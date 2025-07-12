На выступлении Алексея Воробьева случилось ЧП из-за разгулявшейся стихии

Концерты "Ритмы лета" в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" – развлечение экстремальное. Мало что проходит всегда ночью, так в этом году еще и под аккомпанемент дождя. Корреспондент "Дни.ру" мок и пел вместе с восьмью тысячами зрителей спортивного комплекса.

Еще во время выступления Вани Дмитриенко небо стали озарять первые всполохи молний. А когда пришла пора выходить на сцену Алексею Воробьеву, вдруг обрушился поток воды. Но погодная стихия никого не испуга. Певец, мокрый до нитки, пел, играл на синтезатор, танцевал так сексуально, что женская половина публики билась в истерике и мечтала оказаться теми каплями, что падали на 37-летнее холеное тело артиста...

Вообще же дождь был такой силы, что в итоге случилось ЧП – замкнуло радиомикрофон у певца. Был риск, что вода повредит дорогостоящее световое и звуковое оборудование, которое вообще из-за угрозы удара током в таких условиях нельзя эксплуатировать. Поскольку Воробьев работает "вживую", то, конечно, выступление пришлось на несколько минут прервать. Зал ревел, гром гремел, Воробьев плескался в воде – такой концерт точно никто не забудет.

Но это был своего рода экзамен певцу на профессиональную пригодность – на способность работать в любой ситуации и обстоятельствах. Ведь в сухом теплом зале петь куда проще, чем на ночью на воздухе под ливнем. И способен на это далеко не каждый на нашей сцене.