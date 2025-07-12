Словила кайф: сочная Бузова устроила жаркие танцы под проливным дождем

Дождь во время "Славянского базара в Витебске" – явление традиционное. Причем если он идет, то стеной, как в тропиках. Именно под таким пришлось выступать Ольге Бузовой. Но при этом было очень горячо!

Есть особая каста – люди Ольги Бузовой. Они готовы ночью под ливнем стоять и танцевать под Бузову, срывать голоса под песню "Успокойтесь, люди" и обниматься под "Мало половин". Именно такие и пришли на концерт бывшей звезды "Дома-2" в Витебске.

За несколько минут до выхода Ольги на сцену, разверзлись хляби небесные, гром заглушал звуки ударных инструментов, вспышки молнии были стократ сильнее света софитов. Стихия бушевала! А Ольге только это было и нужно! "Я специально его вызвала перед своим выступлением, чтобы вас немного охладить, – ничтоже сумняшеся заявила она. – Поэтому делаем вид, что его нет, кайфуем, наслаждаемся прекрасным, летним, жарким днем, друг другом, мной и этой легкой, светлой музыкой". И выдала на-гора получасовой сэт из лучших своих песен. Получилось "необычайно эффектно и очень элегантно", если говорить словами Ильфа и Петрова из романа "12 стульев".

Сочная, кровь с молоком, Оля дала жару – танцевал весь зал! А после поклона директор и помощники долго вытирали мокрую с головы до ног артистку полотенцами. Но она была счастлива. "Концерт под таким проливным дождем у меня впервые, – заверила уже сухая Бузова корреспондента "Дни.ру". – Это новый для меня опыт. И я очень волновалась – даже не за себя, потому я, как артист, быстро могу сориентироваться! – а переживала за людей, которые могут промокнуть и им будет некомфортно. Но ни один человек не ушел. В итоге я словила кайф, получила огромное наслаждение. При этом не боялась, что потечет мой макияж, не боялась за мокрый хвост – за все это боялись мои гримеры и парикмахер".

Выступление получилось эпохальное – по атмосфере и энергетике, по количеству вылившейся на артистку и зрителей воды, по драйву и настроению, по числу снятых для соцсетей роликов.

Впрочем, иначе Бузова и не умеет.