Тест: проверьте, как хорошо вы помните фильм СССР “Не могу сказать прощай”

Вопросы
Где Сергей получил тяжелую травму, которая изменила его жизнь?
А) На заводе, работая на станке
Б) В лесу, при валке деревьев
В) В аварии на транспорте
С кем из девушек – Лидой или Мартой – Сергей познакомился первым и начал встречаться до несчастного случая?
А) С Лидой
Б) С Мартой
В) Он встречался с обеими одновременно
Как поступила Марта после того, как узнала о тяжелой травме Сергея?
А) Осталась рядом и помогала ему
Б) Уехала, оставив его
В) Привезла врачей из Москвы
Кем работала Лида, прежде чем приехать в деревню к Сергею?
А) Медсестрой
Б) Учительницей
В) Библиотекарем
Что было первым маленьким, но очень важным признаком восстановления двигательных функций у Сергея, который заметила Лида?
А) Он смог пошевелить пальцами руки
Б) Он смог пошевелить пальцами ноги
В) Он смог самостоятельно сесть
Какую фразу постоянно повторяет мать Сергея, выражая свое отчаяние и нежелание видеть Лиду рядом с сыном?
А) “Он же калека теперь!”
Б) “Уезжай, девонька, не ломай себе жизнь!”
В) “Не мучь его, иди своей дорогой!”
Когда Марта попыталась вернуться к Сергею, что из перечисленного она привезла с собой, пытаясь показать свою заботу?
А) Дорогие лекарства
Б) Специальное инвалидное кресло
В) Экзотические фрукты
Что делала Лида каждый день, чтобы разрабатывать ноги Сергея и пытаться поставить его на ноги?
А) Водила его в бассейн
Б) Делала ему массаж и гимнастику
В) Применяла народные средства
В чем заключается главный контраст между любовью Лиды и чувствами Марты к Сергею?
А) Любовь Лиды – это жертвенность и преданность, Марты – эгоизм и расчет
Б) Любовь Лиды – это страсть, Марты – дружба
В) Любовь Лиды – это рациональный выбор, Марты – порыв
Чем завершается фильм, символизируя победу Лиды и Сергея над обстоятельствами?
А) Сергей полностью выздоравливает и бежит
Б) Сергей идет на костылях, поддерживаемый Лидой
В) Они уезжают в город на лечение
Ответы
- Б) В лесу, при валке деревьев
- Б) С Мартой
- Б) Уехала, оставив его
- В) Библиотекарем
- Б) Он смог пошевелить пальцами ноги
- Б) “Уезжай, девонька, не ломай себе жизнь!” (и другие варианты, но этот наиболее узнаваем)
- В) Экзотические фрукты
- Б) Делала ему массаж и гимнастику
- А) Любовь Лиды – это жертвенность и преданность, Марты – эгоизм и расчет
- Б) Сергей идет на костылях, поддерживаемый Лидой
Надеемся, вам понравился тест! Этот фильм оставляет глубокое впечатление и учит ценить настоящие чувства.