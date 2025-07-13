Тест: Угадай кино из СССР по кадру с женщиной в красном платье

Почему в день Двенадцати Апостолов, 13 июля 2025 года, ни в коем случае нельзя ссориться с близкими: вернется сторицей

Узнайте, какие дела и поступки считались запретными 13 июля по народному календарю (день Двенадцати Апостолов), чтобы не навлечь беду и сохранить благополучие. Народный календарь — это кладезь мудрости и наблюдений наших предков, передаваемых из поколения в поколение.