьям, навлечь беду, болезни, неурожай или другие несчастья. Современный человек может относиться к этому иначе, но знание этих традиций позволяет лучше понять культуру и мировоззрение прошлого.
Главные запреты 13 июля: чего стоит избегать?
По народным поверьям, в день Двенадцати Апостолов существовал ряд строгих запретов. Связаны они были в основном с тем, чтобы не осквернить святость дня мирскими заботами, тяжелым трудом или негативными помыслами:
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Главный запрет этого дня касался серьезной работы, особенно той, что связана с землей (пахота, посадка, пересадка чего-либо). Считалось, что в такой большой праздник Апостолов нужно отложить все трудоемкие дела, посвятив время отдыху, размышлениям или посещению церкви. Нарушение этого запрета могло привести к неурожаю или проблемам с хозяйством.
- Нельзя ссориться, ругаться и сквернословить. Как и в любой другой церковный или значимый день, 13 июля крайне не рекомендовалось поддаваться гневу, выяснять отношения, использовать бранные слова. Верили, что негатив, выпущенный в такой день, вернется сторицей и принесет разлад в семью или окружение. День должен был пройти в мире и согласии.
- Нельзя давать деньги в долг или брать взаймы. Считалось, что любые финансовые операции, связанные с передачей или получением денег в долг в этот день, могут привести к потере собственного благосостояния или к тому, что долг не будет возвращен. Лучше было отложить такие вопросы на другой день.
- Нельзя отказывать в помощи или милостыне. Если к вам обратились за помощью (особенно если речь идет о еде или скромной сумме денег), отказать считалось грехом. Наши предки верили, что щедрость в такие дни привлекает ответное благополучие.
- Нельзя грустить и предаваться унынию. День Двенадцати Апостолов воспринимался как светлый праздник. Считалось, что грусть и негативные мысли в этот день могут затянуть человека в череду неудач. Важно было встретить его в добром расположении духа.
- Нельзя причинять вред животным или природе без необходимости. Уважительное отношение ко всему живому было важной частью народной культуры. В значимые дни этот запрет усиливался. Обидеть животное или бессмысленно навредить растению считалось плохой приметой.