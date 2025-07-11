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Пятница 11 июля

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"Пусть видят, какая я есть": 69-летняя Лариса Долина вышла в люди без грамма макияжа

"Пусть видят, какая я есть": 69-летняя Лариса Долина вышла в люди без грамма макияжа
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Только вчера Лариса Долина пела на семейном форуме Леонида Агутина в Сочи, а уже сегодня выступает на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". На репетиции Народной артистки России побывал корреспондент "Дни.ру".

В концерте "Это наша Победа" в рамках дней Союзного государства, у Ларисы Долиной было запланировано три песни, способные показать все широту диапазона ее голоса. Вечером она будет при полном параде, а на прогоне появилась без грамма косметики. И не смущалась, когда ее фотографировали или просили сделать кадр с ней на память. "Пусть видят, какая я есть", – говорит она.

При этом, по признанию певицы, она накупила кучу знаменитой белорусской косметики. В том числе, и в подарок дочери Ангелине. "Я всегда делюсь с ней тем, что покупаю, – призналась артистка. – Хотя у нас с ней и разное видение (касаемое макияжа – Прим. ред.), но по цветам мы совпадаем".

Фото: Дни.ру

В Сочи несколько счастливых дней Лариса Долина провела с дочерью и внучкой. И с нежностью вспоминает те дни. "Мы замечательно проводим всегда вместе время, – говорит артистка. – Я очень скучаю без них. Некоторые время назад мы стали жить порознь – я от них уехала".

Фото: Дни.ру

Собственно, дочка и внучка – это те люди, чье мнение по-настоящему дорого и важно для Ларисы Долиной. Плюс мнение и оценки близких друзей, музыкантов и соратников. "Но я не обращаю внимания на хейтеров, – призналась звезд. – Когда это все началось, меня это все немного огорчало, возмущало, я даже пыталась отвечать кому-то. А потом поняла, что публичному человеку без этого никак".

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11 июля 2025, 18:32
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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