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Воскресенье 13 июля

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Тест: Угадай кино из СССР по кадру с женщиной в красном платье

Тест: Угадай кино из СССР по кадру с женщиной в красном платье
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Красный цвет в кино – это всегда акцент. Он символизирует страсть, энергию, вызов, красоту или опасность. Советский кинематограф использовал этот прием мастерски. Женщина в красном платье могла быть роковой красоткой, наивной мечтательницей, сильной духом героиней или просто ярким пятном на фоне обыденности. Предлагаем вам вспомнить знаменитые советские фильмы и угадать их по кадру, где присутствует женщина в красном платье. Насколько хорошо вы помните эти культовые моменты?

Вопросы

  1. Фото: кадр из кинофильма
    А) Самая обаятельная и привлекательная
    Б) Москва слезам не верит
    В) Ирония судьбы, или С легким паром!

  2. Фото: кадр из кинофильма
    А) Бриллиантовая рука
    Б) Иван Васильевич меняет профессию
    В) Джентльмены удачи

  3. Фото: кадр из кинофильма
    А) Служебный роман
    Б) Афоня
    В) Покровские ворота

  4. Фото: кадр из кинофильма
    А) Приходите завтра
    Б) Карнавал
    В) Девушка без адреса

  5. Фото: кадр из кинофильма
    А) Веселые ребята
    Б) Девушка с гитарой
    В) Стряпуха

Правильные ответы

Проверьте, насколько точны ваши воспоминания!

  1. Б) Москва слезам не верит
  2. Б) Иван Васильевич меняет профессию
  3. Б) Афоня
  4. Б) Карнавал
  5. Б) Девушка с гитарой

Надеемся, этот тест помог вам по-новому взглянуть на любимые советские фильмы и их яркие детали!

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13 июля 2025, 04:08
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