Об этом несовершенстве человека упоминал еще Конфуций: актуально до сих пор

Мудрость великих учителей древности часто поражает своей вневременностью. Они подмечали глубинные особенности человеческой натуры, которые остаются неизменными, несмотря на смену эпох и технологий.

Конфуций (Кун-цзы) более двух тысяч лет назад строил свое учение на принципах гармонии, этикета, правильных отношений и, самое главное, непрерывного личностного роста и самовоспитания. И именно в контексте этого самовоспитания проявляется наше своеобразное отношение к советам.

Парадокс человеческой натуры: щедрые на поучения, скупые на принятие

“Советы мы принимаем каплями, зато раздаем ведрами”. О чем говорит это остроумное наблюдение? О том, что большинство из нас гораздо охотнее выступают в роли наставника или критика, чем в роли ученика, готового прислушаться к чужому мнению или принять конструктивную критику. Мы легко находим недостатки в других, даем исчерпывающие рекомендации по улучшению их жизни, работы, отношений – порой даже без запроса. Словно у нас есть бездонные “ведра” готовых советов.

Но стоит кому-то указать на наши ошибки, предложить нам иной путь или просто высказать мнение, не совпадающее с нашим, как мы тут же ощетиниваемся. Советы, адресованные нам, воспринимаются с трудом, фильтруются, оспариваются или вовсе игнорируются – просачиваются еле-еле, “каплями”.

Как это связано с мудростью Конфуция?

Хотя Конфуций, возможно, не формулировал проблему именно так, его учение предлагает глубокое объяснение этого феномена и указывает путь к его преодолению:

Акцент на Самосовершенствовании: центральная идея конфуцианства. Истинный путь начинается с работы над собой. Если мы слишком заняты исправлением других, это может быть признаком того, что мы уклоняемся от самой сложной работы – исправления себя. Конфуций учил: "Благородный муж взыскателен к себе, низкий человек взыскателен к другим". Важность Обучения: Конфуций был страстным сторонником обучения на протяжении всей жизни, и учиться он призывал не только по книгам, но и у других людей. Готовность принимать советы и критику – это неотъемлемая часть процесса обучения. Если мы закрыты для чужих мнений, мы останавливаем свой рост. Скромность и Отсутствие Самомнения: человек, обладающий истинной мудростью по Конфуцию, скромен. Он знает пределы своего знания и понимает, что может ошибаться. Самомнение же толкает к раздаче советов, а гордыня мешает их принимать. Разница между Цзюнь-цзы и Сяо Рен: Конфуций противопоставлял благородного мужа и низкого человека. Низкий человек склонен винить других, судить поверхностно и заниматься пустой болтовней или нравоучениями. Благородный муж сосредоточен на собственном моральном росте, осторожен в словах и готов учиться у любого. Наша склонность “раздавать ведра” советов другим, избегая “капель” для себя, – это черта скорее Сяо Рен.

Как изменить этот “неудачный” паттерн по Конфуцию?

Путь, предлагаемый конфуцианством, прост в идее, но сложен в исполнении: