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Суббота 12 июля

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В группе Hi-Fi появился новый солист?

В группе Hi-Fi появился новый солист?
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Павел Рудченко

Павел Рудченко

 Музыкальный критик, продюсер

Вчера наблюдал интересный музыкальный эксперимент, который, безусловно, заслуживает внимания. Состоялась закрытая презентация клипа почти золотого состава группы Hi-Fi, но с некоторыми изменениями.

В проекте приняли участие: Марина Дрождина (DROZHDINA), Тимофей Пронькин (Timpfey) и Андрей Савранский (SAVRANSKY). Каждый из них выступил как отдельная творческая личность, хотя у публики ассоциации с известной группой Павла Есенина невольно возникали. Трек "Ток", написан в стиле progressive house и представляет собой сочетание мелодического хукового припева с яркими проигрышами.

Интересно, что композиция обошлась без традиционного куплета, что придает ей определённую оригинальность. Несмотря на довольно плотный гастрольный график, солисты группы Hi-Fi — Марина и Тимофей — нашли время для этого творческого эксперимента.

Всего за несколько часов участники этой творческой коллаборации записали песню в студии и сняли на нее клип. Сам же клип выполнен в стиле космического футуризма, с активным использованием соответствующей атрибутики.

Клип "Ток" стал не только интересным экспериментом для участников, но и свежим дыханием для поклонников группы Hi-Fi. Его звучание и визуальный ряд способны привлечь внимание как давних фанатов, так и новую аудиторию.

Шоу-бизнес в Telegram

12 июля 2025, 06:24
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

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