Названы три продукта, способные избавить от бессонницы в два счета

Страдаете бессонницей? Узнайте о трех продуктах, которые, согласно исследованиям, могут значительно улучшить качество вашего сна и ускорить засыпание.

Проблема сна актуальна для многих. Мы часто слышим о “золотом стандарте” в 8 часов сна, однако наука утверждает: оптимальная продолжительность сна – величина глубоко индивидуальная, во многом генетически предопределенная. Действительно, для большинства людей эта потребность находится в пределах от 7 до 9 часов, но нормативные границы значительно шире – от 4 до 12 часов в сутки.

Как бы то ни было, получение своей личной нормы сна критически важно для здоровья и качества жизни. Доказано, что регулярный недосып ведет к множеству негативных последствий: от повышенной раздражительности и ухудшения когнитивных функций, включая память, до обострения хронических заболеваний. Показательный факт: потеря всего четырех часов сна может снизить скорость реакции до 45%. Очевидно, что высыпаться нужно качественно. Но что делать, если сон не приходит? Возможно, ответ кроется в вашем рационе. Обратите внимание на эти продукты – они могут стать вашими союзниками в борьбе за здоровый сон.

Вишневый сок: природный источник “гормона сна”

Яркий и терпкий, вишневый сок не только богат полезными веществами вроде антоцианов (придающих цвет и помогающих бороться с инфекциями) и витаминов группы В и РР. Его главное “снотворное” достоинство – содержание растительного аналога мелатонина.

Мелатонин – это ключевой гормон, регулирующий наши циркадные ритмы и процесс засыпания. Около 70% этого вещества продуцируется в мозге в темное время суток, примерно между девятью вечера и семью утра. Его синтез напрямую связан с отсутствием света, попадающего на сетчатку глаз – именно поэтому для крепкого и здорового сна необходима полная темнота.

Исследования подтверждают эффективность вишневого сока. Согласно одному из них, участники, ежедневно выпивавшие стакан вишневого сока перед сном в течение двух недель, отметили сокращение времени засыпания на целых 30%. Почему бы не попробовать этот простой и вкусный способ?

Киви: фрукт, улучшающий все параметры сна

Еще одно интересное открытие сделали китайские ученые, сосредоточившись на влиянии на сон популярного фрукта – киви. В ходе масштабного исследования участникам давали съесть два плода киви незадолго до того, как отправиться спать, а затем проводили наблюдения за качеством их ночного отдыха.

Результаты оказались впечатляющими: были зафиксированы значительные улучшения по всем ключевым параметрам сна. Этот эффект связывают, в частности, с высоким содержанием в киви серотонина. Серотонин известен своим влиянием на настроение и общее самочувствие, но он также играет важную роль в регуляции выработки мелатонина и плавности смены фаз сна. Таким образом, употребление киви перед сном способствует более спокойному, глубокому и полноценному физиологическому процессу сна. Приятный бонус – высокое содержание витамина С, укрепляющего иммунитет.

Ромашковый чай: классика с доказанным эффектом

Ромашковый чай давно и заслуженно считается традиционным вечерним напитком благодаря своему выраженному успокаивающему действию. Однако его способность помогать при засыпании обусловлена не только этим. Ромашка содержит биоактивное вещество под названием апигенин.

Исследования показали, что апигенин обладает действием, схожим с некоторыми мягкими снотворными препаратами, но при этом не вызывает привыкания. Он помогает расслабиться и подготовить организм ко сну. Для достижения ощутимого снотворного эффекта достаточно выпить около 270 мл (чуть больше стандартного стакана) теплого ромашкового чая примерно за час до отхода ко сну.

Важно знать: потребность во сне меняется

Стоит помнить об интересном факте: наша потребность в сне не является строго фиксированной и может колебаться. Например, она склонна немного уменьшаться в летние месяцы, в периоды высокой солнечной активности и при регулярных, но умеренных физических нагрузках. И наоборот, потребность во сне возрастает зимой, в пасмурные дни, а также в периоды болезней или при высоких уровнях физического и эмоционального стресса. Прислушивайтесь к своему телу и его текущим потребностям.