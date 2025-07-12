В доме Александра Панайотова обнаружился набитый сокровищами тайник

Александр Панайотов – частый гость "Славянского базара в Витебске". 21 год назад на этот фестиваль искусств он приезжал с командой проекта "Народный артист", потом – как финалист шоу "Голос". Сегодня Панайотов – член жюри конкурса молодых исполнителей.

У этого талантливого исполнителя один из самых дружных и мощных фан-клубов. Поклонники из Беларуси весь год ждут встречи с Александром Панайотовым, думая, чем же его еще удивить. И кажется, что в этот раз певцу потребуется дополнительный чемодан, чтобы увести в Москву все, чем его щедро одарили в гостеприимном Витебске.

Скрипичный ключ из стабилизированного мха, подставки под мобильный телефон, огромная коробка знаменитого бобруйского зефира, льняные салфетки, свечи ручной работы в виде васильков – символов "Славянского базара"... Пакетов, коробок, свертков было так много, что на распаковку и осмотр их у Панайотова ушло больше часа!

Но где он хранит все эти бесценные и такой любовью подаренные ему сокровища? "Я арендовал в подвале своего дома несколько помещений, в которых до поры до времени ждут своего часа многочисленны подарки, – сообщил исполнитель. – А дождутся они его тогда, когда будет построен мой загородный дом, о чем я давно мечтаю. У нас с женой есть два квартиры, но дача остается желанной. Сейчас на недвижимость такие цены, то позволить себе покупку пока не могу, а в ипотеку брать слишком высокие (больше 20 процентов годовых – Прим. ред.) проценты, так что остается лишь мечтать, – улыбается Панайотов. – Но когда дом будет построен, все мои сокровища, которые я получал от поклонников, обязательно найдут свое место там".