На выступлении Алексея Воробьева случилось ЧП из-за разгулявшейся стихии

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Суббота 12 июля

11:27На выступлении Алексея Воробьева случилось ЧП из-за разгулявшейся стихии 09:06Ушла из жизни знаменитая певица: мир потерял еще одну яркую звезду 06:24В группе Hi-Fi появился новый солист? 04:30"Словила кайф": сочная Бузова устроила жаркие танцы под проливным дождем 03:52Омар Хайям рассказал, от каких людей надо бежать без оглядки – есть всего один признак 00:35Что нельзя делать 12 июля, в день Петра и Павла, чтобы не поругаться с семьей 20:29Сможет ли Тигран Кеосаян выйти из комы? Молчание его жены напугало поклонников 19:22"Не очень получалось": 41-летний Гоман после развода объяснил отказ от любовных отношений 18:38Тест:узнай советский шедевр по кадру с травмированным героем 18:32"Пусть видят, какая есть": 69-летняя Лариса Долина вышла в люди без грамма макияжа 18:02Воробьев рассказал о внедрении ИИ для обеспечения безопасности на железной дороге в Подмосковье 17:05Нельзя сажать эти 4 дерева на своем участке – опасно: об этом предупреждал еще известный селекционер Мичурин 16:31Цветок на завязи кабачка: удалять или оставить? Как не навредить урожаю 15:42Все великие философы сошлись в едином мнении: вот что действительно важно 15:33Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА 15:28Легенде “Спокойной ночи, малыши!” срочно потребовалась скорая помощь: тревожные вести об Ангелине Вовк 14:36Роковая случайность: ушел из жизни великий комик, актер и стендап-артист 13:51Уделяйте 5 минут этим практикам, и вы улучшите настроение 13:15Не стало важного для страны журналиста – трагическая новость пришла ранним утром 12:17Тест: Проверьте, какая оценка была у вас в школе по географии 12:14Джастин Бибер готовится выпустить новый альбом на фоне разговоров о разводе с женой 11:42Ушла из жизни яркая молодая вокалистка – еще одна трагическая утрата для всей страны 11:19Проверьте у себя этот симптом, возможно, вы живете в хроническом стрессе 11:15Тест: Угадайте советский фильм по фразе 11:09Не Кадышева: диктор Березин назвал имя самого богатого артиста на российской сцене 10:1115 цитат о деньгах, которые вдохновят вас на финансовую свободу 10:10С 1 июля полностью запретили установку таких натяжных потолков – их заставят снять 09:34Ушел из жизни знаменитый художник, мир потерял еще один талант 09:30Собянин: Обновление жилого фонда в Москве будет поэтапным и планомерным 09:17Тест: Угадайте советский мультфильм по фразе 09:02Ушел из жизни прославленный врач-хирург – эта утрата стала болезненным ударом для россиян 06:47Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР по 1 кадру со строителями 03:39Омар Хайям дал cамое точное определение зрелой любви – эти слова могут вас спасти 00:18Что нельзя делать 11 июля, в Крапивное заговенье, чтобы сохранить счастливый брак 19:52Тест: узнай популярный советский фильм по кадру с "пенным" 17:18Хрустят будто только с грядки: делаем идеальные заготовки огурцов на зиму 16:56Как правильно срезать зелень: секреты опытных огородников для богатого урожая до осени 16:52"Аллочку жду всегда": Березин раскрыл истинный мотив отъезда Пугачевой из России 16:41Собянин: Третий БПЛА сбит на подлете к Москве 16:17Тест: вспомни знаменитый фильм СССР по кадру с хлебом 16:13"Пришлось расстаться": 80-летний Антонов рассказал об оставленной в другом городе семье 15:55Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 15:47Прощание с легендой: неожиданно ушел из жизни знаменитый футболист 15:37Понять свое истинное предназначение оказалось так просто – об этом говорил еще Сократ 14:53Поиск темной материи: что показал эксперимент LUX-ZEPLIN 14:38"Их искусил лукавый": Бурляев высказался о предавших Отечество звездах 14:36Мир лишился легенды баскетбола: его свет озарял площадки и сердца 14:10Как водохранилища смещают полюса Земли 14:02Люди ахнули: Ольга Бузова без бюстгальтера потрясла сочными вишенками 13:45Последний бросок легенды: жизнь и наследие великого спортсмена
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На выступлении Алексея Воробьева случилось ЧП из-за разгулявшейся стихии

На выступлении Алексея Воробьева случилось ЧП из-за разгулявшейся стихии
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Концерты "Ритмы лета" в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" – развлечение экстремальное. Мало что проходит всегда ночью, так в этом году еще и под аккомпанемент дождя. Корреспондент "Дни.ру" мок и пел вместе с восьмью тысячами зрителей спортивного комплекса.

Еще во время выступления Вани Дмитриенко небо стали озарять первые всполохи молний. А когда пришла пора выходить на сцену Алексею Воробьеву, вдруг обрушился поток воды. Но погодная стихия никого не испуга. Певец, мокрый до нитки, пел, играл на синтезатор, танцевал так сексуально, что женская половина публики билась в истерике и мечтала оказаться теми каплями, что падали на 37-летнее холеное тело артиста...

Фото: Дни.ру

Вообще же дождь был такой силы, что в итоге случилось ЧП – замкнуло радиомикрофон у певца. Был риск, что вода повредит дорогостоящее световое и звуковое оборудование, которое вообще из-за угрозы удара током в таких условиях нельзя эксплуатировать. Поскольку Воробьев работает "вживую", то, конечно, выступление пришлось на несколько минут прервать. Зал ревел, гром гремел, Воробьев плескался в воде – такой концерт точно никто не забудет.

Но это был своего рода экзамен певцу на профессиональную пригодность – на способность работать в любой ситуации и обстоятельствах. Ведь в сухом теплом зале петь куда проще, чем на ночью на воздухе под ливнем. И способен на это далеко не каждый на нашей сцене.

Шоу-бизнес в Telegram

12 июля 2025, 11:27
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мускулистый Воробьев в мокрых трусах нежится на солнце

Алексей Воробьев эффектно прыгнул в бассейн.
Не остался в стороне и певец Сергея Лазарев.
В футбол сыграл и популярный исполнитель Интарс Бусулис.
После заплыва Воробьев возлег на шезлонг.
Певец Сандор Милано (слева) и глава "Новой волны" Александр Румянцев приняли участие в игре со знаменитостями.
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