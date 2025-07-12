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Суббота 12 июля

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Под анестезией: шоумен Сергей Соседов перенес сложную 13-часовую операцию

Под анестезией: шоумен Сергей Соседов перенес сложную 13-часовую операцию
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По многочисленным просьбам завсегдатаев "Славянского базара в Витебске" на этот фестиваль искусств приехал знаменитый шоумен, журналист, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Правда, прибыл он в Беларусь заметно преобразившимся.

Две недели назад Сергей Соседов перенес сложную операцию – трансплантацию фолликулярных единиц. Так научно называется пересадка волос. Она имеет эстетическое значение и применяется при прогрессирующей алопеции различного типа.

"Мне порекомендовали сделать – сам бы я не решился, – рассказал Сергей Соседов. – А обратился я в российскую клинику близ метро Щукинская в Москве. Начали операцию в 11 дня и длилась она более 13 часов".

Фото: Дни.ру

Мировым стандартом приживаемости волос считается показатель не ниже 90 процентов – из 10 пересаженных волос прижиться должны как минимум 9. При этом плотность должна достигать 70-80% от естественной. Операция это хотя и сложная из-за ювелирности подхода, но малоинвазивная, безболезненна, а проводится под местной анестезией и амбулаторно.

Фото: Дни.ру

"Мне пересадил 5450 графтов (микрофрагменты кожи с волосяными фолликулами – Прим. ред.) – их брали с затылочной зоны и пересаживали на зону облысения, – сообщил Соседов. – Как сказал врач, к новому году все новые волосы выпадут, а потом уже начнут расти по-настоящему". Как говорил Шарик из повести Эдуарда Успенского, "старая шерсть с меня сыплется – хоть в дом не заходи, зато новая растет – чистая, шелковистая!"

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12 июля 2025, 22:56
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