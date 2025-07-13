Тест: Угадай кино из СССР по кадру с женщиной в красном платье

Вопросы
А) Самая обаятельная и привлекательная
Б) Москва слезам не верит
В) Ирония судьбы, или С легким паром!
А) Бриллиантовая рука
Б) Иван Васильевич меняет профессию
В) Джентльмены удачи
А) Служебный роман
Б) Афоня
В) Покровские ворота
А) Приходите завтра
Б) Карнавал
В) Девушка без адреса
А) Веселые ребята
Б) Девушка с гитарой
В) Стряпуха
Правильные ответы
Проверьте, насколько точны ваши воспоминания!
- Б) Москва слезам не верит
- Б) Иван Васильевич меняет профессию
- Б) Афоня
- Б) Карнавал
- Б) Девушка с гитарой
Надеемся, этот тест помог вам по-новому взглянуть на любимые советские фильмы и их яркие детали!