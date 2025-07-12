В группе Hi-Fi появился новый солист?

Вчера наблюдал интересный музыкальный эксперимент, который, безусловно, заслуживает внимания. Состоялась закрытая презентация клипа почти золотого состава группы Hi-Fi, но с некоторыми изменениями.

В проекте приняли участие: Марина Дрождина (DROZHDINA), Тимофей Пронькин (Timpfey) и Андрей Савранский (SAVRANSKY). Каждый из них выступил как отдельная творческая личность, хотя у публики ассоциации с известной группой Павла Есенина невольно возникали. Трек "Ток", написан в стиле progressive house и представляет собой сочетание мелодического хукового припева с яркими проигрышами.

Интересно, что композиция обошлась без традиционного куплета, что придает ей определённую оригинальность. Несмотря на довольно плотный гастрольный график, солисты группы Hi-Fi — Марина и Тимофей — нашли время для этого творческого эксперимента.

Всего за несколько часов участники этой творческой коллаборации записали песню в студии и сняли на нее клип. Сам же клип выполнен в стиле космического футуризма, с активным использованием соответствующей атрибутики.

Клип "Ток" стал не только интересным экспериментом для участников, но и свежим дыханием для поклонников группы Hi-Fi. Его звучание и визуальный ряд способны привлечь внимание как давних фанатов, так и новую аудиторию.