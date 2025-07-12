Что нельзя делать 12 июля, в день Петра и Павла, чтобы не поругаться с семьей

12 июля традиционно отмечают один из значимых церковных праздников – день святых апостолов Петра и Павла. Этот день завершает Петров пост и открывает новый этап в календаре.

Петров пост и открывает новый этап в календаре. Петров день, известный также как Петровка или Красное лето, символизирует переход от купальских гуляний к более серьезному времени — времени свадеб, хозяйственных дел и сбора урожая. С древних времен с этой датой связано множество обычаев и примет, которые помогают людям наладить гармонию с собой и окружающим миром.

Приметы погоды 12 июля

На Петра-Рыболова следили за метеоявлениями, которые предсказывали погоду на ближайшее время. Вот некоторые из них:

• Дождливо днем — сенокос пройдет успешно.

• Нет осадков — до осени будет тепло.

• Соловей поет — холода наступят уже в октябре.

• Холодный праздник — не стоит ожидать хорошего урожая.

• На траве нет росы — к дождям.

• Осадки трижды — будет богатый урожай, дважды — средний, один раз — плохой.

Эти приметы служили не только для предсказания погоды, но и помогали людям планировать свои дела.

Что можно делать 12 июля

Петров день считается благоприятным временем для множества дел. В этот день люди обращались к святому Петру с молитвами о удаче в рыбалке, ведь он был покровителем рыбаков. Также это время хорошо подходило для различных обрядов. Вечером разжигали костры, водили хороводы и встречали рассвет, что считалось символом счастья на весь год.

Кроме того, 12 июля — безопасный день для водных процедур. По поверьям, в этот праздник русалки и водяные дремлют, позволяя людям наслаждаться купанием. Можно смело идти в баню или искупаться в озере, ведь очищение тела приносит ясность душе.

Существовала традиция для девушек умываться водой из трех разных источников. Это считалось залогом молодости и здоровья. Также в этот день хорошо заниматься созиданием: ухаживать за растениями, собирать дары природы или готовить для близких.

Что запрещено делать 12 июля

Несмотря на множество положительных аспектов, в Петров день существуют и запреты. Не рекомендуется заниматься домашней уборкой — лучше направить силы на внутреннее очищение через молитву и размышления.

Негативные эмоции, такие как ссоры и злость, также неуместны в этот день. Лучше избегать конфликтов и стремиться к прощению. Брать взаймы и давать в долг не стоит — это может "унести" удачу. Под строгим запретом находятся бесчестные поступки: переедание, чрезмерное употребление алкоголя и легкомысленное поведение.