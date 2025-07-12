Названы три продукта, способные избавить от бессонницы в два счета

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер

Лента новостей

Суббота 12 июля

15:33Названы три продукта, способные избавить от бессонницы в два счета 12:26Об этом несовершенстве человека упоминал еще Конфуций: актуально до сих пор 11:27На выступлении Алексея Воробьева случилось ЧП из-за разгулявшейся стихии 09:06Ушла из жизни знаменитая певица: мир потерял еще одну яркую звезду 06:24В группе Hi-Fi появился новый солист? 04:30"Словила кайф": сочная Бузова устроила жаркие танцы под проливным дождем 03:52Омар Хайям рассказал, от каких людей надо бежать без оглядки – есть всего один признак 00:35Что нельзя делать 12 июля, в день Петра и Павла, чтобы не поругаться с семьей 20:29Сможет ли Тигран Кеосаян выйти из комы? Молчание его жены напугало поклонников 19:22"Не очень получалось": 41-летний Гоман после развода объяснил отказ от любовных отношений 18:38Тест:узнай советский шедевр по кадру с травмированным героем 18:32"Пусть видят, какая есть": 69-летняя Лариса Долина вышла в люди без грамма макияжа 18:02Воробьев рассказал о внедрении ИИ для обеспечения безопасности на железной дороге в Подмосковье 17:05Нельзя сажать эти 4 дерева на своем участке – опасно: об этом предупреждал еще известный селекционер Мичурин 16:31Цветок на завязи кабачка: удалять или оставить? Как не навредить урожаю 15:42Все великие философы сошлись в едином мнении: вот что действительно важно 15:33Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА 15:28Легенде “Спокойной ночи, малыши!” срочно потребовалась скорая помощь: тревожные вести об Ангелине Вовк 14:36Роковая случайность: ушел из жизни великий комик, актер и стендап-артист 13:51Уделяйте 5 минут этим практикам, и вы улучшите настроение 13:15Не стало важного для страны журналиста – трагическая новость пришла ранним утром 12:17Тест: Проверьте, какая оценка была у вас в школе по географии 12:14Джастин Бибер готовится выпустить новый альбом на фоне разговоров о разводе с женой 11:42Ушла из жизни яркая молодая вокалистка – еще одна трагическая утрата для всей страны 11:19Проверьте у себя этот симптом, возможно, вы живете в хроническом стрессе 11:15Тест: Угадайте советский фильм по фразе 11:09Не Кадышева: диктор Березин назвал имя самого богатого артиста на российской сцене 10:1115 цитат о деньгах, которые вдохновят вас на финансовую свободу 10:10С 1 июля полностью запретили установку таких натяжных потолков – их заставят снять 09:34Ушел из жизни знаменитый художник, мир потерял еще один талант 09:30Собянин: Обновление жилого фонда в Москве будет поэтапным и планомерным 09:17Тест: Угадайте советский мультфильм по фразе 09:02Ушел из жизни прославленный врач-хирург – эта утрата стала болезненным ударом для россиян 06:47Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР по 1 кадру со строителями 03:39Омар Хайям дал cамое точное определение зрелой любви – эти слова могут вас спасти 00:18Что нельзя делать 11 июля, в Крапивное заговенье, чтобы сохранить счастливый брак 19:52Тест: узнай популярный советский фильм по кадру с "пенным" 17:18Хрустят будто только с грядки: делаем идеальные заготовки огурцов на зиму 16:56Как правильно срезать зелень: секреты опытных огородников для богатого урожая до осени 16:52"Аллочку жду всегда": Березин раскрыл истинный мотив отъезда Пугачевой из России 16:41Собянин: Третий БПЛА сбит на подлете к Москве 16:17Тест: вспомни знаменитый фильм СССР по кадру с хлебом 16:13"Пришлось расстаться": 80-летний Антонов рассказал об оставленной в другом городе семье 15:55Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 15:47Прощание с легендой: неожиданно ушел из жизни знаменитый футболист 15:37Понять свое истинное предназначение оказалось так просто – об этом говорил еще Сократ 14:53Поиск темной материи: что показал эксперимент LUX-ZEPLIN 14:38"Их искусил лукавый": Бурляев высказался о предавших Отечество звездах 14:36Мир лишился легенды баскетбола: его свет озарял площадки и сердца 14:10Как водохранилища смещают полюса Земли
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Названы три продукта, способные избавить от бессонницы в два счета

