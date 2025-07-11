"Не очень получалось": 41-летний Гоман после развода объяснил отказ от любовных отношений

Алексей Гоман – победитель конкурса "Народный артист", участник четвертого сезона шоу "Суперстар! Возвращение" и финалист шестого сезона телешоу "Маска". Корреспондент "Дни,ру" встретился с ним за кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Алексей Гоман признается, что после двух нашумевших телешоу на канале НТВ, которые вышли в 2023-м и 2025-м годах, в его жизни мало что изменилось. "Разве что выросли гонорары, появилось больше предложений в плане работы", – улыбается музыкант.

А вот сердце его по-прежнему свободно. В 2013-м году артист, после четырех лет брака, расстался с Марией Зайцевой, с которой познакомился еще на проекте "Народный артист" и которая родила от него дочь Александрину. "Дочери уже 12 лет, тинейджер, превращается в девушку, – улыбается Александр. – Уже есть первые "звоночки" – не знаю, как с этим жить, ведь раньше она была маленькая, а теперь большая".

С дочерью и бывшей женой у Гомана нет проблем. "Пусть у нас с Машей нет больше супружеских отношений, но ощущение, что у меня есть семья, благодаря дочери, я в себе сохранил", – радуется он. При этом новые отношения артист не спешить заводить. "Я не нахожусь в поиске, – заверил исполнитель. – Я, наверное, поэтому и счастлив сегодня".

Но где с ним можно познакомиться? "Лет 10-15 назад я пользовался сайтами знакомств, – не скрывает Алексей. – Теперь же для меня ощущение влюбленности – это все равно, что потерять голову, сойти с ума немножко. А я этого не хочу – мне хочется оставаться психически стабильным человеком. К тому же некоторым мужчинам лучше не мучить женщин и быть одному. После развода с супругой я несколько раз пытался, но не очень получалось построить отношения, поскольку я меняться не хочу".