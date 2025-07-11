Тест:узнай советский шедевр по кадру с травмированным героем

Вопросы
А) Невероятные приключения итальянцев в России
Б) Здравствуйте, я ваша тетя!
В) Спортлото-82
А) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Б) Бриллиантовая рука
В) Иван Васильевич меняет профессию
А) Афоня
Б) Большая перемена
В) Гараж
А) Берегись автомобиля
Б) Старики-разбойники
В) Семь стариков и одна девушка
А) А зори здесь тихие
Б) В бой идут одни “старики”
В) Солдаты
А) Белый Бим Черное ухо
Б) Ко мне, Мухтар!
В) Собачье сердце
А) Бронзовая птица
Б) Кортик
В) Тимур и его команда
Правильные ответы
Проверьте, насколько хорошо вы вспомнили эти кадры!
- А) Невероятные приключения итальянцев в России
- Б) Бриллиантовая рука
- Б) Большая перемена
- Б) Старики-разбойники
- В) Солдаты
- В) Собачье сердце
- Б) Кортик
Надеемся, тест понравился и вы вспомнили много любимых моментов из золотого фонда советского кино!