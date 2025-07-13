Тест: проверьте, как хорошо вы помните фильм СССР “Не могу сказать прощай”

Где Сергей получил тяжелую травму, которая изменила его жизнь?

А) На заводе, работая на станке

Б) В лесу, при валке деревьев

В) В аварии на транспорте

С кем из девушек – Лидой или Мартой – Сергей познакомился первым и начал встречаться до несчастного случая?

А) С Лидой

Б) С Мартой

В) Он встречался с обеими одновременно

Как поступила Марта после того, как узнала о тяжелой травме Сергея?

А) Осталась рядом и помогала ему

Б) Уехала, оставив его

В) Привезла врачей из Москвы

Кем работала Лида, прежде чем приехать в деревню к Сергею?

А) Медсестрой

Б) Учительницей

В) Библиотекарем

Что было первым маленьким, но очень важным признаком восстановления двигательных функций у Сергея, который заметила Лида?

А) Он смог пошевелить пальцами руки

Б) Он смог пошевелить пальцами ноги

В) Он смог самостоятельно сесть

Какую фразу постоянно повторяет мать Сергея, выражая свое отчаяние и нежелание видеть Лиду рядом с сыном?

А) “Он же калека теперь!”

Б) “Уезжай, девонька, не ломай себе жизнь!”

В) “Не мучь его, иди своей дорогой!”

Когда Марта попыталась вернуться к Сергею, что из перечисленного она привезла с собой, пытаясь показать свою заботу?

А) Дорогие лекарства

Б) Специальное инвалидное кресло

В) Экзотические фрукты

Что делала Лида каждый день, чтобы разрабатывать ноги Сергея и пытаться поставить его на ноги?

А) Водила его в бассейн

Б) Делала ему массаж и гимнастику

В) Применяла народные средства

В чем заключается главный контраст между любовью Лиды и чувствами Марты к Сергею?

А) Любовь Лиды – это жертвенность и преданность, Марты – эгоизм и расчет

Б) Любовь Лиды – это страсть, Марты – дружба

В) Любовь Лиды – это рациональный выбор, Марты – порыв