Названы три продукта, способные избавить от бессонницы в два счета
278

Страдаете бессонницей? Узнайте о трех продуктах, которые, согласно исследованиям, могут значительно улучшить качество вашего сна и ускорить засыпание.

Проблема сна актуальна для многих. Мы часто слышим о “золотом стандарте” в 8 часов сна, однако наука утверждает: оптимальная продолжительность сна – величина глубоко индивидуальная, во многом генетически предопределенная. Действительно, для большинства людей эта потребность находится в пределах от 7 до 9 часов, но нормативные границы значительно шире – от 4 до 12 часов в сутки.

Как бы то ни было, получение своей личной нормы сна критически важно для здоровья и качества жизни. Доказано, что регулярный недосып ведет к множеству негативных последствий: от повышенной раздражительности и ухудшения когнитивных функций, включая память, до обострения хронических заболеваний. Показательный факт: потеря всего четырех часов сна может снизить скорость реакции до 45%. Очевидно, что высыпаться нужно качественно. Но что делать, если сон не приходит? Возможно, ответ кроется в вашем рационе. Обратите внимание на эти продукты – они могут стать вашими союзниками в борьбе за здоровый сон.

Вишневый сок: природный источник “гормона сна”

Фото: "ДНИ.РУ"

Яркий и терпкий, вишневый сок не только богат полезными веществами вроде антоцианов (придающих цвет и помогающих бороться с инфекциями) и витаминов группы В и РР. Его главное “снотворное” достоинство – содержание растительного аналога мелатонина.

Мелатонин – это ключевой гормон, регулирующий наши циркадные ритмы и процесс засыпания. Около 70% этого вещества продуцируется в мозге в темное время суток, примерно между девятью вечера и семью утра. Его синтез напрямую связан с отсутствием света, попадающего на сетчатку глаз – именно поэтому для крепкого и здорового сна необходима полная темнота.

Исследования подтверждают эффективность вишневого сока. Согласно одному из них, участники, ежедневно выпивавшие стакан вишневого сока перед сном в течение двух недель, отметили сокращение времени засыпания на целых 30%. Почему бы не попробовать этот простой и вкусный способ?

Киви: фрукт, улучшающий все параметры сна

Фото: "ДНИ.РУ"

Еще одно интересное открытие сделали китайские ученые, сосредоточившись на влиянии на сон популярного фрукта – киви. В ходе масштабного исследования участникам давали съесть два плода киви незадолго до того, как отправиться спать, а затем проводили наблюдения за качеством их ночного отдыха.

Результаты оказались впечатляющими: были зафиксированы значительные улучшения по всем ключевым параметрам сна. Этот эффект связывают, в частности, с высоким содержанием в киви серотонина. Серотонин известен своим влиянием на настроение и общее самочувствие, но он также играет важную роль в регуляции выработки мелатонина и плавности смены фаз сна. Таким образом, употребление киви перед сном способствует более спокойному, глубокому и полноценному физиологическому процессу сна. Приятный бонус – высокое содержание витамина С, укрепляющего иммунитет.

Ромашковый чай: классика с доказанным эффектом

Фото: "ДНИ.РУ"

Ромашковый чай давно и заслуженно считается традиционным вечерним напитком благодаря своему выраженному успокаивающему действию. Однако его способность помогать при засыпании обусловлена не только этим. Ромашка содержит биоактивное вещество под названием апигенин.

