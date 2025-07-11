Тест:узнай советский шедевр по кадру с травмированным героем

"Пусть видят, какая я есть": 69-летняя Лариса Долина вышла в люди без грамма макияжа

Только вчера Лариса Долина пела на семейном форуме Леонида Агутина в Сочи, а уже сегодня выступает на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". На репетиции Народной артистки России побывал корреспондент "Дни.ру". В концерте "Это наша Победа" в рамках дней Союзного государства, у Ларисы Долиной было запланировано три песни, способные показать все широту диапазона ее голоса.