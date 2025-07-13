Почему в день Двенадцати Апостолов, 13 июля 2025 года, ни в коем случае нельзя ссориться с близкими: вернется сторицей

Узнайте, какие дела и поступки считались запретными 13 июля по народному календарю (день Двенадцати Апостолов), чтобы не навлечь беду и сохранить благополучие.

Народный календарь — это кладезь мудрости и наблюдений наших предков, передаваемых из поколения в поколение. Каждый день в нем отмечен особыми приметами, рекомендациями и, конечно же, запретами.

Эти правила формировались веками и были призваны помочь человеку жить в гармонии с природой, соблюдать духовные устои и избегать неприятностей. 13 июля — не исключение.

В церковном календаре это день, посвященный памяти Собора славных и всехвальных Двенадцати Апостолов (на следующий день после дня первоверховных апостолов Петра и Павла). В народных поверьях этот день также имеет свои строгие “нельзя”.

Почему важно соблюдать народные запреты?

С точки зрения наших предков, соблюдение запретов в определенные дни было не просто суеверием. Это воспринималось как проявление уважения к святому дню, к силам природы и к установленному порядку вещей. Нарушение таких правил могло, по поверьям, навлечь беду, болезни, неурожай или другие несчастья. Современный человек может относиться к этому иначе, но знание этих традиций позволяет лучше понять культуру и мировоззрение прошлого.

Главные запреты 13 июля: чего стоит избегать?

По народным поверьям, в день Двенадцати Апостолов существовал ряд строгих запретов. Связаны они были в основном с тем, чтобы не осквернить святость дня мирскими заботами, тяжелым трудом или негативными помыслами: