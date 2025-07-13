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Тест: проверьте, как хорошо вы помните фильм СССР “Не могу сказать прощай”

Тест: проверьте, как хорошо вы помните фильм СССР “Не могу сказать прощай”
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“Не могу сказать прощай” – одна из самых пронзительных и драматичных историй о настоящей любви в советском кинематографе. Фильм, который заставляет сопереживать, верить в человеческую силу духа и преданность. Вы помните судьбу Сергея, Лиды и Марты? Знаете детали этой невероятной борьбы за жизнь и любовь? Предлагаем вам проверить свои знания о фильме, вспомнив ключевые моменты, поступки героев и символические детали этой глубокой истории.

Вопросы

  1. Где Сергей получил тяжелую травму, которая изменила его жизнь?
    А) На заводе, работая на станке
    Б) В лесу, при валке деревьев
    В) В аварии на транспорте

  2. С кем из девушек – Лидой или Мартой – Сергей познакомился первым и начал встречаться до несчастного случая?
    А) С Лидой
    Б) С Мартой
    В) Он встречался с обеими одновременно

  3. Как поступила Марта после того, как узнала о тяжелой травме Сергея?
    А) Осталась рядом и помогала ему
    Б) Уехала, оставив его
    В) Привезла врачей из Москвы

  4. Кем работала Лида, прежде чем приехать в деревню к Сергею?
    А) Медсестрой
    Б) Учительницей
    В) Библиотекарем

  5. Что было первым маленьким, но очень важным признаком восстановления двигательных функций у Сергея, который заметила Лида?
    А) Он смог пошевелить пальцами руки
    Б) Он смог пошевелить пальцами ноги
    В) Он смог самостоятельно сесть

  6. Какую фразу постоянно повторяет мать Сергея, выражая свое отчаяние и нежелание видеть Лиду рядом с сыном?
    А) “Он же калека теперь!”
    Б) “Уезжай, девонька, не ломай себе жизнь!”
    В) “Не мучь его, иди своей дорогой!”

  7. Когда Марта попыталась вернуться к Сергею, что из перечисленного она привезла с собой, пытаясь показать свою заботу?
    А) Дорогие лекарства
    Б) Специальное инвалидное кресло
    В) Экзотические фрукты

  8. Что делала Лида каждый день, чтобы разрабатывать ноги Сергея и пытаться поставить его на ноги?
    А) Водила его в бассейн
    Б) Делала ему массаж и гимнастику
    В) Применяла народные средства

  9. В чем заключается главный контраст между любовью Лиды и чувствами Марты к Сергею?
    А) Любовь Лиды – это жертвенность и преданность, Марты – эгоизм и расчет
    Б) Любовь Лиды – это страсть, Марты – дружба
    В) Любовь Лиды – это рациональный выбор, Марты – порыв

  10. Чем завершается фильм, символизируя победу Лиды и Сергея над обстоятельствами?
    А) Сергей полностью выздоравливает и бежит
    Б) Сергей идет на костылях, поддерживаемый Лидой
    В) Они уезжают в город на лечение

Ответы

  1. Б) В лесу, при валке деревьев
  2. Б) С Мартой
  3. Б) Уехала, оставив его
  4. В) Библиотекарем
  5. Б) Он смог пошевелить пальцами ноги
  6. Б) “Уезжай, девонька, не ломай себе жизнь!” (и другие варианты, но этот наиболее узнаваем)
  7. В) Экзотические фрукты
  8. Б) Делала ему массаж и гимнастику
  9. А) Любовь Лиды – это жертвенность и преданность, Марты – эгоизм и расчет
  10. Б) Сергей идет на костылях, поддерживаемый Лидой

Надеемся, вам понравился тест! Этот фильм оставляет глубокое впечатление и учит ценить настоящие чувства.

Шоу-бизнес в Telegram

13 июля 2025, 12:43
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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