Исследования показали, что апигенин обладает действием, схожим с некоторыми мягкими снотворными препаратами, но при этом не вызывает привыкания. Он помогает расслабиться и подготовить организм ко сну. Для достижения ощутимого снотворного эффекта достаточно выпить около 270 мл (чуть больше стандартного стакана) теплого ромашкового чая примерно за час до отхода ко сну.

Важно знать: потребность во сне меняется

Стоит помнить об интересном факте: наша потребность в сне не является строго фиксированной и может колебаться. Например, она склонна немного уменьшаться в летние месяцы, в периоды высокой солнечной активности и при регулярных, но умеренных физических нагрузках. И наоборот, потребность во сне возрастает зимой, в пасмурные дни, а также в периоды болезней или при высоких уровнях физического и эмоционального стресса. Прислушивайтесь к своему телу и его текущим потребностям.

Шоу-бизнес в Telegram

12 июля 2025, 15:33
Фото: "ДНИ.РУ"
Роспотребнадзор✓ Надежный источник

Об этом несовершенстве человека упоминал еще Конфуций: актуально до сих пор

Об этом несовершенстве человека упоминал еще Конфуций: актуально до сих пор
Мудрость великих учителей древности часто поражает своей вневременностью. Они подмечали глубинные особенности человеческой натуры, которые остаются неизменными, несмотря на смену эпох и технологий. Конфуций (Кун-цзы) более двух тысяч лет назад строил свое учение на принципах гармонии, этикета, правильных отношений и, самое главное, непрерывного личностного роста и самовоспитания.

На выступлении Алексея Воробьева случилось ЧП из-за разгулявшейся стихии

На выступлении Алексея Воробьева случилось ЧП из-за разгулявшейся стихии
Концерты "Ритмы лета" в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" – развлечение экстремальное. Мало что проходит всегда ночью, так в этом году еще и под аккомпанемент дождя. Корреспондент "Дни.ру" мок и пел вместе с восемью тысячами зрителей спортивного комплекса. Еще во время выступления Вани Дмитриенко небо стали озарять первые всполохи молний.

Ушла из жизни знаменитая певица: мир потерял еще одну яркую звезду

Ушла из жизни знаменитая певица: мир потерял еще одну яркую звезду
Поклонники скорбят о тяжелой и столь скоропостижной потере. Стало известно об уходе знаменитой певицы.

В группе Hi-Fi появился новый солист?

В группе Hi-Fi появился новый солист?
Вчера наблюдал интересный музыкальный эксперимент, который, безусловно, заслуживает внимания. Состоялась закрытая презентация клипа почти золотого состава группы Hi-Fi, но с некоторыми изменениями. В проекте приняли участие: Марина Дрождина (DROZHDINA), Тимофей Пронькин (Timpfey) и Андрей Савранский (SAVRANSKY).

"Словила кайф": сочная Бузова устроила жаркие танцы под проливным дождем

"Словила кайф": сочная Бузова устроила жаркие танцы под проливным дождем
Дождь во время "Славянского базара в Витебске" – явление традиционное. Причем если он идет, то стеной, как в тропиках. Именно под таким пришлось выступать Ольге Бузовой. Но при этом было очень горячо! Есть особая каста – люди Ольги Бузовой.

Выбор читателей

11/07ПтнТест: Угадайте советский мультфильм по фразе 11/07ПтнУшел из жизни знаменитый художник, мир потерял еще один талант 11/07ПтнЧто нельзя делать 11 июля, в Крапивное заговенье, чтобы сохранить счастливый брак 11/07ПтнРоковая случайность: ушел из жизни великий комик, актер и стендап-артист 11/07ПтнНе Кадышева: диктор Березин назвал имя самого богатого артиста на российской сцене 11/07ПтнНельзя сажать эти 4 дерева на своем участке – опасно: об этом предупреждал еще известный селекционер Мичурин